https://ukraina.ru/20261128/novye-problemy-zelenskogo-meloni-vozmuschena-kushner-ne-vpechatln-liviya-trebuet-deneg-itogi-28-noyabrya-1084803336.html

Новые проблемы Зеленского: Мелони возмущена, Кушнер не впечатлён, Ливия требует денег. Итоги 28 ноября

Новые проблемы Зеленского: Мелони возмущена, Кушнер не впечатлён, Ливия требует денег. Итоги 28 ноября - 28.11.2026 Украина.ру

Новые проблемы Зеленского: Мелони возмущена, Кушнер не впечатлён, Ливия требует денег. Итоги 28 ноября

Восточное правительство Ливии намерено добиваться от Украины компенсации за последствия удара по порту Бенгази. Одновременно операция вызвала недовольство в Италии: премьер-министр Джорджа Мелони пришла в ярость и заявила о возможном снижении поддержки Киева

2026-11-28T18:00

2026-11-28T18:00

2026-11-28T18:00

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киев

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О намерении требовать возмещения ущерба сообщил глава МИД восточно-ливийского правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж в интервью РИА "Новости". По его словам, претензии будут включать компенсации семьям погибших и пострадавших, а также средства на восстановление портовых объектов и предприятий."Любое требование о компенсации должно, в соответствии с международным правом и нормами юридической ответственности, охватывать как человеческий, так и материальный ущерб", — заявил министр.Речь идёт об операции украинских сил против российского корвета "Меркурий" на военно-морской базе в Бенгази и грузового судна у ливийского побережья 22 ноября.Особенно острая реакция на произошедшее последовала в Риме. Премьер-министр Италии Джоржа Мелони во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским напомнила, что в парламенте и правящей коалиции уже есть противники дальнейшей военной поддержки Киева. На фоне предстоящих в 2027 году выборов эта тема приобретает для итальянского правительства дополнительную политическую значимость. Так, партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини назвала украинскую операцию неприемлемой и выступила против дальнейшего расширения военной помощи Киеву.Отдельная причина недовольства Рима — возможное распространение военного конфликта на Средиземное море. Италия находится всего примерно в 300 километрах от ливийского побережья и имеет в этой стране собственные военные, экономические и энергетические интересы. В Ливии работает итальянская нефтегазовая компания Eni, а сама страна обеспечивает около четверти импорта сырой нефти в Италию.Рим опасается, что дальнейшая эскалация может привести к ответным действиям России в Северной Африке, поставить под угрозу итальянские энергетические проекты, торговые маршруты и усилить миграционное давление."Операция нарушила суверенитет Ливии и создаёт риск распространения конфликта на Средиземное море", — заявила итальянский премьер.После разговора с Мелони Зеленский признал, что операция в Ливии проводилась без предварительной координации с европейскими партнёрами. Он также пообещал обеспечить регулярный обмен информацией между ведомствами двух стран. По данным La Repubblica, несмотря на то, что Зеленский принёс Мелони личные извинения, итальянский премьер во время беседы заявила, что подобные действия фактически "подставляют ей подножку". Она предупредила главу киевского режима, что атаки на российские суда у берегов Ливии могут осложнить дальнейшую военную поддержку Украины со стороны республики. Киев поверил в себя и потребовал заменить КушнераВысказывания спецпосланника президента США Джареда Кушнера о Владимире Путине и характере конфликта на Украине вызвали резкую реакцию в Киеве и среди европейских сторонников Украины. Украинские парламентарии потребовали отстранить американского переговорщика от контактов с Москвой, а представители ЕС усомнились в его способности выступать нейтральным посредником, пишет Politico.Поводом для недовольства стало интервью Кушнера руководителю немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру. В беседе американский представитель положительно отозвался о российском президенте, назвав его "гроссмейстером политики" и "исторической фигурой". Он также отметил хорошую подготовленность Путина к переговорам и его глубокое понимание обсуждаемых вопросов.