https://ukraina.ru/20261128/brut-did-panas-i-grob-na-trosikakh-iznanka-pervogo-sovetskogo-filma-uzhasov-1084776040.html

Брут, дид Панас и гроб на тросиках: изнанка первого советского фильма ужасов

Брут, дид Панас и гроб на тросиках: изнанка первого советского фильма ужасов - 28.11.2026 Украина.ру

Брут, дид Панас и гроб на тросиках: изнанка первого советского фильма ужасов

Фильм "Вий", снятый по одноимённой повести Гоголя и премьера которого состоялась 27 ноября 1967 года, считается первым отечественным фильмом ужасов. Он, действительно, до сих пробирает даже видавших виды зрителей, взращённых на голливудских спецэффектах. Компьютерной графики тогда не было, зато была русская смекалка и тонкое понимание драматургии

2026-11-28T16:00

2026-11-28T16:00

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В 1965 году на Высшие сценарные и режиссерские курсы при Комитете по кинематографии поступили два студента: один приехал в Москву из Киева, второй – из Ленинграда.Константин Ершов был родом из Челябинска, но в столице УССР окончил филологический факультет Киевского университета и служил актёром и декоратором в Театре русской драмы им. Леси Украинки. Снимался на киностудии Довженко в эпизодических ролях. Так, например, в "За двумя зайцами" (1961) он сыграл товарища главного героя Голохвастова – Пляшку. Георгий Кропачёв окончил архитектурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина и уже 10 лет трудился художником-постановщиком на Ленфильме.Встретились и сдружились эти двое, хоть Кропачёв и был старше Ершова на пять лет (ему было 35), в мастерской культового режиссёра того времени Леонида Захаровича Трауберга. Мэтр стоял у истоков советского кино, снял (в соавторстве с Козинцевым) известную трилогию о революционере Максиме и несколько других популярных кинолент.Будущие режиссёры стали готовить свою дипломную работу, для которой совместно написали сценарий по повести Гоголя "Вий". За несколько дет до того Александр Роу удачно экранизировал "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1962), поэтому выбор студентов на курсах одобрили.Художественным руководителем работы стал ещё один мэтр отечественного кино – Сергей Юткевич ("Человек с ружьём" (1938), "Отелло" (1955) и др.). Он и поддержал идею экранизировать сценарий. Худрук творческого объединения "Луч" киностудии "Мосфильм", ещё один мэтр кино Иван Пырьев ("Трактористы" (1939), "Свинарка и пастух" (1941), "Кубанские казаки" (1949), "Идиот" (1958), почин этот поддержал. Одна из версий, почему "Вий" было решено экранизировать – появление в 1960 году итальянского фильма "Маска Сатаны" режиссёра Марио Бава. Там в титрах указывалось, что он снят по мотивам повести Гоголя, и, вероятно, в СССР решили не отдавать отечественную классику иностранцам на безответный откуп.Сценарий внимательно изучили на Мосфильме и в Комитете кинематографии – он всем нравился. Авторы от себя ничего не добавили, они только сократили текст до пригодного к экранизации. Начался подбор актёров. На главную роль бурсака Фомы Брута пригласили Леонида Куравлёва. Он к тому времени после успеха в фильме Василия Шукшина"Живёт такой парень" (1964) стал советской кинозвездой первой величины.На роль панночки пригласили не киноактрису, а 19-летнюю артистку цирка Наталью Варлей. Изначально должна была сниматься Александра Завьялова, многие её помнят по главной женской роли в фильме "Алёшкина любовь" (1960). Но, по одной версии, на её замене на Варлей настоял Пырьев, по другой – против был муж Завьяловой режиссёр Резо Эсадзе.Целый ансамбль самобытных украинских актёров собрали, чтобы создать непередаваемую атмосферу Малороссии времён XVII-XVIII веков. Ректора духовной академии сыграл Пётр Ефимович Вескляров, которого поколения 70-80-х хорошо помнят в образе деда Панаса из "На добранiч, дiти" – украинского аналога "Спокойной ночи малыши". В "Вие" он также изобразил старого казака Дороша, что благодаря гриму совершенно незаметно, хотя в одном эпизоде оба героя присутствуют чуть ли не в одном кадре. Родился и вырос Вескляр на юге Киевской губернии, сейчас это Черкасская область – в самых что ни на есть казачьих местах. Так что он видел, как выглядели потомки казаков того времени, мало чем отличавшиеся от своих предков.Ещё одного казака, Оверко, сыграл Дмитрий Капка – участник Гражданской войны, успевший даже побывать в 20-е полпредом (то есть фактически дипломатом) УССР в Польше. В фильме "Богдан Хмельницкий" (1941) он сыграл фактурного казака Кожуха. А у режиссёра Роу в его "Вечерах на хуторе близ Диканьки" (1962), спустя 20 лет, он изобразил ткача Шапуваленко, который весь фильм ходит под хмелем и поёт "Сам пью, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю".Казака Явтуха сыграл фактурный Степан Шкурат – любимый актёр режиссёра Ивана Кавалеридзе, отметившийся и в нескольких фильмах Александра Довженко. Никакого актёрского образования у него никогда не было. Наибольшую известность ему принесла эпизодическая роль казака-белогвардейца в фильме режиссёров Васильевых "Чапаев" (1934). Его герой, когда его ловят на рыбалке красные, в том числе и адъютант Чапаева – Петька, с неподдельным трагизмом в голосе и взгляде говорит: "Брат Митька помирает, ухи просит".