https://ukraina.ru/20261128/polkovnik-kaschenko-predlozhil-udarit-po-moskve-flamingo-s-yadernoy-nachinkoy-1084804153.html

Полковник Кащенко предложил ударить по Москве "Фламинго" с ядерной начинкой

Полковник Кащенко предложил ударить по Москве "Фламинго" с ядерной начинкой - 28.11.2026 Украина.ру

Полковник Кащенко предложил ударить по Москве "Фламинго" с ядерной начинкой

Полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко рассказал о том, чем Украина может "побить" российское ядерное оружие

2026-11-28T18:41

2026-11-28T18:41

2026-11-28T18:41

дзен украина.ру

главные новости

украина

россия

москва

юрий кнутов

рональд рейган

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1c/1084804711_0:0:1098:619_1920x0_80_0_0_5e9b62e965a678817274fa59688021ea.jpg

Заявление о ядерном оружии Кащенко сделал в интервью журналистке Янине Соколовой*."Вопрос "ядерки"… Вы знаете, я, условно, не физик-ядерщик и я понимаю, что это не горсть камня взял, набрал и кинул в сторону России, но у нас есть Чернобыль. И там тоже что-то есть. И вопрос в том, что если происходит ядерный взрыв, то деление идёт условно до тех пор, пока вещество существо. Т. е. заражение после ядерного взрыва намного меньше, чем если мы то, что у нас в Чернобыле лежит условно на FP-1, FP-2 прицепим и им туда в какой-то Ленинград или какую-то Москву [отправим]. Т.е. там заражение будет просто лютейшее. К тому же будет в долгосрочной перспективе так долго играть", – фантазировал полковник.На резонное замечание Соколовой* о том, что Россия в ответ применит ядерное оружие, Кащенко ответил прямо.Впрочем, позднее Кащенко признал, что говорил "бравадно", и его слова касались того, чем Украина может ответить на угрозу применения ядерного оружия со стороны России.Когда Кащенко давал интервью, на нём был надет худи с символом Люфтваффе времён Второй мировой войны. На одном рукаве худи было изображение железного креста – нацистской награды времён Второй мировой войны. На втором рукаве – трезубец и флаг Украины.Ранее, в ночь на 10 ноября, по Украине прокатилась серия загадочных подземных толчков, начавшихся после мощных взрывов. Как сообщали СМИ и соцсети, подземные толчки ощущались в Киевской, Днепропетровской, Винницкой и Житомирской областях. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, от вибраций просыпались и плакали дети, в домах двигалась мебель и раскачивались люстры.Как сообщил в комментарии изданию "Московский комсомолец" военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов, одной из причин произошедшего могли быть испытания Украиной своего ядерного оружия."Украина могла провести испытания маломощного ядерного боеприпаса и "прикрыла" их заявлением о создании космических войск. Когда в советское время проводились испытания ядерного оружия, примерно так же все и протекало, с единственной разницей - на поверхности все-таки были какие-то следы от взрыва. Однако и мощность была приличной, по сравнению с тем, что может сделать Украина", – указал он.Впрочем, Кнутов озвучил и другие версии произошедшего. Среди них – аварию в подземном предприятии, по которому попали ВС РФ.Эксперт также предупредил о последствиях испытаний ядерного оружия для рядовых украинцев."Может произойти загрязнение вод и грунта. Загрязнение грунта не принципиально, а вот загрязнение воды будет иметь последствия для экологии и населения", – отметил Кнутов.Впрочем, он полагает, что взрыв был небольшой мощности – в несколько килотонн – иначе со спутников бы заметили и радиационная обстановка бы изменилась.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261125/primenit-li-rossiya-yadernoe-oruzhie-esli-pribaltika-vstupit-v-voynu-ischenko-ob-ambitsiyakh-evropy-1084739918.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дзен украина.ру, главные новости, украина, россия, москва, юрий кнутов, рональд рейган, вооруженные силы украины