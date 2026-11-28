https://ukraina.ru/20261128/gollandskogo-gitlera-osudili-za-natsizm-1084802720.html

Голландского Гитлера осудили за нацизм

Голландского Гитлера осудили за нацизм - 28.11.2026 Украина.ру

Голландского Гитлера осудили за нацизм

Двойника Адольфа Гитлера из Нидерландов осудили в Германии за прославление нацизма

2026-11-28T17:45

2026-11-28T17:45

2026-11-28T17:45

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Как сообщило немецкое издание Bild, суд в немецком Мюнстере приговорил 58-летнего гражданина Нидерландов Стефана Вийкампа, известного как "голландский Гитлер", к восьми месяцам условно за разжигание ненависти. Вийкампа обязали также выплатить штраф в размере €1 тыс. и покрыть судебные издержки.Гражданина Нидерландов осудили за его заявления на демонстрации правых экстремистов 19 июля 2025 года. Тогда Вийкамп назвал Гитлера "гениальным" и признавался в любви к нему и Германии.Первоначально суд назначил ему выплату в €3 тыс., но после обжалования пересмотрел дело и снизил сумму до €1тыс. с учетом финансового положения обвиняемого. Как заявила судья, свобода слова имеет границы.Вийкамп давно участвует в мероприятиях немецких и нидерландских ультраправых. С 2017 год по 2019 год он вошел в руководство немецкой неонацистской партии "Правые", впоследствии распущенной. До этого Вийкамп был членом Нидерландского народного союза.А национальную известность он получил ещё в 2001 году, приняв участие в ультраправой демонстрации в Керкраде и переодевшись в Гитлера. На муниципальных выборах 2002 года он стал ведущим кандидатом от партии в Ландграафе. После того, как партия получила всего 0,2% голосов, он был исключен из партии лидером партии Константом Кустерсом. В 2008 году Вийкампа осудили за то, что годом ранее отдал нацистское приветствие во время встречи ультраправых в Бельгии. Летом 2010 года Вийкампа арестовали на встрече ультраправых в Ню-Схемде, после того как отказался покинуть место по указанию мэра.В конце октября в Германии в результате поджога сгорела бывшая резиденция Адольфа Гитлера "Кельштайнхаус", также известная как "Орлиное гнездо".Как заявила представитель Южного управления полиции Верхней Баварии Лиза Майер, пожарные испытывали трудности с тушением огня из-за труднодоступности "Орлиного гнезда", которое находится на высоте 1834 метра. Кроме того, к самому зданию можно было попасть только с тяжёлым дыхательным аппаратом.Также стало известно о задержании подозреваемого в поджоге. Полиция задержала мотоциклиста, которого заметили на дороге к месту происшествия. По информации полиции никто не пострадал. В "Кельштайнхаусе" никого не было. При этом работать в этом сезоне здание должно было до 8 ноября.

https://ukraina.ru/20261126/kinut-kiev-radi-voyny-s-rossiey-chego-zhdat-ot-evropeyskikh-pravykh-1084747292.html

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главные новости, дзен украина.ру, нидерланды, германия, керкраде, адольф гитлер, bild