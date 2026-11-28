https://ukraina.ru/20261128/ekho-ataki-v-bengazi-ukraina-i-zapad-sozdayut-opasneyshie-dlya-sebya-pretsedenty-1084802824.html

Эхо атаки в Бенгази: Украина и Запад создают опаснейшие для себя прецеденты

Эхо атаки в Бенгази: Украина и Запад создают опаснейшие для себя прецеденты - 28.11.2026 Украина.ру

Эхо атаки в Бенгази: Украина и Запад создают опаснейшие для себя прецеденты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с Зеленским, сообщив ему, что после удара украинских безэкипажных катеров (БЭК) по российским кораблям в ливийском порту Бенгази "Италии будет сложнее оказывать помощь Украине".

2026-11-28T17:24

2026-11-28T17:24

2026-11-28T17:24

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Но не будем заблуждаться, в помощи Рим Киеву не откажет: «будет сложнее оказывать помощь» и «помощь не будет оказываться» — разные вещи.Недовольство итальянского премьера вызвал не сам удар, а слова Зеленского о том, что он был согласован с союзниками. Во-первых, Италия не хочет до конца портить отношения с Россией, всё ещё пытаясь усидеть на двух стульях, а из слов Зеленского получается, что Мелони вроде как тоже причастна к провокации в Бенгази. Во-вторых, судя по всему, Рим действительно не был предупреждён, в то время как Лондон и Париж, а возможно и Берлин, были. Да и поляки, без которых ни одна гадость в Европе не обходится, должны были знать, если не сами подсказали Киеву идею, то в обсуждении участвовали. привилегияПолучается, что Рим – второсортный союзник Украины, хоть даже в «Коалицию желающих» входит. Италии не доверяют, её не информируют об операциях, проводящихся в её сфере интересов и напрямую затрагивающих вопросы её национальной безопасности. Ливия – главный поставщик энергоносителей в Италию, итальянский бизнес активно работает в бывшей колонии.В ливийскую политику, точнее в ливийскую гражданскую войну, Италия тоже вовлечена – прямо не воевала, но Ливийскую национальную армию поддерживала. Формально стороны договорились о компромиссе в 2020 году, фактически война продолжается в вялотекущем режиме, а итальянская вовлечённость сохраняется.Зеленский все проблемы Италии решил чисто по-украински. Он просто резко поменял показания. До разговора с Мелони утверждал, что Украина согласовала свои действия с союзниками, в ходе разговора заявил, что Киев ничего ни с кем не согласовывал и действовал на свой страх и риск.Зеленскому верить – себя не уважать. И так понятно, что самостоятельно Украина даже придумать такую операцию не смогла бы – воображения не хватило бы. Не говоря уже о том, чтобы обеспечить её технически, достать нужные разведданные, обеспечить развёртывание БЭК в нужной акватории и т.д. Зеленский просто врёт каждый раз, когда что-нибудь говорит. Понадобится, у него и третья версия данной операции появится (что Украина вообще ни при чём – оно само так вышло).У Зеленского нет другого механизма воздействия на политику, кроме языка, вот он им и пользуется, как умеет. Нужно возбудить патриотические чувства украинцев – он всё согласовал с союзниками, нужно успокоить Мелони и дать ей возможность оправдаться перед итальянцами, не понимающими, почему Рим поощряет Киев во вредящих Италии бесчинствах в её сфере интересов – союзники ничего не знали, Украина всё сама придумала и реализовала. Третью версию (о том, что «оно само») представят адвокаты Зеленского на суде над ним после войны.Можно не сомневаться, что свои проблемы и Мелони, и Зеленский решат. Ведь можно каждый раз, в зависимости от ситуации, менять показания и делать всё новые и новые заявления, ориентируясь на требования аудитории. Но есть нюанс. Никто на Западе не осудил действия Украины – даже нервная реакция Мелони касалась того, была ли проинформирована Италия об операции заранее или Рим узнал о событиях постфактум.Между тем российские корабли атакованы в ливийском порту. Это значит, что атаке подвергся порт Бенгази. Ливия в украинском конфликте не участвует. То есть порт в данном случае является нейтральным. Теоретически военные корабли могут быть атакованы в нейтральном порту, если они не интернированы.Но не всё так просто. Япония, угрожая атаковать «Варяг» и «Кореец» прямо на рейде нейтрального Чемульпо, потребовала их выхода в море, что и произошло. При этом Япония фактически уже вступала в войну и с Кореей, которая по итогам Русско-японской войны 1904–05 годов стала японским протекторатом, а затем и колонией. Для японцев Чемульпо фактически уже не был нейтральным портом. Но даже в этом случае бой мог бы не состояться, если бы нейтральный статус рейда Чемульпо поддержали капитаны находившихся там французского, британского и американского военных кораблей, в итоге присоединившиеся к японскому требованию.