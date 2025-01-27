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СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам

СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам - 27.01.2025 Украина.ру

СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам

Заочный приговор вынесен грузинскому наемнику Рамази Жангидзе, участвовавшему в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.

2025-01-27T15:25

2025-01-27T15:25

2025-01-27T15:25

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Суд счёл достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Рамази Жангидзе. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте.Там также отметили, что Жангидзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Жангидзе прошел военную подготовку. Затем он участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации."Судом Жангидзе назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы", - сказано в официальном сообщении.Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января

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новости, россия, украина, грузия, ск рф, следственный комитет, приговор, иностранные наемники, сво