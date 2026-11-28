https://ukraina.ru/20261128/kogda-letit-tysyacha-dronov-ekspert-nazval-sposob-sorvat-spam-ataki-ukrainy-1084805046.html

"Когда летит тысяча дронов": эксперт назвал способ сорвать спам-атаки Украины

"Когда летит тысяча дронов": эксперт назвал способ сорвать спам-атаки Украины - 28.11.2026 Украина.ру

"Когда летит тысяча дронов": эксперт назвал способ сорвать спам-атаки Украины

Борьба со спам-атаками ВСУ — вопрос заблаговременного обнаружения и вычисления направления такой атаки, чтобы массировать там мобильные средства ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал севастополец, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-11-28T19:32

2026-11-28T19:32

2026-11-28T19:32

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Отвечая на вопрос о том, что важнее в борьбе со спам-атаками (массированные дроновые атаки для перегрузки ПВО) ВСУ — обнаружение или дешёвые средства поражения, — эксперт объяснил, что решать нужно комплексно.Рожин подчеркнул, что ключ — в заблаговременном обнаружении вражеских БПЛА. По его словам, ВСУ и дальше будут применять тактику спам-атак, когда большое количество дронов разряжает системы ПВО и добивается попаданий, — в случае с Крымским мостом, который атаковали несколько дней, это сработало"В случае с Москвой, по которой летит тысяча дронов, враг не справляется. Хотя это единственное место на земле, способное отражать такие удары. ПВО в Крыму не настолько плотная", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.О том, что удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике — в материале "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.

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