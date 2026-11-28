https://ukraina.ru/20261128/v-kieve-porazhen-obekt-infrastruktury-nachalis-pereboi-so-svetom-1084800891.html

В Киеве поражен объект инфраструктуры: начались перебои со светом

В Киеве поражен объект инфраструктуры: начались перебои со светом - 28.11.2026 Украина.ру

В Киеве поражен объект инфраструктуры: начались перебои со светом

В Киеве зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Власти города предупредили жителей о возможных перебоях с электричеством и водоснабжением. Аварийные отключения света также затронули несколько районов Киевской области

2026-11-28T15:49

2026-11-28T15:49

2026-11-28T15:49

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укрэнерго

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О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, к месту происшествия направлены специалисты, которым предстоит оценить состояние повреждённого объекта."В Киеве — попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города возможны перебои с электроснабжением и водоснабжением", — написал Кличко.Тем временем компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области. Ограничения введены по распоряжению "Укрэнерго". Во время их действия привычные графики подачи электричества не работают.О поражении прошедшей ночью энергетических и топливных объектов, железнодорожной инфраструктуры и морского судна на Украине читайте в ежедневной сводке Министерства обороны России в дзен-канале Украина.ру.

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новости, киев, киевская область, украина, виталий кличко, дтэк, укрэнерго