https://ukraina.ru/20261128/ukrainskaya-kultura-v-evrope-takaya-kakoy-ona-i-dolzhna-byt-pokazatelnyy-primer-banya-luki-1084788900.html

Украинская культура в Европе такая, какой она и должна быть. Показательный пример Баня-Луки

Украинская культура в Европе такая, какой она и должна быть. Показательный пример Баня-Луки - 28.11.2026 Украина.ру

Украинская культура в Европе такая, какой она и должна быть. Показательный пример Баня-Луки

От главного православного собора, который возводили русские эмигранты, до украинского общества имени Тараса Шевченко: как в европейском городе сочетается такое наследие — в репортаже с русско-украинской прогулки корреспондента издания "Украина.ру" по столице Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

2026-11-28T09:30

2026-11-28T09:30

2026-11-28T09:30

эксклюзив

россия

украина

культура

храм

республика сербская

владимир путин

украина.ру

тарас шевченко

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В самом центре Баня-Луки, на улице Српска, находится Украинская греко-католическая церковь. В основании здания округлой формы лежит крест. На фоне ярко-голубых стен выделяются белые полукруглые арки, наличники и карнизы. В центре — большой луковичный купол, рядом четыре таких же маленьких.В церковном дворике стоит памятный камень с надписью на двух языках, причём сначала на украинском, а потом уже на сербском:"Этот памятник установлен в память о выдающихся сынах нашей Церкви, блаженных священномучениках Климентии Шептицком и Леониде Фёдорове, которые в 1912–1914 годах проходили новициат в Студитской Лавре св. Обручника Иосифа в Каменице близ Баня-Луки. Баня-Лука, 7 июля 2019 года Господня".Папа Римский Иоанн Павел II причислил Шептицкого и Фёдорова к лику блаженных в 2001 году и не где-нибудь, а во Львове, во время Божественной литургии.Церковь хоть и находится в самом центре города, но при этом затеряна на узкой улочке и скрыта от большого количества глаз. Как нечто сакральное, что не принято выставлять напоказ. Кому надо, тот и так знает, что она здесь есть. Да и работает церковь не каждый день, она открыта только во время воскресной службы и по большим религиозным праздникам, для проведения литургий, церемоний крещения и венчания. Можно её назвать тихой гаванью духовной жизни прихожан. Около 98% представителей диаспоры — греко-католики, а 2% — православные.Украинская греко-католическая церковь в Баня-Луке открыта для всех. Местные жители называют её просто "голубая церковь", во многих путеводителях и репортажах иностранных СМИ она обозначена так же, что свидетельствует о том, что никакого акцента на украинской принадлежности объекта не делается.Совсем недалеко, примерно в 10–15 минутах ходьбы от церкви, находится офис культурно-просветительского общества им. Тараса Шевченко. Оно работает уже 60 лет, с 1966 года, считается одним из старейших культурных обществ Баня-Луки, удостоено многочисленных наград и даже принимало участие в зимних Олимпийских играх-1984 в Сараево.В прошлогоднем интервью телеканалу EuroNews BiH секретарь общества им. Тараса Шевченко Сунчица Лагуза рассказала, что у большинства местных украинских семей до сих пор сохранился хотя бы один традиционный народный костюм или элемент национальной одежды, "носить вышиванки у них принято". Рождество и Пасху празднуют в каждом доме с большой торжественностью.По её словам, стремление молодого поколения не дать обычаям кануть в Лету особенно заметно на свадьбах: вывешивают украинский флаг, а сама церемония бракосочетания неизменно проходит в церкви. На свадьбе сына самой Лагузы – православной сербки, которая замужем за украинцем-греко-католиком – были элементы украинских традиций, но "не слишком много, ровно столько, чтобы подчеркнуть их присутствие", самое сильное впечатление на гостей произвёл момент, когда молодожёны вошли в банкетный зал под звуки украинской музыки.Украинскую культуру в этих местах знают очень хорошо. В село Деветина, которое считается духовным центром сельской диаспоры, его называют "Украиной в миниатюре", украинцы совершают паломничество, а ещё собираются там на международном фестивале, один из вечеров которого традиционно посвящён творчеству поэта Тараса Шевченко. В ноябре перед началом поста (во время него никакие мероприятия не проводят) проходит украинский бал, на который съезжаются не только местные, но и жители соседних стран. Фестиваль "Червона калина" представляет собой крупнейший ежегодный смотр украинского творчества в регионе с праздничным богослужением, большим концертом, выставкой народных ремёсел и вышивки. Кроме того, на днях национальных меньшинств на украинском стенде проводят мастер-классы по росписи пасхальных писанок и угощают пирогами – так называют вареники.Творческие коллективы, действующие на базе общества им. Тараса Шевченко, часто участвуют в разных мероприятиях, в том числе проходящих в культурном центре Бански двор в Баня-Луке, который находится на соседней улице от Украинской греко-католической церкви и стоит прямо напротив Храма Христа Спасителя, меньше минуты ходьбы, столько же и до офиса общества им. Тараса Шевченко.Чтобы не было путаницы, сразу стоит подчеркнуть, что местный Храм Христа Спасителя к московскому Храму Христа Спасителя никакого отношения не имеет, так же как и к РПЦ. Но всё же некие "российские" следы имеются! Над внутренним убранством храма, когда он строился в 1930-х годах, работал архитектор Григорий Самойлов, а над иконостасом и фресками – художник Пётр Сухачёв – оба представители белой эмиграции. Во время Второй мировой войны здание было разрушено, восстанавливали его уже в 2000-х годах, а для покрытия куполов и крестов хромированную жесть золотого цвета привезли из Сибири.