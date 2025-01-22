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Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили

Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили - 22.01.2025 Украина.ру

Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили

Гражданин Грузии заочно приговорен к лишению свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника. Об этом 22 января сообщил Следственный комитет России.

2025-01-22T11:26

2025-01-22T11:26

2025-01-22T11:26

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"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора гражданину Грузии Геле Кахабришвили", - сказано в официальном сообщении.Кахабришвили признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооружённом конфликте.Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года Кахабришвили в качестве наёмника добровольно вступил в военизированное формирование "Интернациональный легион" территориальной обороны Украины. Наёмник согласился на участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.Кахабришвили прошел необходимую военную и стратегическую подготовку в ВСУ. там же его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.По приговору суда Кахабришвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.Накануне СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО

https://ukraina.ru/20250121/1060433034.html

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новости, грузия, россия, донецкая народная республика, верховный суд, следственный комитет, ск рф, приговор, иностранные наемники, сво, днр, лнр, луганская народная республика, криминал