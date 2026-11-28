https://ukraina.ru/20261128/rheinmetall-mozhet-otkazatsya-ot-stroitelstva-zavoda-boepripasov-na-ukraine-1084799155.html

Rheinmetall может отказаться от строительства завода боеприпасов на Украине

Rheinmetall может отказаться от строительства завода боеприпасов на Украине - 28.11.2026 Украина.ру

Rheinmetall может отказаться от строительства завода боеприпасов на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может свернуть проект по созданию предприятия для выпуска артиллерийских снарядов на Украине. Причиной стали отсутствие продвижения в совместной работе и стремление Киева наладить производство боеприпасов собственными силами, заявил гендиректор компании Армин Паппергер на встрече с инвесторами в Гамбурге

2026-11-28T13:01

2026-11-28T13:01

2026-11-28T13:01

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По его словам, украинская сторона уже создала необходимые мощности для выпуска части артиллерийских боеприпасов, поэтому первоначальный план немецкого концерна теряет актуальность."Думаю, мы не будем продолжать этот проект, поскольку с украинской стороны нет прогресса: они хотят делать всё самостоятельно", — пояснил Паппергер.Глава Rheinmetall уточнил, что украинские военные ежегодно расходуют от одного до 1,3 миллионов артиллерийских снарядов. При этом не менее половины боеприпасов, по его оценке, производится непосредственно на Украине. Речь прежде всего идёт о снарядах малой и средней дальности.Вместо строительства полноценного предприятия немецкая компания допускает поставку оборудования, в том числе прессов. Кроме того, Rheinmetall намерен продолжать поставлять Киеву дальнобойные боеприпасы, технологии производства которых пока отсутствуют у украинской промышленности. Такие поставки осуществляются в рамках военной помощи Германии, Дании и Нидерландов.О создании совместного предприятия Rheinmetall и украинской компании договорились в феврале 2024 года. Немецкому концерну должна была принадлежать контрольная доля в размере 51%, украинскому партнёру — остальные 49%. Предполагалось организовать выпуск 155-миллиметровых артиллерийских снарядов непосредственно на украинской территории.Окончательное решение о закрытии проекта пока не объявлено.На днях Великобритания подписала с киевским режимом новые соглашения, которые позволят создавать на британской территории заводы по производству ударных беспилотников для ВСУ. Подробнее – в публикации в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, киев, германия, вооруженные силы украины