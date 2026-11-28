https://ukraina.ru/20261128/esli-ne-pobedim--vsya-strana-prevratitsya-v-odnu-bolshuyu-gorlovku-goryachie-tochki-dari-aslamovoy-1084789419.html

"Если не победим – вся страна превратится в одну большую Горловку". Горячие точки Дарьи Асламовой

"Если не победим – вся страна превратится в одну большую Горловку". Горячие точки Дарьи Асламовой - 28.11.2026 Украина.ру

"Если не победим – вся страна превратится в одну большую Горловку". Горячие точки Дарьи Асламовой

Замполит разведывательно-штурмовой бригады "Святой Георгий" (Добровольческий корпус) Денис Харитонов – о том, как за один год изменилась война: почему ночь перестала быть союзником, зачем с машин снимают двери и почему война роботов – это иллюзия.

2026-11-28T08:29

2026-11-28T08:29

2026-11-28T08:29

эксклюзив

украина

запад

горловка

дроны

дроны с ии

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Мимо нас проходит машина без боковых дверей. Потом ещё одна. Утром ребята жаловались, что ехать так холодно. Денис кивает на них как на наглядное пособие:– Мёрзнут. Но лучше замёрзнуть и остаться живым, чем умереть в тепле.С этого и начинается разговор о войне, которая меняется быстрее, чем о ней успевают писать.Ночь больше не прячет– Раньше было деление на дневные и ночные "птицы". Был даже "серый час", когда операторы их меняли. Сейчас его нет?– Нет. Раньше утром оператор уводил ночную "птицу" и выставлял дневную, вечером – наоборот. И был час-полтора, когда можно было передвигаться.Сейчас противник ставит на "птицу" сразу две камеры, дневную и ночную, и батарею увеличил. Это видно по сбитым. Контроль за нашим передвижением идёт круглосуточно. Работать стало намного сложнее.– Ещё год назад считалось, что лучше проскочить по темноте. Сейчас по темноте никто ездить не хочет. Почему?– Ночью "птиц" стало больше, и оснащены они лучше. Инфракрасная камера, привязка к Starlink – наш РЭБ на них не действует. Плюс искусственный интеллект: он без оператора сам определяет приоритетную цель.Днём тот же "Хорнет" можно обнаружить визуально. А ночью он из ниоткуда, из темноты, просто в тебя врезается. Мобильная огневая группа не всегда успевает среагировать: она его не видит.– А он тебя?– А он тебя видит замечательно.Двери, мангалы и человек с ружьём– Получается, РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы) уходят в прошлое? Ребята даже перестали заказывать их с гуманитаркой.– Против нынешних беспилотников противника по большей части да. Работают большие стационарные РЭБы, но им нужно много энергии, большие генераторы – на движущийся транспорт такой не поставишь. А в движении РЭБ бесполезен.Основной упор теперь – на "контролёра неба", который визуально находит "птицу" и открывает по ней огонь. Идёт колонна с боеприпасами – с ней несколько машин мобильных огневых групп. Едет небольшая группа людей – рядом всегда два-три стрелка, которые смотрят в небо.– Отсюда и снятые двери?– Да. Чтобы быстро выскочить и отработать по дрону. Скорость у дронов противника – до 200–230 километров в час. Гружёную машину разгонишь от силы до 120–140. Убежать от него не получится. Нужно вовремя заметить, остановиться, выскочить и открыть огонь как можно большим количеством людей. В этом участвуют все – и водитель, и пассажиры.Год-полтора назад, когда у противника были небольшие БПЛА с маленьким зарядом, мы, наоборот, обшивали двери транспортной резиной, чтобы меньше поражающих элементов в тебя прилетало. Сейчас и заряды больше, и дроны совсем другого качества. Проще снять двери. Выживает не тот, кто гонит, а тот, кто вовремя выскочил, укрылся и открыл огонь.– Мангалы, говоришь, тоже вышли из моды. Почему?– Они потеряли практический смысл. Раньше FPV-дроны были в основном ударными: взрыв, сожжённая техника. Сейчас их снаряжают поражающими элементами, и уже месяца два мы сталкиваемся с датчиками: дрон взрывается не при касании, а на подлёте, и просто разбрасывает поражающие элементы. Через ячейки мангала они проходят.А каждый наваренный мангал – это ещё и вес: машина неповоротливее. И из-под мангала не выстрелишь. Полгода-год назад мангал спасал жизни. Сейчас – минимум на себя, максимум мобильности: выскочить, отстреляться, заскочить и уехать.Мишень – всё, что больше легковушки– Все эти колонны, машины – это же сплошная мишень.– Всё – потенциальная мишень, любая машина – цель. Если машина грузовая, её автоматически воспринимает как угрозу уже не оператор, а искусственный интеллект: значит, везёт личный состав или боеприпасы. Разделения на гражданский и военный транспорт уже нет. Джип – военная цель. Автобус – военная цель.Есть дороги, про которые противник знает, что по ним возят людей на полигоны. Там бьют по всему, что больше легкового автомобиля. Вдоль таких дорог стоят разбитые, сожжённые гражданские автобусы – те, что возили детей, рабочих на шахту или на завод. Люди теперь передвигаются своими силами, на небольших машинах."Мы не видим противника"– Сколько сейчас составляет серая зона?– На некоторых участках фронта – до сорока километров. "Птиц" стало больше: основной упор войска делают на беспилотные системы. Раньше был стрелковый бой, мы видели противника, за каждый окоп бились врукопашную.– А сейчас вы противника не видите?