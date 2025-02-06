СК РФ изобличил грузинского наёмника Валико Изория - 06.02.2025 Украина.ру
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СК РФ изобличил грузинского наёмника Валико Изория
СК РФ изобличил грузинского наёмника Валико Изория - 06.02.2025 Украина.ру
СК РФ изобличил грузинского наёмника Валико Изория
Грузинский гражданин Валико Изория дважды вступал в вооруженные формирования Украины и получил приговор за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает СК РФ.
2025-02-06T12:39
2025-02-06T12:39
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"Следствием и судом установлено, что Изория дважды вступал в вооруженные формирования и участвовал в качестве наемника за денежное вознаграждение в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.Суд признал грузинского гражданина Валико Изория виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). По приговору ему заочно назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы.Осужденный наёмник объявлен в международный розыск.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля
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новости, россия, украина, луганская народная республика, ск рф, днр, лднр, сво, иностранные наемники, грузия, бывший ссср, приговор, криминал
Новости, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, СК РФ, ДНР, ЛДНР, СВО, иностранные наемники, Грузия, бывший СССР, приговор, криминал

СК РФ изобличил грузинского наёмника Валико Изория

12:39 06.02.2025
 
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Грузинский гражданин Валико Изория дважды вступал в вооруженные формирования Украины и получил приговор за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает СК РФ.
"Следствием и судом установлено, что Изория дважды вступал в вооруженные формирования и участвовал в качестве наемника за денежное вознаграждение в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.
3 февраля, 15:43
Не имел опыта боевых действий: ВС РФ ликвидировали 18-летнего наемника из БританииВ зоне боевых действий российскими военными уничтожен 18-летний иностранный наемник из Великобритании Джеймс Уилтон. Об этом 3 февраля написала британская газета The Sun
Суд признал грузинского гражданина Валико Изория виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). По приговору ему заочно назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы.
Осужденный наёмник объявлен в международный розыск.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля
 
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