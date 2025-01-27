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СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
Заочный приговор вынесен грузинскому наемнику Рамази Жангидзе, участвовавшему в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
2025-01-27T15:25
2025-01-27T15:25
2025-01-27T15:25
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Суд счёл достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Рамази Жангидзе. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте.Там также отметили, что Жангидзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Жангидзе прошел военную подготовку. Затем он участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации."Судом Жангидзе назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы", - сказано в официальном сообщении.Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
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новости, россия, украина, грузия, ск рф, следственный комитет, приговор, иностранные наемники, сво
Новости, Россия, Украина, Грузия, СК РФ, Следственный комитет, приговор, иностранные наемники, СВО
СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
Заочный приговор вынесен грузинскому наемнику Рамази Жангидзе, участвовавшему в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
Суд счёл достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Рамази Жангидзе. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте.
"Следствием и судом установлено, что гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал военизированное формирование. Целью подразделения, командиром которого он стал, было участие его представителей в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур. Жангидзе добровольно вступил в данное формирование с целью получения материального вознаграждения", - рассказали в СК РФ.
Там также отметили, что Жангидзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Жангидзе прошел военную подготовку. Затем он участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР
и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
"Судом Жангидзе назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы", - сказано в официальном сообщении.