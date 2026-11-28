https://ukraina.ru/20261128/dvulichnyy-zlobnyy-litsemer-zelenskiy-otkazyvaetsya-ot-lyubykh-peregovorov-i-razoryaet-evropu-1084799599.html

"Двуличный злобный лицемер": Зеленский отказывается от любых переговоров и разоряет Европу

"Двуличный злобный лицемер": Зеленский отказывается от любых переговоров и разоряет Европу - 28.11.2026 Украина.ру

"Двуличный злобный лицемер": Зеленский отказывается от любых переговоров и разоряет Европу

Зеленский опять не хочет лететь в Москву. На этот раз о возможности совместного визита упомянул белорусский президент Лукашенко. В интервью французским журналистам Александр Григорьевич сказал: "Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву"

2026-11-28T14:02

2026-11-28T14:02

2026-11-28T14:02

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Зеленский отреагировал моментально и чрезвычайно истерично. Зачем-то назвал себя "чемоданом" и отвечал в крайней степени озлобления:"Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь. В Москву, зачем? Это просто несерьёзный разговор".Игра в волейбол"Чемодан без ручки", — подумали, наверное, окружающие. Кстати, высказал свое мнение Зеленский на Закарпатье, куда он заехал из Европы на пару часов: встретиться с премьером Венгрии Мадьяром.До перехода "на территорию НАТО" от закарпатского Берегово — буквально несколько минут на машине. Заезжал на территорию Украины Зеленский почему-то ночью.Наверное, вместе с Мадьяром и пересёк границу.Они сыграли в волейбол со студентами, и Зеленский тут же прыгнул назад, на территорию ЕС. Он боится бывать на Украине. И делает это только "под ручку" с кем-то из лидеров других стран.Зеленский и раньше жил больше в Европе, а теперь и вовсе туда переселился. Бывал ли он вообще в Киеве за последние пару месяцев? Похоже, что нет.Но ещё больше, чем появиться в Киеве, Зеленский боится оказаться в Москве.Уже в который раз Зеленский топает ногами и истерично отказывается: не поеду, не хочу!И даже звонить не буду!Переговоров не будетЗеленский, будучи в Германии, сказал, что все способы переговоров "деструктивные":"Мы не позовем Владимира Путина в Киев, потому что он не приедет, и приглашение, которое не будет принято, является деструктивным", — сказал Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Мерцем.В Москву — тоже деструктивно:"Также деструктивно, когда меня приглашают в Москву. Вот что делает Москва", — ещё один ответ Зеленского на той же пресс-конференции.По телефону? "Не хочу!""Если говорить по телефону, Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться", — у Зеленского был готов ответ буквально на все вопросы журналистов.Ну а где-то же он может встретиться с представителями России?"Где-нибудь в нейтральной стране", — ответствовал Зеленский.Конечно, если дело дойдёт до встречи в "нейтральной стране", ему опять что-нибудь не понравится. И опять будет "деструктивно".Отчаянное нежеланиеНо почему же он так отчаянно отказывается от любых переговоров?Причин много: и личный страх, и невозможность вести любые переговоры в принципе. Зеленский способен только повторять заученные тексты, кривляться и выступать в жанре "комического стендапа". Он же в принципе не способен ни к какой серьезной работе!Но самое главное, конечно, не это. Зеленский — слуга ТНК и так называемых "лидеров европейских стран" (те же самые слуги транснациональных корпораций). Ему просто не дают команды вести переговоры.Наоборот, цель — всячески переговоры затягивать. Причина: надо "доесть" бюджеты европейских стран.В большинстве стран Европы и особенно в органах власти и управления ЕС давно уже нет тех, кто защищает интересы европейских наций. Бюджеты стран ЕС должны быть отданы транснациональным корпорациям.Для этого и поставлены безликие президент Франции Макрон ("банкир Ротшильдов") и канцлер Германии Мерц, бывший менеджер "Блэк Рок". И та же Урсула фон дер Ляйен, верная слуга разнообразных корпораций.И все идёт по плану: разграбление европейских стран под видом "помощи Украине" продолжается, но денег у них всё меньше, экономика в стагнации.Уже появились "еретики": Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Болгария — отказываются платить. Да и остальные страны, которые вроде бы не говорят громко, уже не хотят скидываться "на Украину" (на самом деле капиталу из ТНК).Очередной саммит ЕС "был совершенно бессмысленным", как заявил об этом тот же премьер Венгрии. Бюджеты не согласовали, для Украины деньги тоже не согласовали. Планируют собраться теперь в декабре.Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер признал, что украинский кризис превратился в прокси-войну Европы против России:"Мы живём в очень опасные времена, эта война в некотором смысле ограничена Украиной, она в сущности превратилась в прокси-войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России".Шариковая ручка?Но если бы Зеленский даже согласился и приехал в Москву, о чём с ним можно было бы говорить и договариваться?Нет никакого Зеленского. Есть говорящая голова, "прокси" Европы и ТНК.Зеленский никто, он даже не "чемодан". Это он себе сильно льстит, когда говорит, что его считают "чемоданом". Его считают никем.Он не годится даже в качестве "шариковой ручки".Трамп, как известно, вместо портрета президента Байдена в галерее Белого дома поместил фото "автопера", намекая на то, что документы подписывали от имени президента США другие люди.А Зеленский же нелегитимный! Он не может даже служить в качестве подставки под "автоперо".Зеленский абсолютно ничего не контролирует. Он только выполняет поручения. Какой же смысл с ним разговаривать?Злобный лицемерВозможно, что от этой идеи уже отказались все стороны.Истеричный и агрессивный, не умеющий выражать свои мысли и не имеющий их, Зеленский может уже больше не рассказывать, что "всё деструктивно" и что он не хочет никуда ехать. "Скрипач не нужен".Даже его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону называла Зеленского "эмоционально нестабильным, злобным, двуличным, лицемерным, крайне параноидальным нарциссом".Как, скажите на милость, можно такого человека отправлять в Москву на переговоры? Параноидального нестабильного нарцисса? Зачем? Тем более, что "двуличный злобный лицемер" ещё и нелегитимный!

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https://ukraina.ru/20261128/ukraina-utaschit-na-dno-evropa-okonchatelno-zagnala-sebya-v-tupik--1084785574.html

https://ukraina.ru/20261128/zelenskiy-razozlil-meloni-avstriytsy-snova-poymali-agentov-gur-khronika-sobytiy-na-utro-28-noyabrya-1084796648.html

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эксклюзив, европа, москва, украина, владимир зеленский, мадьяр, фридрих мерц, ес, нато