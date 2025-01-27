ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению - 27.01.2025 Украина.ру
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ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению
ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению - 27.01.2025 Украина.ру
ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы воевавшего на стороне украинской армии наёмника – грузинского гражданина Николоса Берианидзе. Об этом 27 января сообщила Генпрокуратура России.
2025-01-27T12:58
2025-01-27T12:58
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Верховный суд Донецкой Народной Республики установил, что в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"* Нацгвардии Украины.На тренировочной базе в Киеве этот гражданин Грузии прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами, военной техникой. Берианидзе обучился тактике и способам ведения боевых действий, был обеспечен оружием, боеприпасами и специальным снаряжением.Берианидзе получил наемническое вознаграждение эквивалентен более 4,7 млн рублей, отметили в прокуратуре.Суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее на эту тему: Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
донецкая народная республика
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новости, донецкая народная республика, украина, грузия, верховный суд, "азов", генпрокуратура, сво, постсоветское пространство, бывший ссср, восточное партнерство, иностранные наемники, мариуполь
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Грузия, Верховный Суд, "Азов", генпрокуратура, СВО, постсоветское пространство, бывший СССР, Восточное партнерство, иностранные наемники, Мариуполь

ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению

12:58 27.01.2025
 
© Генпрокуратура России / Telegram
© Генпрокуратура России / Telegram
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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы воевавшего на стороне украинской армии наёмника – грузинского гражданина Николоса Берианидзе. Об этом 27 января сообщила Генпрокуратура России.
Верховный суд Донецкой Народной Республики установил, что в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"* Нацгвардии Украины.
На тренировочной базе в Киеве этот гражданин Грузии прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами, военной техникой. Берианидзе обучился тактике и способам ведения боевых действий, был обеспечен оружием, боеприпасами и специальным снаряжением.
"В марте 2022 года Берианидзе, находясь в Мариуполе, в ходе стрелкового боя убил троих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Берианидзе получил наемническое вознаграждение эквивалентен более 4,7 млн рублей, отметили в прокуратуре.
Суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Ранее на эту тему: Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
 
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