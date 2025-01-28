https://ukraina.ru/20250128/1060617527.html
Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 лет
Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 лет - 28.01.2025 Украина.ру
Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 лет
Суд установил вину очередного наёмника из Грузии, незаконно воевавшего за материальное вознаграждение на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР и России. Об этом 28 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-28T12:08
2025-01-28T12:08
2025-01-28T12:08
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Темур Элиава признан судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Доказательства собрало ГСУ СК России и суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора.Следователи и судьи установили, что в 2022 году Элиава добровольно вступил в военизированное террористическое формирование "Грузинский национальный легион"*. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.По приговору суда Элиаве назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.* организация признана террористической и запрещена в РоссииТем временем СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
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новости, россия, грузия, украина, ск рф, следственный комитет, всу, днр, сво, иностранные наемники, уголовное дело, криминал, приговор, суд
Новости, Россия, Грузия, Украина, СК РФ, Следственный комитет, ВСУ, ДНР, СВО, иностранные наемники, уголовное дело, криминал, приговор, Суд
Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 лет
Суд установил вину очередного наёмника из Грузии, незаконно воевавшего за материальное вознаграждение на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР и России. Об этом 28 января сообщил Следственный комитет России.