https://ukraina.ru/20261128/tri-pensionera-na-odnogo-rabotnika-zhitomir-stolknulsya-s-demograficheskim-krizisom-1084800619.html
Три пенсионера на одного работника: Житомир столкнулся с демографическим кризисом
Три пенсионера на одного работника: Житомир столкнулся с демографическим кризисом - 28.11.2026 Украина.ру
Три пенсионера на одного работника: Житомир столкнулся с демографическим кризисом
В украинском Житомире резко нарушился демографический баланс: на каждого трудоустроенного жителя приходится по три пенсионера, а количество умерших втрое превышает число новорождённых. О сложившейся ситуации рассказала депутат городского совета Наталья Леонченко
2026-11-28T15:19
2026-11-28T15:19
2026-11-28T15:19
новости
украина
житомир
житомирская область
василий стоякин
мвд
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/0e/1043586411_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_6da4c925637af213b8d5d73939042d3e.jpg
По её словам, город сталкивается не только с сокращением населения, но и с растущей нагрузкой на тех, кто продолжает работать. Депутат считает, что без масштабных государственных мер аналогичные проблемы будут распространяться и на другие регионы страны."Это демографическая катастрофа. Если государство не разработает комплексные меры решения всех накопившихся и накапливающихся вопросов, нас ждёт вымирание на территории всей Украины", — заявила Леонченко.Между тем официальная статистика в Житомирской области за первое полугодие 2026 года показывает ещё более суровые результаты: за этот период зарегистрировали 2620 рождений и 9918 смертей. То есть, смертность в регионе оказалась почти в четыре раза выше рождаемости.Ранее на Украине был создан Координационный штаб по работе с мигрантами, куда вошли представители МВД, СБУ, пограничники, руководство восьми областей и даже представители частного бизнеса. Об этой странной инициативе – подробнее в материале Василия Стоякина Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами в дзен-канале Украина.ру.
украина
житомир
житомирская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/0e/1043586411_0:0:1201:901_1920x0_80_0_0_a7593fbb0880a648c6d802f8ccf2553d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, житомир, житомирская область, василий стоякин, мвд, сбу
Новости, Украина, Житомир, Житомирская область, Василий Стоякин, МВД, СБУ
Три пенсионера на одного работника: Житомир столкнулся с демографическим кризисом
В украинском Житомире резко нарушился демографический баланс: на каждого трудоустроенного жителя приходится по три пенсионера, а количество умерших втрое превышает число новорождённых. О сложившейся ситуации рассказала депутат городского совета Наталья Леонченко
По её словам, город сталкивается не только с сокращением населения, но и с растущей нагрузкой на тех, кто продолжает работать. Депутат считает, что без масштабных государственных мер аналогичные проблемы будут распространяться и на другие регионы страны.
"Это демографическая катастрофа. Если государство не разработает комплексные меры решения всех накопившихся и накапливающихся вопросов, нас ждёт вымирание на территории всей Украины", — заявила Леонченко.
Между тем официальная статистика в Житомирской области за первое полугодие 2026 года показывает ещё более суровые результаты: за этот период зарегистрировали 2620 рождений и 9918 смертей. То есть, смертность в регионе оказалась почти в четыре раза выше рождаемости.
Ранее на Украине был создан Координационный штаб по работе с мигрантами, куда вошли представители МВД, СБУ, пограничники, руководство восьми областей и даже представители частного бизнеса. Об этой странной инициативе – подробнее в материале Василия Стоякина Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами
в дзен-канале Украина.ру.