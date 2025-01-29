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Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск
Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск - 29.01.2025 Украина.ру
Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск
Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор гражданину Грузии Автандилу Каджая за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника. Об этом 29 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-29T11:51
2025-01-29T11:51
2025-01-29T11:51
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Автандил Каджая прошел необходимую для участия в боевых действиях военную и стратегическую подготовку. Следователи также установили, что наемника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением."Следствием и судом установлено, что в период с марта по июль 2022 года Каджая в качестве наемника за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против представителей силовых структур Донецкой Народной Республики и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Верховный Суд ДНР признал Каджая виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). По приговору осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.Накануне в новостях: Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 лет
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новости, донецкая народная республика, грузия, украина, верховный суд, следственный комитет, всу, иностранные наемники, сво, днр, приговор, криминал
Новости, Донецкая Народная Республика, Грузия, Украина, Верховный Суд, Следственный комитет, ВСУ, иностранные наемники, СВО, ДНР, приговор, криминал
Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск
Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор гражданину Грузии Автандилу Каджая за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наёмника. Об этом 29 января сообщил Следственный комитет России.
Автандил Каджая прошел необходимую для участия в боевых действиях военную и стратегическую подготовку. Следователи также установили, что наемника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
"Следствием и судом установлено, что в период с марта по июль 2022 года Каджая в качестве наемника за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против представителей силовых структур Донецкой Народной Республики и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Верховный Суд ДНР признал Каджая виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). По приговору осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.