Внутренняя отделка храма неимоверно красива! Посмотрите сами.Это одна из точек притяжения местного населения. Около церковной лавки, расположенной на улице, прихожане стоят в очереди, чтобы заказать службу или купить свечи, а во время крестного хода площадь вся заполнена.Но вот какая деталь привлекла моё внимание. На уличном стенде рядом со входом в храм объявление о бесплатных курсах русского языка уровня А1, которое сопровождается картинкой Собора Василия Блаженного на Красной площади и смотрящего на него мужчины в деловом костюме с чемоданом. Правда, набор проводился до 1 сентября, но спустя 2,5 месяца его не убрали.Эти курсы организованы российским Фондом поддержки христианской культуры и наследия. Как и всё бесплатное, они очень востребованы. Но не только из-за того, что не нужно тратить свои кровные. Если английский, немецкий, французский учат в основном с перспективой трудовой эмиграции в ЕС, то русский учат больше для души – из-за духовной близости народов, для совершения паломничества, для чтения книг в оригинале. Но не только – ещё с перспективой учёбы в России по квотам.Местные жители, правда, очень тепло относятся к россиянам. Был такой случай: когда мы рассматривали Мемориал памяти погибших в войне 1991–1995 годов в Баня-Луке (кстати, через дорогу от Храма Христа Спасителя), открытый в январе этого года, и обсуждали надпись на сербском, стоявшая рядом женщина-сербка старшего поколения с искренней радостью сказала по-русски: "Я могу вам объяснить!"В регионе есть возможности для всех желающих разных возрастов изучать русский язык: круглогодичные курсы; как второй иностранный язык в школах; кафедры и центры русистики в университетах. По популярности занимает третье место среди изучаемых языков, уступая английскому и немецкому.Так что русский язык в Республике Сербской изучают на системной основе. В отличие от украинского, который учат в основном представители диаспоры, члены смешанных семей, участники творческих коллективов, связанных с украинской культурой."Здесь царит атмосфера глубокого взаимного уважения. Мы живём в прекрасной обстановке, и именно так воспитываем своих детей: мы уважаем всех вокруг, одновременно чтя и сохраняя украинское наследие", — подчёркивала в интервью Лагуза.Украинцы переселились в конце XIX — начале XX века в основном из Галичины и осели преимущественно в окрестностях Баня-Луки, а также в сёлах Деветина и Насеобина-Хрвачани. Постепенно их количество сокращалось. До Второй мировой войны в Боснии и Герцеговине проживало около 12 000 украинцев, в 1992 году — около 7 500, а сегодня — приблизительно 3500 человек. Тем не менее это самое многочисленное национальное меньшинство Республики Сербской, согласно последней переписи населения.Сегодняшние потомки тех переселенцев бережно хранят память об исторической родине семьи, но своей родиной считают Боснию и Герцеговину, они полностью интегрированы в местное общество."В повседневной жизни мы никогда не сталкивались с какими-либо проблемами. Даже сейчас, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине", — отмечала Лагуза.В некоторых других европейских странах это кажется невозможным – местная украинская диаспора спокойно реагирует на всё российское и пророссийское.В центре города есть русская аптека, на бегущей строке яркими буквами так и написано "RUSKA APOTEKA" (официальный импортёр российских биодобавок, фитопрепаратов и натуральной косметики). Буквально на соседней улице на стене здания, выходящей на дорогу с активным автомобильным движением, баллончиком написано "СЛАВА РОССИИ Z".Раньше тоже в центре города работала пиццерия "Путин". В меню были пиццы "Путин", "Медведев", "Романов" и прочие. В сентябре 2025 года то заведение закрылось, но вскоре в пригороде Баня-Луки открылся полноценный ресторан под тем же названием. Образ российского президента везде: при входе стоит его фигура, его портреты на стенах, на потолке, на кожаных чехлах для столовых приборов, на этикетках винных бутылок, которые подают, даже на пачках сахара.Правда, кухня там полностью балканская, звучит музыка на сербском.На наш вопрос, почему пиццерия в центре города закрылась и открылся ресторан не в самом проходимом районе, официанты ответили: "Здесь воздух чище, места больше, парковку для гостей можно было организовать. Никакой политической подоплёки!"Любопытно, что в 50 метрах находится ресторан "Трамп". Принадлежит он тому же владельцу. Почему?"Потому что они — Путин и Трамп — дружат", — объяснили, улыбаясь, официанты.Никаких высказываний со стороны местных украинцев не звучало и по поводу строящегося с 2018 года в Баня-Луке Русско-сербского храма Преображения Господня по проекту специалистов Московского архитектурного института (МАРХИ). При нём будет работать духовно-культурный центр площадью около 6 500 м2 с библиотекой, курсами русского языка и литературы.Так что украинская диаспора в Республике Сербской делает всё, чтобы сохранить культуру и язык своих предков, историю их переселения, — хранит эту память как нечто сокровенное, своё. Местные украинцы не используют всё это как политический инструмент и как элемент шантажа местных властей, никому свою культуру не навязывают, но всегда готовы с ней познакомить всех желающих. Так и должно быть, но в условиях оголтелой русофобии в Европе это становится скорее исключением, чем нормой, к сожалению.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, культура, храм, республика сербская, владимир путин, украина.ру, тарас шевченко