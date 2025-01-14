В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ - 14.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250114/1060240557.html
В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ
В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ - 14.01.2025 Украина.ру
В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ
На Украине уничтожен грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, Каха Тилидзе. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на МИД Грузии
2025-01-14T10:45
2025-01-14T10:45
новости
грузия
украина
россия
вооруженные силы украины
мид
"грузинский легион"
иностранные наемники
ликвидация
уничтожение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060240255_0:0:1597:898_1920x0_80_0_0_14ef55d3ddd431a86b2d39a4fc8ec91e.jpg
В публикации отмечается, что пока неизвестно, где именно и при каких обстоятельствах был уничтожен грузинский боевик.Ранее с фронта приходили сообщения о ликвидации других грузинских наемников. В частности, в декабре российские военные уничтожили полевого командира группировки наемников "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелию, участвовавшего во вторжении Украины в Курскую область.В октябре в зоне СВО был ликвидирован 56-летний грузинский наемник Мамука Кекелия, который до украинских событий принимал участие в боевых действиях в Абхазии в 1992-93 годах, а еще воевал в Южной Осетии в 2008 году.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии."Дикие гуси" из Грузии также нередко фигурируют в судебных сводках. Российское правосудие регулярно выносит им приговоры. Пока заочные. Вот несколько последних:Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНРОсуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУКомандир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в РоссииНаёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режимаСуд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"** Признан в РФ террористической организацией.
грузия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060240255_0:0:1197:898_1920x0_80_0_0_afa9ae6ad71f65be2d0b5d7cbfd04b28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, грузия, украина, россия, вооруженные силы украины, мид, "грузинский легион", иностранные наемники, ликвидация, уничтожение
Новости, Грузия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, МИД, "Грузинский легион", иностранные наемники, ликвидация, уничтожение

В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ

10:45 14.01.2025
 
© соцсети Фото: Наёмник из Грузии Каха Тилидзе,
Фото: Наёмник из Грузии Каха Тилидзе,
© соцсети
Читать в
ДзенTelegram
На Украине уничтожен грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, Каха Тилидзе. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на МИД Грузии
В публикации отмечается, что пока неизвестно, где именно и при каких обстоятельствах был уничтожен грузинский боевик.
Ранее с фронта приходили сообщения о ликвидации других грузинских наемников. В частности, в декабре российские военные уничтожили полевого командира группировки наемников "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелию, участвовавшего во вторжении Украины в Курскую область.
В октябре в зоне СВО был ликвидирован 56-летний грузинский наемник Мамука Кекелия, который до украинских событий принимал участие в боевых действиях в Абхазии в 1992-93 годах, а еще воевал в Южной Осетии в 2008 году.
Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.
"Дикие гуси" из Грузии также нередко фигурируют в судебных сводках. Российское правосудие регулярно выносит им приговоры. Пока заочные. Вот несколько последних:
Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР
Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ
Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
* Признан в РФ террористической организацией.
 
НовостиГрузияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныМИД"Грузинский легион"иностранные наемникиликвидацияуничтожение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg
12:34Лавров обвинил США в попытке вывести из строя "Турецкий поток"
12:21Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области
12:10Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев
12:03Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя
12:00Украинский пленный рассказал об устаревших методах обучения в центрах НАТО
11:54Меньше, чем у Ермака? На Украине обнародовали официальную зарплату Зеленского
11:50Украинский депутат: "захват власти “партией войны” продлится ровно до 9 мая - дня Победы"
11:29Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе
11:16Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУ
11:13Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте
10:59Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину
10:45В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ
10:21МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве"
10:21Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
10:16Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять
10:08Депутаты горсоветов Львовской области изобличены в "откатах"
09:40Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"
09:21ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области
09:00Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января
Лента новостейМолния