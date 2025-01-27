ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению
© Генпрокуратура России / Telegram
© Генпрокуратура России / Telegram
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы воевавшего на стороне украинской армии наёмника – грузинского гражданина Николоса Берианидзе. Об этом 27 января сообщила Генпрокуратура России.
Верховный суд Донецкой Народной Республики установил, что в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"* Нацгвардии Украины.
На тренировочной базе в Киеве этот гражданин Грузии прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами, военной техникой. Берианидзе обучился тактике и способам ведения боевых действий, был обеспечен оружием, боеприпасами и специальным снаряжением.
"В марте 2022 года Берианидзе, находясь в Мариуполе, в ходе стрелкового боя убил троих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Берианидзе получил наемническое вознаграждение эквивалентен более 4,7 млн рублей, отметили в прокуратуре.
Суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
* Запрещенная в России террористическая организация.