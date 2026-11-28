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Недостаточно "хорошие" русские: Латвия выдворит оппозиционных журналистов из РФ

Недостаточно "хорошие" русские: Латвия выдворит оппозиционных журналистов из РФ - 28.11.2026 Украина.ру

Недостаточно "хорошие" русские: Латвия выдворит оппозиционных журналистов из РФ

В Латвии лишают видов на жительство эмигрировавших из РФ российских журналистов, сообщил в эфире "Живого гвоздя" Алексей Венедиктов*

2026-11-28T15:27

2026-11-28T15:27

2026-11-28T15:27

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По словам Венедиктова*, глава МВД Латвии, член националистической партии "Национальное объединение" Янис Домбрава заявил, что "не будет продлевать вид на жительство русским", в том числе эмигрировавшим из РФ журналистам."Восемь журналистов уже лишились вида на жительство. Они пытаются что-то сделать сейчас; правозащитники пытаются, и латвийские журналисты пытаются их защитить", – рассказал Венедиктов*.После начала СВО Латвия решила выдавать годичные визы D всем оппозиционным российским журналистам и блогерам. При этом до мая 2022 года Латвия не требовала подтверждения оппозиционности у соискателей виз. Лишь в мае латвийские власти начали требовать от соискателей протоколы или уголовные дела, доказывающие опасность пребывания в России.Что же до видов на жительство, то власти Латвии оставили возможность получения ВНЖ только при посредничестве главы местного НКО "Медиахаб" Сабины Силе, которая свидетельствовала перед МИДом и МВД благонадежность просителей.При этом документы выдавались не на общих основаниях, а после индивидуального рассмотрения на основе формулировки о том, что это делается в рамках государственного интереса Латвии. Притом внесение в список Силе не гарантировало автоматического получения ВНЖ.Но на рубеже 2025 и 2026 годов и эта практика прекратилась. Журналистам стали советовать подаваться на убежище. При этом "Медиахаб" публично обещало продление видов на жительство тем, кто успел получить их в предыдущие годы.Как утверждают СМИ, из-за решения Латвии под угрозой оказались сотни человек.Ранее, в октябре, МВД Латвии объявило живущего в стране 12 лет журналиста Леонида Рагозина персоной нон грата и приступили к его выдворению. До этого о том, что Рагозина нужно внести в список нежелательных лиц, говорил сам Домбрава. Он утверждал, что заявления журналиста, проработавшего много лет на западные СМИ, в т.ч. признанные в РФ нежелательными организациями, противоречат национальным интересам Латвии, критикуют Запад и Украину и даже могут оцениваться как попытка сформировать общественное мнение в выгодном для России ключе.Сам Рагозин ранее, в частности, заявил, что в голоде в Алешках виновата именно Украина и её дроноводы.В ответ на действия МВД Латвии Рогозин заявил, что решение признать его персоной нон-грата является наказанием за публичные высказывания и конфликт с ультраправыми, к которым принадлежит и глава латвийского МВД. Рагозин также отметил, что у него нет возможность оспорить статус персоны нон грата в суде.Рагозин – далеко не единственный оппозиционный журналист, пострадавший от действий латвийских властей. В декабре 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал вещательную лицензию телеканала "Дождь"**. Латвийские власти возмутила оговорка ведущего Алексея Коростелёва, назвавшего ВС РФ "нашей армией", показ карты с российским Крымом, а также отсутствие аудиодорожки или перевоза на латышский язык в эфире.В итоге "Дождь"** де-факто вынужден был бежать из страны. Работу канала перенесли в Нидерланды. В июле 2025 года суд апелляционной инстанции отменил решение NEPLP об аннулировании лицензии. При этом глава совета Иварс Аболиньш заявил о намерении обжаловать вердикт.* – организация, лицо внесённое в реестр иноагентов** – нежелательная организация

https://ukraina.ru/20261121/eto-uzhasno-mer-narvy-o-rusofobskom-reshenii-vlastey-razrushit-estonskie-semi-1084651970.html

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