https://ukraina.ru/20261128/v-kieve-porazhen-obekt-infrastruktury-nachalis-pereboi-so-svetom-1084800891.html
В Киеве поражен объект инфраструктуры: начались перебои со светом
В Киеве поражен объект инфраструктуры: начались перебои со светом - 28.11.2026 Украина.ру
В Киеве поражен объект инфраструктуры: начались перебои со светом
В Киеве зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Власти города предупредили жителей о возможных перебоях с электричеством и водоснабжением. Аварийные отключения света также затронули несколько районов Киевской области
2026-11-28T15:49
2026-11-28T15:49
2026-11-28T15:49
новости
киев
киевская область
украина
виталий кличко
дтэк
укрэнерго
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О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, к месту происшествия направлены специалисты, которым предстоит оценить состояние повреждённого объекта."В Киеве — попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города возможны перебои с электроснабжением и водоснабжением", — написал Кличко.Тем временем компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области. Ограничения введены по распоряжению "Укрэнерго". Во время их действия привычные графики подачи электричества не работают.О поражении прошедшей ночью энергетических и топливных объектов, железнодорожной инфраструктуры и морского судна на Украине читайте в ежедневной сводке Министерства обороны России в дзен-канале Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, киев, киевская область, украина, виталий кличко, дтэк, укрэнерго
Новости, Киев, Киевская область, Украина, Виталий Кличко, ДТЭК, Укрэнерго
В Киеве поражен объект инфраструктуры: начались перебои со светом
В Киеве зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Власти города предупредили жителей о возможных перебоях с электричеством и водоснабжением. Аварийные отключения света также затронули несколько районов Киевской области
О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, к месту происшествия направлены специалисты, которым предстоит оценить состояние повреждённого объекта.
"В Киеве — попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города возможны перебои с электроснабжением и водоснабжением", — написал Кличко.
Тем временем компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области. Ограничения введены по распоряжению "Укрэнерго". Во время их действия привычные графики подачи электричества не работают.
О поражении прошедшей ночью энергетических и топливных объектов, железнодорожной инфраструктуры и морского судна на Украине читайте в ежедневной сводке Министерства обороны России
в дзен-канале Украина.ру.