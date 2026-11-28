https://ukraina.ru/20261128/zelenskiy-zhazhdet-dobit-krymskiy-most-kiev-gotovit-novye-ataki-1084800449.html

Зеленский жаждет добить Крымский мост: Киев готовит новые атаки

Зеленский жаждет добить Крымский мост: Киев готовит новые атаки - 28.11.2026 Украина.ру

Зеленский жаждет добить Крымский мост: Киев готовит новые атаки

Зеленский поставил перед украинским военным командованием задачу полностью разрушить Крымский мост. После повреждения автомобильной части переправы Киев, по данным британской газеты The Telegraph, рассматривает возможность новых ударов по оставшимся конструкциям

2026-11-28T14:40

2026-11-28T14:40

2026-11-28T14:40

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По информации издания, подготовка операции заняла несколько недель. В ней задействовали 11 видов вооружений, а сама атака состояла из семи этапов. Украинские подразделения сначала наносили удары по российским радиолокационным станциям, комплексам ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы. Затем беспилотники использовались для выявления позиций противовоздушной обороны и создания условий для ракетных ударов.На завершающем этапе применялись ракеты "Нептун", беспилотники "Паляница" и "Рута", а также крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Для корректировки их полёта, как утверждает The Telegraph, была организована отдельная система передачи видеосигнала с помощью дронов.В результате атаки обрушилась часть автомобильной переправы, железнодорожное полотно при этом не было повреждено и сообщение быстро восстановили.Авторы публикации считают, что восстановление повреждённых конструкций может оказаться сложным и затратным, особенно в условиях продолжающихся боевых действий. Вместе с тем даже дальнейшее разрушение отдельных участков моста не означает автоматического прекращения всех путей снабжения Крыма и российских подразделений на южном направлении. Остаются железнодорожные перевозки и сухопутные маршруты через Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области.Один из украинских военных, участвовавших в подготовке операции, рассказал журналистам, что известие об обрушении автомобильной части переправы подразделение отметило алкоголем. Теперь, согласно публикации, Киев рассчитывает добиться полного уничтожения объекта.Главная цель удара по Крымскому мосту была в том, чтобы разозлить Россию и спровоцировать ее на неадекватные действия, рассказал в интервью нашему изданию военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. О том, что "мост починят, а Украину – нет", – подробнее в публикации"Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, алексей анпилогов