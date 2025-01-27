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ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению

ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению - 27.01.2025 Украина.ру

ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы воевавшего на стороне украинской армии наёмника – грузинского гражданина Николоса Берианидзе. Об этом 27 января сообщила Генпрокуратура России.

2025-01-27T12:58

2025-01-27T12:58

2025-01-27T12:58

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Верховный суд Донецкой Народной Республики установил, что в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"* Нацгвардии Украины.На тренировочной базе в Киеве этот гражданин Грузии прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами, военной техникой. Берианидзе обучился тактике и способам ведения боевых действий, был обеспечен оружием, боеприпасами и специальным снаряжением.Берианидзе получил наемническое вознаграждение эквивалентен более 4,7 млн рублей, отметили в прокуратуре.Суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее на эту тему: Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда

донецкая народная республика

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новости, донецкая народная республика, украина, грузия, верховный суд, "азов", генпрокуратура, сво, постсоветское пространство, бывший ссср, восточное партнерство, иностранные наемники, мариуполь