Наемник из Грузии Иасашвили приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ - 27.02.2025 Украина.ру
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Наемник из Грузии Иасашвили приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ
Наемник из Грузии Иасашвили приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ - 27.02.2025 Украина.ру
Наемник из Грузии Иасашвили приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ
Грузинский гражданин Шалва Иасашвили приговорён к длительному сроку лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в качестве наёмника. Об этом 27 февраля сообщил Следственный комитет России.
2025-02-27T13:46
2025-02-27T13:46
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Следствием и судом установлено, что в 2022 году Шалса Иасашвили добровольно вступил в украинское вооруженное формирование. Там его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На тренировочных базах Иасашвили прошел военную подготовку.Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации были собраны доказательства вины гражданина Грузии. Суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)."Судом Иасашвили заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - сообщили в следственном ведомстве.Ранее СК РФ сообщал о приговорах наёмникам из Грузии, воевавших на стороне ВСУ и замеченных в зоне контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Также известны многочисленные случаи потерь среди иностранных наёмников в результате ракетно-бомбовых ударов российской армии по местам их расположений в тылу ВСУ.Подробности в публикации По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ
https://ukraina.ru/20250216/1057561182.html
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новости, грузия, россия, украина, илья лебедев, ск рф, всу, приговор, криминал, иностранные наемники, сво
Новости, Грузия, Россия, Украина, Илья Лебедев, СК РФ, ВСУ, приговор, криминал, иностранные наемники, СВО

Наемник из Грузии Иасашвили приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ

13:46 27.02.2025
 
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© Следком / Telegram
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Грузинский гражданин Шалва Иасашвили приговорён к длительному сроку лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в качестве наёмника. Об этом 27 февраля сообщил Следственный комитет России.
Следствием и судом установлено, что в 2022 году Шалса Иасашвили добровольно вступил в украинское вооруженное формирование. Там его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На тренировочных базах Иасашвили прошел военную подготовку.
"Далее он за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации были собраны доказательства вины гражданина Грузии. Суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).
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"Судом Иасашвили заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - сообщили в следственном ведомстве.
Ранее СК РФ сообщал о приговорах наёмникам из Грузии, воевавших на стороне ВСУ и замеченных в зоне контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Также известны многочисленные случаи потерь среди иностранных наёмников в результате ракетно-бомбовых ударов российской армии по местам их расположений в тылу ВСУ.
Подробности в публикации По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ
 
НовостиГрузияРоссияУкраинаИлья ЛебедевСК РФВСУприговоркриминалиностранные наемникиСВО
 
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