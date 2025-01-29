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Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск

Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск - 29.01.2025 Украина.ру

Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск

Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор гражданину Грузии Автандилу Каджая за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника. Об этом 29 января сообщил Следственный комитет России.

2025-01-29T11:51

2025-01-29T11:51

2025-01-29T11:51

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Автандил Каджая прошел необходимую для участия в боевых действиях военную и стратегическую подготовку. Следователи также установили, что наемника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением."Следствием и судом установлено, что в период с марта по июль 2022 года Каджая в качестве наемника за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против представителей силовых структур Донецкой Народной Республики и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Верховный Суд ДНР признал Каджая виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). По приговору осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.Накануне в новостях: Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 лет

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новости, донецкая народная республика, грузия, украина, верховный суд, следственный комитет, всу, иностранные наемники, сво, днр, приговор, криминал