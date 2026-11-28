https://ukraina.ru/20261128/uzhasnaya-situatsiya-vaydel-predskazala-zelenskomu-katastrofu-i-vspomnila-yanukovicha-1084801781.html

Ужасная ситуация: Вайдель предсказала Зеленскому катастрофу и вспомнила Януковича

Ужасная ситуация: Вайдель предсказала Зеленскому катастрофу и вспомнила Януковича - 28.11.2026 Украина.ру

Ужасная ситуация: Вайдель предсказала Зеленскому катастрофу и вспомнила Януковича

В эфире подкаста Zur Wahrheit gehört сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD) Алис Вайдель заявила, что русскоязычные регионы Украины отойдут к России

2026-11-28T16:37

2026-11-28T16:37

2026-11-28T16:37

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Так Вайдель ответила на вопрос журналиста, почему она не считает, что военная поддержка Украины отвечает интересам Германии. Журналист заявил, что в случае победы России с Украины на Запад может выехать значительно больше людей, чем сейчас. Он привёл оценку представителя немецкой партии ХСС Александра Гоффмана, который оценил потенциальный поток беженцев в 6-11 млн беженцев, что означает ещё больше трат для Германии.В ответ Вайдель задала вопрос, отчего вообще должен возникнуть этот поток беженцев."Почему вообще должен возникнуть этот поток беженцев? Мы же выступаем за мир. Нужно немедленно положить всему этому конец. Русскоязычные регионы отойдут к России, и Россия от них уже не откажется", – отметила Вайдель.Она призвала заключить мир немедленно.Кроме того, Вайдель обвинила украинскую власть в обстрелах собственного населения, в т. ч. и ракетами. Политик упомянула и о нападениях на русскоязычное население. По её словам, в Донбассе царила обстановка, близкая к гражданской войне.Вайдель обвинила Украину в невыполнении первых и вторых Минских соглашений. Также обратила она внимание и на госпереворот 2014 года. По её словам, тогда дружественно настроенного к России президента Украины Виктора Януковича сместили при финансовой поддержке западных НПО."И я должна задать вопрос: зачем вообще было создавать столько беспорядка, что мы оказались в этой ужасной ситуации?" — добавила она.Ранее Вайдель уже предложила канцлеру Германии Фридриху Мерцу немедленно отправиться в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава АдГ при этом подчёркивала, что Берлин не может выступать нейтральным посредником, т. к. слишком вовлечён в помощь Украине."Россия воспринимает нас как сторону войны. При всей этой военной риторике это совершенно неудивительно", — указывала она тогда.Примечательно, что некоторые заявления Вайдель напоминают заявления американского бизнесмена Илона Маска."Также верно, что мы, Америка, устроили переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это наступательное действие, и без помощи госдепартамента США и других ведомств этого бы не произошло", – отметил Маск в ноябре 2026 года на саммите New York Times DealBook.До этого, в августе 2026 года, Маск выражал надежду на скорый мир на Украине.

https://ukraina.ru/20261128/nedostatochno-khoroshie-russkie-latviya-vydvorit-oppozitsionnykh-zhurnalistov-iz-rf-1084800236.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дзен украина.ру, главные новости, украина, россия, германия, илон маск, виктор янукович, фридрих мерц