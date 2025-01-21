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СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО

СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО - 21.01.2025 Украина.ру

СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО

Гражданин Грузии Эльнур Эйбов заочно признан виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает СК РФ.

2025-01-21T11:23

2025-01-21T11:23

2025-01-21T11:23

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Доказательства наёмнической деятельности наёмника из Грузии в составе террористической организации в зоне СВО собраны главным следственным управлением Следственного комитета России. Они признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора Эйбову.В итоге грузинский гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте. Ответственность за это предусмотрена ч. 3 ст. 359 УК РФ.Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Эйбов в качестве наемника добровольно вступил в военизированное формирование "Грузинский национальный легион"*. В июле 2023 наёмник года перешёл в состав вооруженного формирования "Згард". После прохождения необходимой военной и стратегической подготовки он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением."С марта 2022 по ноябрь 2024 года Эйбов, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - констатировали в СК РФ.Суд приговорил Эйбова к 14 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно, осужденный объявлен в международный розыск.* организация признана террористической и запрещена в РоссииРанее на эту тему: Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР

https://ukraina.ru/20241210/1059555307.html

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новости, россия, грузия, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, верховный суд, днр, приговор, иностранные наемники, сво