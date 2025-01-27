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СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
Вынесен заочный приговор наемнику из Грузии, принимавшему участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
2025-01-27T15:48
2025-01-27T15:48
2025-01-27T15:48
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Следствием и судом установлено, что в 2022 году Георгий Гигаури прибыл на территорию Украины и вступил в "Грузинский национальный легион".* Там он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, необходимым обмундированием и специальным снаряжением."В 2022 году Гигаури за вознаграждение в составе "Грузинского национального легиона"*, а затем "Объединенного кавказского легиона" участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и российских военнослужащих", - отметили в российском следсвенном ведомстве.По приговору суда Гигаури заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы за уголовное преступление - наемничество. Он объявлен в международный розыск.* организация признана террористической и запрещена в РоссииТакже в новостях: СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
https://ukraina.ru/20241209/1059504852.html
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новости, россия, украина, грузия, ск рф, приговор, иностранные наемники, сво, бывший ссср, днр, "грузинский легион"
Новости, Россия, Украина, Грузия, СК РФ, приговор, иностранные наемники, СВО, бывший СССР, ДНР, "Грузинский легион"
СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
Вынесен заочный приговор наемнику из Грузии, принимавшему участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.