Отдельное внимание вызвали слова Кушнера о том, что российский лидер проявил сдержанность, отказавшись от применения ядерного оружия. По мнению спецпосланника, Путин заверил американских представителей, что не намерен использовать такой вид вооружений.Однако наиболее острую реакцию вызвала характеристика конфликта как опосредованного противостояния России и Европы, в котором европейские страны финансируют и вооружают Украину.Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что Кушнера и второго американского переговорщика Стива Уиткоффа необходимо заменить. По его мнению, их подход к переговорам не позволяет объективно учитывать интересы украинской стороны.Депутат от "Слуга народа" Галина Янченко тоже возмущена – она считает, что подобная трактовка конфликта фактически отрицает самостоятельную роль Украины в происходящих событиях."Похоже, что в этом интервью Джаред Кушнер в некотором роде выступил в качестве адвоката России", — заявила парламентарий.Недовольство выразили и европейские политики. Председатель комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала слова американского переговорщика о прокси-войне "чистой кремлёвской пропагандой". Она также усомнилась, что после таких заявлений Кушнера можно считать нейтральным посредником.Немецкий депутат Родерих Кизеветтер из партии Христианско-демократический союз заявил, что Вашингтон не выступает беспристрастным участником переговоров, а оказывает давление преимущественно на Киев. По его словам, при администрации Дональда Трампа США фактически занимают сторону России.Кушнер в том же интервью назвал российского переговорщика Кирилла Дмитриева "невероятным другом", а также раскритиковал Зеленского за его прежние высказывания в адрес Трампа. Кроме того, американский спецпосланник высказал мнение, что Москва заинтересована не только в прекращении боевых действий, но и в восстановлении отношений с Вашингтоном.На фоне разногласий переговоры об урегулировании конфликта остаются сложными. Киев продолжает добиваться американских поставок вооружений, в том числе ракет-перехватчиков для систем Patriot, а состоявшиеся в ноябре переговоры в Абу-Даби не привели к заметному прорыву.В Чехии готовят новые ограничения для граждан УкраиныЧешское правительство предлагает ужесточить условия предоставления гуманитарных выплат, а также расширить основания для прекращения легального пребывания украинцев в стране. Изменения затронут прежде всего трудоспособных беженцев, которые рассчитывают на социальную поддержкуСогласно законопроекту, для получения гуманитарной помощи трудоспособным гражданам Украины придётся подтвердить свою занятость одним из трёх способов: работать официально, вести предпринимательскую деятельность и получать от неё доход либо состоять на учёте в чешской службе занятости в качестве соискателя работы. От этих требований планируют освободить детей, учащихся и ряд других уязвимых категорий граждан, в том числе пенсионеров.Ещё одно условие — фактическое пребывание на территории Чехии не менее 16 календарных дней в месяце, за который запрашивается выплата. Это требование предполагается распространить и на тех, кто освобождён от обязанности работать.Отдельные поправки касаются самого статуса временной защиты. Его могут аннулировать, если человек проведёт за пределами Шенгенской зоны более 30 дней подряд. Таким образом, продолжительное пребывание на Украине также может стать основанием для утраты статуса. Ещё одним поводом для его прекращения станет вступившее в силу решение о выдворении из Чехии.Законопроект подготовило Министерство внутренних дел республики в рамках более масштабной реформы миграционного законодательства. Документ уже прошёл два чтения в Палате депутатов и готовится к третьему, однако окончательного одобрения пока не получил.Сроки введения новых правил также могут измениться. Изначально для ужесточения условий получения гуманитарной помощи предлагалось установить дату 1 января 2028 года. Однако одна из парламентских поправок предусматривает перенос этого срока на 1 июля 2027 года. Какой вариант будет принят, станет ясно после дальнейшего рассмотрения документа.

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https://ukraina.ru/20261128/uzhasnaya-situatsiya-vaydel-predskazala-zelenskomu-katastrofu-i-vspomnila-yanukovicha-1084801781.html

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Яна Карцева

эксклюзив, украина, киев, ливия, джаред кушнер, джорджи мелони, владимир зеленский, politico, верховная рада, ес