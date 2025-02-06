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СК РФ изобличил грузинского наёмника Валико Изория

СК РФ изобличил грузинского наёмника Валико Изория - 06.02.2025 Украина.ру

СК РФ изобличил грузинского наёмника Валико Изория

Грузинский гражданин Валико Изория дважды вступал в вооруженные формирования Украины и получил приговор за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает СК РФ.

2025-02-06T12:39

2025-02-06T12:39

2025-02-06T12:39

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"Следствием и судом установлено, что Изория дважды вступал в вооруженные формирования и участвовал в качестве наемника за денежное вознаграждение в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.Суд признал грузинского гражданина Валико Изория виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). По приговору ему заочно назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы.Осужденный наёмник объявлен в международный розыск.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля

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новости, россия, украина, луганская народная республика, ск рф, днр, лднр, сво, иностранные наемники, грузия, бывший ссср, приговор, криминал