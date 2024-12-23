https://ukraina.ru/20241223/1059872093.html

В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник

В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник - 23.12.2024 Украина.ру

В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник

Российские военные ликвидировали полевого командира группировки наемников "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелию. Информацию об уничтожении лидера одного из отрядов грузинских боевиков подтвердили в МИД Грузии

2024-12-23T11:13

2024-12-23T11:13

2024-12-23T11:13

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Примерно неделю назад и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии. Однако весной этого года появилась информация о росте числа наемников ВСУ из Латинской Америки.Другие темы: "Мышеловка захлопнулась": военкор Котенок обрисовал положение ВСУ на Времевском направлении.

https://ukraina.ru/20241223/1059869952.html

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новости, курская область, грузия, украина, вооруженные силы украины, sputnik, иностранные наемники, ликвидация