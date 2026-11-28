https://ukraina.ru/20261128/gollandskogo-gitlera-osudili-za-natsizm-1084802720.html
Голландского Гитлера осудили за нацизм
Голландского Гитлера осудили за нацизм - 28.11.2026 Украина.ру
Голландского Гитлера осудили за нацизм
Двойника Адольфа Гитлера из Нидерландов осудили в Германии за прославление нацизма
2026-11-28T17:45
2026-11-28T17:45
2026-11-28T17:45
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Как сообщило немецкое издание Bild, суд в немецком Мюнстере приговорил 58-летнего гражданина Нидерландов Стефана Вийкампа, известного как "голландский Гитлер", к восьми месяцам условно за разжигание ненависти. Вийкампа обязали также выплатить штраф в размере €1 тыс. и покрыть судебные издержки.Гражданина Нидерландов осудили за его заявления на демонстрации правых экстремистов 19 июля 2025 года. Тогда Вийкамп назвал Гитлера "гениальным" и признавался в любви к нему и Германии.Первоначально суд назначил ему выплату в €3 тыс., но после обжалования пересмотрел дело и снизил сумму до €1тыс. с учетом финансового положения обвиняемого. Как заявила судья, свобода слова имеет границы.Вийкамп давно участвует в мероприятиях немецких и нидерландских ультраправых. С 2017 год по 2019 год он вошел в руководство немецкой неонацистской партии "Правые", впоследствии распущенной. До этого Вийкамп был членом Нидерландского народного союза.А национальную известность он получил ещё в 2001 году, приняв участие в ультраправой демонстрации в Керкраде и переодевшись в Гитлера. На муниципальных выборах 2002 года он стал ведущим кандидатом от партии в Ландграафе. После того, как партия получила всего 0,2% голосов, он был исключен из партии лидером партии Константом Кустерсом. В 2008 году Вийкампа осудили за то, что годом ранее отдал нацистское приветствие во время встречи ультраправых в Бельгии. Летом 2010 года Вийкампа арестовали на встрече ультраправых в Ню-Схемде, после того как отказался покинуть место по указанию мэра.В конце октября в Германии в результате поджога сгорела бывшая резиденция Адольфа Гитлера "Кельштайнхаус", также известная как "Орлиное гнездо".Как заявила представитель Южного управления полиции Верхней Баварии Лиза Майер, пожарные испытывали трудности с тушением огня из-за труднодоступности "Орлиного гнезда", которое находится на высоте 1834 метра. Кроме того, к самому зданию можно было попасть только с тяжёлым дыхательным аппаратом.Также стало известно о задержании подозреваемого в поджоге. Полиция задержала мотоциклиста, которого заметили на дороге к месту происшествия. По информации полиции никто не пострадал. В "Кельштайнхаусе" никого не было. При этом работать в этом сезоне здание должно было до 8 ноября.
https://ukraina.ru/20261126/kinut-kiev-radi-voyny-s-rossiey-chego-zhdat-ot-evropeyskikh-pravykh-1084747292.html
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главные новости, дзен украина.ру, нидерланды, германия, керкраде, адольф гитлер, bild
Главные новости, Дзен Украина.ру, Нидерланды, Германия, Керкраде, Адольф Гитлер, Bild
Голландского Гитлера осудили за нацизм
Двойника Адольфа Гитлера из Нидерландов осудили в Германии за прославление нацизма
Как сообщило немецкое издание Bild, суд в немецком Мюнстере приговорил 58-летнего гражданина Нидерландов Стефана Вийкампа, известного как "голландский Гитлер", к восьми месяцам условно за разжигание ненависти. Вийкампа обязали также выплатить штраф в размере €1 тыс. и покрыть судебные издержки.
Гражданина Нидерландов осудили за его заявления на демонстрации правых экстремистов 19 июля 2025 года. Тогда Вийкамп назвал Гитлера "гениальным" и признавался в любви к нему и Германии.
Первоначально суд назначил ему выплату в €3 тыс., но после обжалования пересмотрел дело и снизил сумму до €1тыс. с учетом финансового положения обвиняемого. Как заявила судья, свобода слова имеет границы.
Вийкамп давно участвует в мероприятиях немецких и нидерландских ультраправых. С 2017 год по 2019 год он вошел в руководство немецкой неонацистской партии "Правые", впоследствии распущенной. До этого Вийкамп был членом Нидерландского народного союза.
А национальную известность он получил ещё в 2001 году, приняв участие в ультраправой демонстрации в Керкраде и переодевшись в Гитлера. На муниципальных выборах 2002 года он стал ведущим кандидатом от партии в Ландграафе. После того, как партия получила всего 0,2% голосов, он был исключен из партии лидером партии Константом Кустерсом.
В 2008 году Вийкампа осудили за то, что годом ранее отдал нацистское приветствие во время встречи ультраправых в Бельгии. Летом 2010 года Вийкампа арестовали на встрече ультраправых в Ню-Схемде, после того как отказался покинуть место по указанию мэра.
В конце октября в Германии в результате поджога сгорела бывшая резиденция Адольфа Гитлера "Кельштайнхаус", также известная как "Орлиное гнездо".
Как заявила представитель Южного управления полиции Верхней Баварии Лиза Майер, пожарные испытывали трудности с тушением огня из-за труднодоступности "Орлиного гнезда", которое находится на высоте 1834 метра. Кроме того, к самому зданию можно было попасть только с тяжёлым дыхательным аппаратом.
Также стало известно о задержании подозреваемого в поджоге. Полиция задержала мотоциклиста, которого заметили на дороге к месту происшествия. По информации полиции никто не пострадал. В "Кельштайнхаусе" никого не было. При этом работать в этом сезоне здание должно было до 8 ноября.