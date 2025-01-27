СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060600333.html
СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
Заочный приговор вынесен грузинскому наемнику Рамази Жангидзе, участвовавшему в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
2025-01-27T15:25
2025-01-27T15:25
новости
россия
украина
грузия
ск рф
следственный комитет
приговор
иностранные наемники
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Суд счёл достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Рамази Жангидзе. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте.Там также отметили, что Жангидзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Жангидзе прошел военную подготовку. Затем он участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации."Судом Жангидзе назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы", - сказано в официальном сообщении.Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
россия
украина
грузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, грузия, ск рф, следственный комитет, приговор, иностранные наемники, сво
Новости, Россия, Украина, Грузия, СК РФ, Следственный комитет, приговор, иностранные наемники, СВО

СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам

15:25 27.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заочный приговор вынесен грузинскому наемнику Рамази Жангидзе, участвовавшему в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
Суд счёл достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Рамази Жангидзе. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте.
"Следствием и судом установлено, что гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал военизированное формирование. Целью подразделения, командиром которого он стал, было участие его представителей в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур. Жангидзе добровольно вступил в данное формирование с целью получения материального вознаграждения", - рассказали в СК РФ.
Там также отметили, что Жангидзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Жангидзе прошел военную подготовку. Затем он участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
"Судом Жангидзе назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы", - сказано в официальном сообщении.
Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
 
НовостиРоссияУкраинаГрузияСК РФСледственный комитетприговориностранные наемникиСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
16:00Как Королевство Польское исчезло с карты Европы
15:48СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
15:38СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России
15:37Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais
15:30Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести
15:25СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
15:01Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка
14:45Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной
14:30Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы
14:30Причастна ли Седокова? Следствие сделало выводы о причинах смерти баскетболиста Тиммы
14:20"Европа идёт ко дну". Парад революций в ЕС, "две собачьи будки" в Гренландии и Зеленский как лидер всех
14:18Си Цзиньпин: КНР и США могут стать друзьями и процветать вместе
14:16Песков высказался об организации встречи Путина и Трампа
14:00"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук
13:51Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией
13:28За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны: Вэнс дал "пощечину" Пентагону
13:21Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
13:12Сийярто объяснил, от чего будет зависеть голосование Венгрии по антироссийским санкциям
13:06"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
Лента новостейМолния