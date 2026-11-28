https://ukraina.ru/20261128/zelenskiy-razozlil-meloni-avstriytsy-snova-poymali-agentov-gur-khronika-sobytiy-na-utro-28-noyabrya-1084796648.html

Зеленский разозлил Мелони, австрийцы поймали агентов ГУР. Хроника событий на утро 28 ноября

Зеленский разозлил Мелони, австрийцы поймали агентов ГУР. Хроника событий на утро 28 ноября - 28.11.2026 Украина.ру

Зеленский разозлил Мелони, австрийцы поймали агентов ГУР. Хроника событий на утро 28 ноября

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела крайне напряжённый разговор с Владимиром Зеленским. Агентов ГУР повторно отправили за решётку в Австрии, их подозревают в подготовке похищения людей в Великобритании

2026-11-28T10:00

2026-11-28T10:00

2026-11-28T10:09

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела в пятницу, 27 ноября, разговор с Владимиром Зеленским из-за украинской атаки на ливийский порт Бенгази, сообщило агентство Bloomberg."У Джорджи Мелони и Владимира Зеленского состоялся напряженный разговор по поводу того, что Украина не согласовала со своими союзниками удары по российским кораблям у побережья Ливии и не предупредила их об этом заранее", — указывалось в публикации.По информации издания, Мелони разгневана на Зеленского из-за негативных последствий украинской операции на её предвыборной кампании. Кроме того, возможность распространения российско-украинского конфликта к границам Италии, учитывая близость Ливии к этой стране, представляет политическую опасность для Мелони.В тот же день глава МИД Италии, вице-премьер-министр Антонио Таяни рассказал, что Зеленский позвонил Мелони и принёс свои извинения за то, что не уведомил итальянскую сторону о планах атаковать российский корабль в порту Бенгази, что в Ливии."Правительство никогда не лгало ни перед парламентом, ни перед СМИ относительно украинских атак на Бенгази. Извинения Зеленского окончательно проясняют ситуацию", — написал министр иностранных дел страны в соцсети Х.До этого Таяни развенчал ложь Зеленского, поначалу заявившего, что атака в ливийском порту была согласована с союзниками Украины."Никакой координации никогда не было. Никто из нас не был проинформирован, никто ничего не знал о том, что делали украинцы в Ливии", — подчеркнул Таяни.До того министр обороны Италии Гуидо Крозетто вызвал в ведомство посла Украины и украинского военного атташе после атаки в ливийском порту, организованной Киевом.Как сообщало агентство Bloomberg, у самого Крозетто, а также я ряда других чиновников атака вызвала "гнев и удивление". Осудила атаку и сама Мелони.В то же время, Мелони указывала, что произошедшее в Ливии не скажется на финансовой помощи Киеву.Причина, по которой Италия оказалась встревожена украинской атака, кроется в истории и географии. Ливия находится в нескольких сотнях километрах от Италии, в т. ч. и от итальянских военных баз. В Ливии активно работает итальянская нефтегазовая компания Eni."Италия и так колеблется в отношении поддержки Украины, только личная позиция Мелони сохраняет ее в заукраинском лагере. И Мелони всё тяжелее сопротивляться дрейфу общественного мнения в направлении восточноевропейского (Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария) укроскептицизма. Именно с этим связано личное обращение Мелони к Зеленскому по поводу присутствия на "Миротворце" Сальвини, которое было тут же удовлетворено. И вот в этой ситуации происходит атака в Ливии", — отметил историк Александр Васильев.При этом он указал, что в Киеве могут быть ошарашены итальянской реакцией на атаку из-за проседания интеллектуального уровня среди лиц, принимающих решения."Как вы думаете, как воспринимают реакцию итальянцев власти в Киеве? Я думаю, что они, мягко говоря, ошарашены. Ну сами посудите – Ливия в Африке, Италия в Европе, что между ними общего? Разве нет? Ну конечно же нет – ответит любой человек мало-мальски знакомый с историей Средиземноморья двух последних даже не столетий, а десятилетий. Но… я не стану говорить, что в Киеве совсем нет людей, которые это знают. Нет. Но их нет среди людей, каким-то образом влияющих на принятие решений. Даже на уровне консультаций", — указал историк.Он напомнил и о предыдущем громком дипломатическим скандалом по вине украинского руководства — об осложнении отношений с Южной Кореей."Причина та же – криворожская школа дипломатии", — отметил Васильев.Историк отметил, что хоть он невысоко ценит позднесоветскую и постсоветскую дипломатию, всё познаётся в сравнении."Из чего, собственно, следует ключевой вывод: уровень общей культуры элиты напрямую влияет на жизнь рядовых граждан. И если советский опыт чему-то учит, то в первую очередь именно этому. А постсоветский опыт этот урок закрепляет", — подытожил Васильев.Тем временем итальянские СМИ отмечают, что в атаке на Бенгази могли принимать участие и британцы. Так, газета Repubblica сообщила о том, что итальянское правительство подозревает Великобританию в передаче Киеву разведывательной информации для организации атаки у побережья Ливии.Впрочем, и самим британцам, как выясняется уже в Австрии, в будущем украинцы могли преподнести неприятный сюрприз."И снова здравствуйте"Австрийская телерадиокомпания ORF сообщила о том, что в Австрии снова арестовали двоих сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.Прокуратура Вены подтвердила, что оба обвиняемых вновь находятся под стражей. При этом дело секретное, поэтому дополнительной официальной информации нет.При этом, как заявил в комментарии ORF высокопоставленный источник, повторный арест украинских военных разведчиков может быть связан с изучением содержимого изъятых у них мобильных телефонов и компьютеров.В этих устройствах "были обнаружены сведения, указывающие на то, что мужчины планировали проведение незаконных разведывательных операций в Великобритании, а именно — похищение лиц, которых на Украине хотели бы привлечь к суду".Ранее, в конце октября, бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко, который бежал в Австрию, заявил, что задержанные в этой стране сотрудники украинской военной разведки должны были не только следить за ним, но и совершить в отношении него противоправные насильственные действия.Кроме украинских разведчиков в Австрии задержали подозреваемых в шпионаже украинского журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко. Однако позднее в прокуратуре Вены заявили, что версия о шпионаже сотрудников украинских СМИ не подтвердилась.Примечательно, что в Великобритании живёт сбежавший с Украины народный депутат Артём Дмитрук.Подробнее об украинцах в Великобритании — в статье Павла Волкова ""Отражает пожелания правительства Украины". Украинским беженцам не нужно ехать в Британию".

https://ukraina.ru/20261127/shest-millionov-kadrov-minoborony-ukrainy-prodalo-zapadu-opyt-voyny-protiv-rossii-1084786356.html

https://ukraina.ru/20261127/deneg-bolshe-net-glavnaya-skrepa-evropy-pala-1084786021.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, джорджи мелони, владимир зеленский, александр васильев, bloomberg, италия, украина, ливия, мид