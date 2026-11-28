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Три пенсионера на одного работника: Житомир столкнулся с демографическим кризисом

Три пенсионера на одного работника: Житомир столкнулся с демографическим кризисом - 28.11.2026 Украина.ру

Три пенсионера на одного работника: Житомир столкнулся с демографическим кризисом

В украинском Житомире резко нарушился демографический баланс: на каждого трудоустроенного жителя приходится по три пенсионера, а количество умерших втрое превышает число новорождённых. О сложившейся ситуации рассказала депутат городского совета Наталья Леонченко

2026-11-28T15:19

2026-11-28T15:19

2026-11-28T15:19

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По её словам, город сталкивается не только с сокращением населения, но и с растущей нагрузкой на тех, кто продолжает работать. Депутат считает, что без масштабных государственных мер аналогичные проблемы будут распространяться и на другие регионы страны."Это демографическая катастрофа. Если государство не разработает комплексные меры решения всех накопившихся и накапливающихся вопросов, нас ждёт вымирание на территории всей Украины", — заявила Леонченко.Между тем официальная статистика в Житомирской области за первое полугодие 2026 года показывает ещё более суровые результаты: за этот период зарегистрировали 2620 рождений и 9918 смертей. То есть, смертность в регионе оказалась почти в четыре раза выше рождаемости.Ранее на Украине был создан Координационный штаб по работе с мигрантами, куда вошли представители МВД, СБУ, пограничники, руководство восьми областей и даже представители частного бизнеса. Об этой странной инициативе – подробнее в материале Василия Стоякина Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами в дзен-канале Украина.ру.

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