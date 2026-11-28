https://ukraina.ru/20261128/vrag-budet-kombinirovat-rozhin-o-tom-chto-budet-ugrozhat-krymu-etoy-zimoy--1084803957.html

"Враг комбинирует атаки": Рожин о том, что будет угрожать Крыму зимой

"Враг комбинирует атаки": Рожин о том, что будет угрожать Крыму зимой - 28.11.2026 Украина.ру

"Враг комбинирует атаки": Рожин о том, что будет угрожать Крыму зимой

Угрозы для Крыма и Севастополя этой зимой будут комбинированными: противник попытается сочетать логистическое давление с ударами по энергетике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал севастополец, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-11-28T18:29

2026-11-28T18:29

2026-11-28T19:30

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Отвечая на вопрос о главных угрозах для Крыма и Севастополя этой зимой, эксперт заявил, что противник будет сочетать логистическое давление с ударами по энергетике полуострова. "Враг будет комбинировать эти угрозы", — заявил Рожин.Эксперт отметил, что у киевского режима вряд ли получится граничить логистику в Крым, но проблемы он создает. "Выведена из строя автомобильная часть Крымского моста. Паромное сообщение ограничено из-за штормов. Также Украина усиливает нажим на трассу "Новороссия", — сообщил Рожин, отметив, что предпринимаются все необходимые меры в виде увеличения количества МОГов. Он подчеркнул, что в районе трассы "Новороссия" идет постоянная борьба. И, учитывая, что большегрузы больше 10 тон и так заезжали через Чонгар и Перекоп, пока каких-то радикальных изменений нет, добавил Рожин.По словам эксперта, ситуация с топливом в целом нормализовалась благодаря дополнительному подвозу и снижению цен через федеральные субсидии — 92-й и 95-й бензин уже дешевле 100 рублей."Мы уже далеко ушли от пиковых показателей кризиса. Но говорить о том, что положение полностью нормализовалась, не приходится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.О том, что удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике — в материале "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.

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