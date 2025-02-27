Наемник из Грузии Иасашвили приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Грузинский гражданин Шалва Иасашвили приговорён к длительному сроку лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в качестве наёмника. Об этом 27 февраля сообщил Следственный комитет России.
Следствием и судом установлено, что в 2022 году Шалса Иасашвили добровольно вступил в украинское вооруженное формирование. Там его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На тренировочных базах Иасашвили прошел военную подготовку.
"Далее он за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации были собраны доказательства вины гражданина Грузии. Суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).
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"Судом Иасашвили заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - сообщили в следственном ведомстве.
Ранее СК РФ сообщал о приговорах наёмникам из Грузии, воевавших на стороне ВСУ и замеченных в зоне контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Также известны многочисленные случаи потерь среди иностранных наёмников в результате ракетно-бомбовых ударов российской армии по местам их расположений в тылу ВСУ.
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