Macan вышел на дембель и готовится к гастролям
© Фото : Хижина Музыканта, CC BY 3.0. ВикипедияMacan, Макан
© Фото : Хижина Музыканта, CC BY 3.0. Википедия
Российский исполнитель Macan (Андрей Косолапов) завершил год срочной службы в Росгвардии. Уже через несколько дней музыкант вернётся к концертной деятельности и отправится в масштабный тур по российским городам
Утром 28 ноября 24-летний артист покинул Центр специального назначения "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского в подмосковной Балашихе. Встретить его приехали друзья и коллеги. На вопрос журналистов о том, как прошла служба, рэпер ответил: "Всё хорошо, спасибо".
В течение года Косолапов участвовал в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Московском регионе, а также проходил боевую и специальную подготовку. За время службы ему присвоили звание младшего сержанта и вручили нагрудный знак "За отличие в службе" II степени.
По сообщениям СМИ, перед уходом из части музыкант приобрёл для сослуживцев финскую сауну стоимостью около трёх миллионов рублей.
Возвращение к сценической деятельности не заставит себя долго ждать. Первый концерт после окончания службы запланирован на 1 декабря в Смоленске. Всего в гастрольном графике исполнителя до конца мая 2027 года значатся 43 выступления.
В этом месяце Главный центр военной разведки Украины (ГУР) внес рэпера в свою базу данных. Украинская спецслужба в своей характеристике прямо называет 23-летнего исполнителя "лидером общественного мнения". В вину артисту вменяется "устойчивая идеологическая лояльность к кремлевскому режиму". Подробнее – в материале "Враг режима, патриот и оператор БПЛА": ГУР внесло в базу данных рэпера Macan в дзен-канале Украина.ру.
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