Отдельно стоит упомянуть невероятно фактурного киевского актёра Николай Яковченко, который сыграл старого казака Спирида. Весь Советский Союз уже на то время его хорошо знал по образу отца Максима Перепелицы из одноимённого фильма 1955 года. Эти актёры и задают с самого начала тот самый непередаваемый "гоголевский" дух Малороссии.Натурные съёмки прошли весной-летом 1966 года в Киеве, Чернигове, черниговском посёлке Седнёв и селе Горохолин Лес Ивано-Франковской области, где нашлись сохранившиеся деревянные церкви XVIII века. В первых кадрах, где показана украинская бурса, фигурирует черниговский Елецкий монастырь.Юткевич не мог в силу занятости, контролировать процесс съёмок, поэтому худруком сделали Пырьева. В августе 1966 года худсовет "Мосфильма" посмотрел готовый материал и остался недоволен: общие кадры были отсняты оператором слишком далеко, массовка смотрела не туда, плохо отработали гримёры. Режиссёры продолжили работу, но снова посыпались нарекания, что они плохо работают с Куравлёвым – не раскрывают его. Кроме того, были сняты не утверждённые студией и Комитетом кинематографии сцены, что не поощрялось.В ноябре Ершов и Кропачёв пересняли часть материала по 24 замечаниям, но на студии снова остались недовольны. Пырьев настаивал, что их от съёмок надо отстранять "в силу полной профессиональной беспомощности". Стоял вопрос вообще о закрытии кинопроизводства, но фильм стоял в плане, на него успели потратить довольно много средств. И тогда в январе 1967 года было принято "Соломонов решение" – тандем начинающих режиссёров усилили ещё одним корифеем советского кино – Александром Птушко.Он стал уже третьим по счёту худруком фильма после Юткевича и Пырьев. Как и у них, его "звезда" взошла ещё до войны. Он сначала занимался анимацией, а затем переключился на фильмы с применением комбинированных съёмок – был признанным в Советском Союзе специалистом по спецэффектам. Ещё до войны он снял культовый фильм того времени "Новый Гулливер" (1934), построенный на комбинированных съёмках с использованием кукольной анимации. После войны он уже занимался только съёмками фильмов, таких, например, как "Каменный цветок" (1946), "Садко" (1952) или "Илья Муромец" (1956). Также заменили оператора-постановщика фильма на Фёдора Проворова, обычно работавшего с Птушко… и дело сдвинулось с мёртвой точки.Птушко внёс свои коррективы в сценарий и режиссуру. Для самых сложных и затратных съёмок – внутри церкви – построили специальный павильон. Птушко настаивал, что изнутри, для лучшей антуражности, "церковь" должна выглядеть старой, покосившейся, закопчённой, и художники-постановщики старили дерево и иконы, подкрашивали специальными красками.Особенное внимание уделили монстрам. Играть их роли пригласили цирковых артистов и карликов, на фоне которых фигура Вия должна была казаться особенно огромной. Костюм его сшили из пропитанной смолой мешковины, от чего он весил десятки килограммов. Добавляли веса и гипсовые руки. Передвигался в этой махине штангист Николай Степанов. Медленная давящая походка Вия – это не результат актёрской игры, а просто объективно сложившаяся реальность. По-другому передвигаться в костюме было просто невозможно.Для сцены со зловещим вылетом ворон из церкви пернатых ловили по окрестностям и сносили на киностудию.Для лучшего зрительного эффекта к люстре со свечами, которая падает в третью ночь перед появлением Вия, привязали небольшие незаметные мешочки с пылью. Никто не ожидал, насколько это решение окажется эффектным – после падения пыль "брызнула" во все стороны. Кадр сняли с первого дубля. Свечи для сцен в церкви делали в самой настоящей церковной свечной мастерской города Загорска (сейчас – Сергиев Посад) – так оказалось дешевле.Полёты панночки в гробу на вторую и третью ночи бдения Хомы Брута представляли набольшую сложность и риск. Всего гробов изготовили три: в одном панночка лежала, второй снимали на общих планах и третий, подвешенным на тросах, стоя в котором, Наталья Варлей летала по павильону-церкви на высоте около трёх метров. Один раз актриса сорвалась, страховочный трос, которым она была пристёгнута, почему-то не сработал, и её поймал Леонид Куравлёв. Он потом вспоминал:"Даже не помню, как протянул руки. Самое загадочное, что когда все решили проверить страховку, выяснилось, что она была в порядке. Но съёмки остановили на неделю – я повредил спину".Ночные съёмки в мистической атмосфере изматывали съёмочную группу. Леонид Куравлёв потом вспоминал, что ему потом было сложно вернуться в обычное состояние. Но все усилия того стоили. Премьера "Вия" произвела эффект разорвавшейся бомбы. Фильм оказался лидером проката, собрав 33 миллиона зрителей, но потом многократно прокатывался за рубежом и транслировался по телевизору. Он до сих пор пользуется популярностью, хотя, конечно, та же фигура Вия смотрится анахронично. Зато сыграть с таким правдоподобием и талантом современные актёры уже не могут.

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Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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