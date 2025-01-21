СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО - 21.01.2025 Украина.ру
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СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО
СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО - 21.01.2025 Украина.ру
СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО
Гражданин Грузии Эльнур Эйбов заочно признан виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает СК РФ.
2025-01-21T11:23
2025-01-21T11:23
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приговор
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Доказательства наёмнической деятельности наёмника из Грузии в составе террористической организации в зоне СВО собраны главным следственным управлением Следственного комитета России. Они признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора Эйбову.В итоге грузинский гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте. Ответственность за это предусмотрена ч. 3 ст. 359 УК РФ.Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Эйбов в качестве наемника добровольно вступил в военизированное формирование "Грузинский национальный легион"*. В июле 2023 наёмник года перешёл в состав вооруженного формирования "Згард". После прохождения необходимой военной и стратегической подготовки он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением."С марта 2022 по ноябрь 2024 года Эйбов, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - констатировали в СК РФ.Суд приговорил Эйбова к 14 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно, осужденный объявлен в международный розыск.* организация признана террористической и запрещена в РоссииРанее на эту тему: Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР
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новости, россия, грузия, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, верховный суд, днр, приговор, иностранные наемники, сво
Новости, Россия, Грузия, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Следственный комитет, Верховный Суд, ДНР, приговор, иностранные наемники, СВО

СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО

11:23 21.01.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Гражданин Грузии Эльнур Эйбов заочно признан виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает СК РФ.
Доказательства наёмнической деятельности наёмника из Грузии в составе террористической организации в зоне СВО собраны главным следственным управлением Следственного комитета России. Они признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора Эйбову.
В итоге грузинский гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте. Ответственность за это предусмотрена ч. 3 ст. 359 УК РФ.
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Эйбов в качестве наемника добровольно вступил в военизированное формирование "Грузинский национальный легион"*. В июле 2023 наёмник года перешёл в состав вооруженного формирования "Згард". После прохождения необходимой военной и стратегической подготовки он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.
осужденный наёмник из Грузии Картлос Руситашвили
10 декабря 2024, 17:50
Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУСуд счёл достаточными правовые основания для вынесения заочного приговора гражданам Грузии Торнике Тивадзе и Картлосу Руситашвили. Они признаны виновными в наемничестве, сообщает СК РФ.
"С марта 2022 по ноябрь 2024 года Эйбов, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - констатировали в СК РФ.
Суд приговорил Эйбова к 14 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно, осужденный объявлен в международный розыск.
* организация признана террористической и запрещена в России
Ранее на эту тему: Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР
 
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