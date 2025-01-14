https://ukraina.ru/20250114/1060240557.html

В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ

В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ - 14.01.2025 Украина.ру

В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ

На Украине уничтожен грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, Каха Тилидзе. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на МИД Грузии

2025-01-14T10:45

2025-01-14T10:45

2025-01-14T10:45

новости

грузия

украина

россия

вооруженные силы украины

мид

"грузинский легион"

иностранные наемники

ликвидация

уничтожение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060240255_0:0:1597:898_1920x0_80_0_0_14ef55d3ddd431a86b2d39a4fc8ec91e.jpg

В публикации отмечается, что пока неизвестно, где именно и при каких обстоятельствах был уничтожен грузинский боевик.Ранее с фронта приходили сообщения о ликвидации других грузинских наемников. В частности, в декабре российские военные уничтожили полевого командира группировки наемников "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелию, участвовавшего во вторжении Украины в Курскую область.В октябре в зоне СВО был ликвидирован 56-летний грузинский наемник Мамука Кекелия, который до украинских событий принимал участие в боевых действиях в Абхазии в 1992-93 годах, а еще воевал в Южной Осетии в 2008 году.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии."Дикие гуси" из Грузии также нередко фигурируют в судебных сводках. Российское правосудие регулярно выносит им приговоры. Пока заочные. Вот несколько последних:Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНРОсуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУКомандир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в РоссииНаёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режимаСуд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"** Признан в РФ террористической организацией.

грузия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, украина, россия, вооруженные силы украины, мид, "грузинский легион", иностранные наемники, ликвидация, уничтожение