– Абсолютно. Чтобы увидеть противника, до него надо дойти, а дойти мешают БПЛА. У противника то же самое: наши операторы уничтожают его небольшие группы. Человека не спрячешь: ночью его выдаёт тепловое излучение, а днём дрон висит за двадцать километров.Раньше, если летит БПЛА, можно было упасть и притвориться мёртвым. А сейчас камера позволяет увеличить так, что – я сам наблюдал – видно, как человек моргает, как у него поднимается грудная клетка. Прилёты идут даже по лежачему, который изображает мёртвого.– У нас есть дроны такого уровня, на искусственном интеллекте?– Есть. И подобные, и лучше. Но не в большом количестве.– А противник берёт массовостью. Говорят, там уже заводское производство.– "Птиц" действительно много. Украине помогает, по-моему, весь Запад, и большая часть заводов, которые их делают, находится не на Украине, а в других государствах.– Получается, большая часть потерь сейчас – не на ЛБС, а в передвижении?– Да. Огромное количество дронов у противника делает смертельно опасным само передвижение к фронту. Дойти до закрепа и там остаться – это мечта любого штурмовика. А вот обеспечить его питанием, водой, бензином, связью – этим занимаются такелажные группы, и это становится смертельно опасно. Самые уязвимые сейчас – бойцы, которые занимаются логистикой и доставкой всего необходимого на передовую.Окопная война в небе– Твоё мнение как человека на земле: мы застряли? Упираемся друг в друга и бодаемся?– Ни у противника, ни у нас нет такого количества людей, чтобы сдвинуть линию фронта. Всё упёрлось в работу операторов БПЛА. Они могут заходить на территорию противника далеко, не рискуя жизнью. И противник делает то же самое.Даже артиллерия уходит на второй план. Миномёты отошли: мы не можем выставить их на дальность выстрела. Основная работа идёт через небо. Боги войны у нас теперь – операторы.– Мы ведь тоже пользуемся Starlink?– Есть наша система спутникового управления, есть и тот же Starlink. С ним стало сложнее: его нужно привязывать к определённой территории, многих наших отключают, как-то обходим. Пользуемся разными способами, лишь бы быть на связи и работать.– Это, наверное, самое обидное. Мы – первая космическая держава, а не смогли сделать то, что сделал Маск: дешёвые спутники тысячами. Где мы это пропустили?– Вопрос не ко мне. Как простой обыватель скажу: у нас были и Сколково, и нанотехнологии, и товарищ Чубайс много обещал – и гибкие планшеты, и отдельную мобильную связь. А в конце концов пришли к тому, к чему пришли: мы зависимы от того же Starlink."Вся страна станет одной большой Горловкой"– Многие ждут перемирия: люди устали. Чем опасно для нас перемирие?– Перемирие на одном участке фронта не означает, что закончится глобальная война Запада против нашей страны. Она просто переместится в терроризм. Мы это проходили во время чеченских войн.Деньги, которые сейчас идут на боевые действия на линии фронта, пойдут на те же боевые действия, но уже в нашем тылу. Будут финансировать спящие террористические ячейки, а я уверен, что их у нас много.Погибших станет намного больше, но уже среди гражданского населения. Коллективному Западу Украина, в принципе, не нужна. Ему нужно дестабилизировать обстановку у нас, чтобы страна была слабой, чтобы были внутренние конфликты. Если не получится победить нас на Украине, линия фронта заморозится, а нас начнут расшатывать изнутри. Чтобы люди боялись жить, работать, вообще находиться в этой стране.– Такая коллективная Горловка?– Да. Вся страна превратится в одну большую Горловку. Поэтому нам нужна безоговорочная победа здесь, на фронте. Здесь у меня есть навыки, есть возможность воевать с врагом, которого я хотя бы примерно вижу. А с кем я буду воевать там, будучи гражданским человеком? Я по рукам и ногам связан законом, оружия у меня нет. Я – потенциальная жертва, в любой момент могут убить меня или моих родных, а я ничего не могу сделать.Мне проще победить здесь нациста, чем потом жить с ним, переодетым в гражданское, в соседнем подъезде, пока он готовит теракт в ближайшем торговом центре.– Но такая победа невозможна без всеобщей мобилизации?– Я давно так считаю, и большинство моих товарищей тоже. У Министерства обороны есть всё, чтобы победно закончить эту войну: вооружение, техника. Не хватает людей. Сама по себе машина не ездит, ружьё не стреляет, дрон не взлетает. Везде нужен человек.– Сейчас многие мечтают о боевых роботах: пусть воюют роботы с роботами.– Боевым роботом всё равно кто-то должен управлять. Его нужно доставить на линию боевого соприкосновения, обслуживать, заряжать – значит, нужны точки, генераторы, люди.У нас есть НРТК, наземные роботизированные комплексы. Они эвакуируют раненых, подвозят боеприпасы, воду, горючее, мы используем их вместо такелажников. Но это машинка на колёсиках: на неровной дороге может перевернуться, и нужен человек, который её поставит. Её нужно сопровождать, защищать от дронов – значит, те же мобильные огневые группы идут рядом.Вот компьютер: он выполняет кучу операций, но за ним стоят программисты, ремонтники, обновления. Сам по себе компьютер просто железо. А где-то перебили провода – и нужен монтёр, который соединит их руками. Без него ничего работать не будет.На войне то же самое: везде нужны люди.

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Дарья Асламова

эксклюзив, украина, запад, горловка, дроны, дроны с ии