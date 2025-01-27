СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск - 27.01.2025 Украина.ру
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СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
Вынесен заочный приговор наемнику из Грузии, принимавшему участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
2025-01-27T15:48
2025-01-27T15:48
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Следствием и судом установлено, что в 2022 году Георгий Гигаури прибыл на территорию Украины и вступил в "Грузинский национальный легион".* Там он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, необходимым обмундированием и специальным снаряжением."В 2022 году Гигаури за вознаграждение в составе "Грузинского национального легиона"*, а затем "Объединенного кавказского легиона" участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и российских военнослужащих", - отметили в российском следсвенном ведомстве.По приговору суда Гигаури заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы за уголовное преступление - наемничество. Он объявлен в международный розыск.* организация признана террористической и запрещена в РоссииТакже в новостях: СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
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новости, россия, украина, грузия, ск рф, приговор, иностранные наемники, сво, бывший ссср, днр, "грузинский легион"
Новости, Россия, Украина, Грузия, СК РФ, приговор, иностранные наемники, СВО, бывший СССР, ДНР, "Грузинский легион"

СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск

15:48 27.01.2025
 
приговор наемнику гражданину Грузии Георгию Гигаури
приговор наемнику гражданину Грузии Георгию Гигаури
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Вынесен заочный приговор наемнику из Грузии, принимавшему участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2022 году Георгий Гигаури прибыл на территорию Украины и вступил в "Грузинский национальный легион".* Там он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, необходимым обмундированием и специальным снаряжением.
"В 2022 году Гигаури за вознаграждение в составе "Грузинского национального легиона"*, а затем "Объединенного кавказского легиона" участвовал на стороне украинских силовых структур в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и российских военнослужащих", - отметили в российском следсвенном ведомстве.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
9 декабря 2024, 12:16
Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в РоссииНаёмник из Грузии Ладо Гамсахурдия заочно приговорён к лишению свободы. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По приговору суда Гигаури заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы за уголовное преступление - наемничество. Он объявлен в международный розыск.
* организация признана террористической и запрещена в России
Также в новостях: СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
 
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