Укрывшийся после морского сражения у Ла-Платы в порту Монтевидео карманный линкор «Адмирал граф Шпее» был взорван командой после того, как стало понятно, что необходимый ремонт не может быть произведён в трёхдневный срок, в течение которого корабль имел право находиться в нейтральном порту. При том, что британская эскадра блокировала выход из порта.Итак, в известных нам случаях военные корабли воюющих держав, зашедшие в нейтральные порты, либо подвергаются интернированию (как правило, но не всегда, вместе с командами) до конца войны, после чего возвращаются владельцу, либо, по требованию враждебной стороны, осуществляющей блокаду, выходят в море.При этом обязательным является наличие блокады соответствующего порта и предварительное требование о сдаче или выходе в море. Если этого нет, то, например, германские подводные лодки спокойно ремонтировались, запасались пищей и давали отдых экипажам в испанских портах. Англичане об этом знали, но, так как не могли технически и не желали по политическим соображениям осуществлять блокаду испанского побережья, никто немцев не атаковал, к досрочному выходу в море или интернированию не принуждал.Кстати, не останься англичане для блокады рейда Монтевидео, «Адмирал граф Шпее» также спокойно ушёл бы оттуда после ремонта, простояв в нейтральном порту столько, сколько нужно.Украинцы никаких требований не выдвигали, они провели диверсионную акцию в нейтральном порту, в котором находились российские корабли, в боевых действиях против Украины не участвующие. Поэтому Ливия справедливо назвала данные действия актом агрессии и потребовала решения Международного суда ООН.Отсутствие осуждения Украины со стороны Запада, в том числе со стороны «пострадавшей» Италии, лучше любых других действий представляет его позицию в данном вопросе. С точки зрения европейских союзников Украины, можно атаковать нейтральные страны, если на их территории находится военная техника и военнослужащие воюющего государства.Таким образом, если Россия, допустим, нанесёт удар по аэропорту Жэшув, но заявит, что била не по польской базе, а по украинскому военно-транспортному самолёту, или по украинским военнослужащим, которые там находились, это будет оправданным действием в той трактовке международного права, которой придерживаются западные союзники Украины. Они, конечно, могут сказать, что «это другое», но дело в том, что на войне и в политике каждый сам решает, что «другое», а что прецедент.Можно строго следовать духу и букве международного права, но тогда это требуется от всех сторон конфликта. Можно плевать на международное право и творить, что хочется, но тогда это будут делать обе стороны. Понятно, что кто-то сильнее, а кому-то в данный момент провокация выгоднее по иным причинам. Но на смену одному моменту приходит другой, время, выгодное для провокации одной из сторон, уходит, а созданный прецедент остаётся.Косово было отторгнуто от Сербии в 1998 году, когда туда вошли силы НАТО. «Выборы» в местный парламент натовцы провели в 2004 году. Независимость с разрешения НАТО косовары провозгласили и тут же были признаны западными покровителями. 17 февраля 2008 года «парламент» Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии, которая тут же была признана фактически контролирующими Косово странами Запада.В августе 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии (провозглашена в 1991 году) и Абхазии (провозглашена в 1992 году). Запад заявил, что «это другое», но не помогло.Когда-то «неизвестные» БПЛА и ракеты залетали на российскую территорию. Потом стали залетать на территории стран Восточной Европы. В последнее время в Польшу и Прибалтику прилетают регулярно. Пока не по военным объектам. Но это пока.Каждая очередная провокация против России с участием Запада и/или не осуждённая Западом создаёт прецедент, распространяющийся на всех. В условиях не действующего писаного международного права фактически создаёт прямую норму неписаного международного права – права сильного. Когда Россия решит очередной такой нормой воспользоваться – вопрос времени. Только тогда говорить «это другое» будет поздно.

https://ukraina.ru/20261126/nato-toropitsya-na-voynu-s-rossiey-1084751673.html

https://ukraina.ru/20261125/primenit-li-rossiya-yadernoe-oruzhie-esli-pribaltika-vstupit-v-voynu-ischenko-ob-ambitsiyakh-evropy-1084739918.html

https://ukraina.ru/20261118/evrope-nuzhna-voyna-rossii--kapitulyatsiya-kieva-ischenko-pro-tseli-na-peregovorakh-1084563885.html

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мнения, весь ищенко, украина, италия, запад, владимир зеленский, джорджи мелони, оон, нато