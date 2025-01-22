Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили - 22.01.2025 Украина.ру
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Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили
Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили - 22.01.2025 Украина.ру
Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили
Гражданин Грузии заочно приговорен к лишению свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника. Об этом 22 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-22T11:26
2025-01-22T11:26
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донецкая народная республика
верховный суд
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"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора гражданину Грузии Геле Кахабришвили", - сказано в официальном сообщении.Кахабришвили признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооружённом конфликте.Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года Кахабришвили в качестве наёмника добровольно вступил в военизированное формирование "Интернациональный легион" территориальной обороны Украины. Наёмник согласился на участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.Кахабришвили прошел необходимую военную и стратегическую подготовку в ВСУ. там же его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.По приговору суда Кахабришвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.Накануне СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО
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новости, грузия, россия, донецкая народная республика, верховный суд, следственный комитет, ск рф, приговор, иностранные наемники, сво, днр, лнр, луганская народная республика, криминал
Новости, Грузия, Россия, Донецкая Народная Республика, Верховный Суд, Следственный комитет, СК РФ, приговор, иностранные наемники, СВО, ДНР, ЛНР, Луганская Народная Республика, криминал

Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили

11:26 22.01.2025
 
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© Следком / Telegram
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Гражданин Грузии заочно приговорен к лишению свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника. Об этом 22 января сообщил Следственный комитет России.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора гражданину Грузии Геле Кахабришвили", - сказано в официальном сообщении.
Кахабришвили признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооружённом конфликте.
Фото: разрушенный дом в Курской области
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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской областиПричастных к обстрелу мирного населения Кореневского района Курской области боевиков вооружённых формирований Украины (ВФУ) привлекут к уголовной ответственности. Об этом 21 января сообщил СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года Кахабришвили в качестве наёмника добровольно вступил в военизированное формирование "Интернациональный легион" территориальной обороны Украины. Наёмник согласился на участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Кахабришвили прошел необходимую военную и стратегическую подготовку в ВСУ. там же его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
"С февраля 2022 по июль 2024 года Кахабришвили, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур", - сообщили в СК РФ.
По приговору суда Кахабришвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
Накануне СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО
 
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