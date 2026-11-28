https://ukraina.ru/20261128/u-nas-ne-proskochish-zamkomandira-razvedgruppy-miks-o-vrazheskikh-raschtakh-bpla-i-sovremennoy-razvedke-1084777308.html

"У нас не проскочишь!": Замкомандира разведгруппы "Микс" о вражеских расчётах БПЛА и современной разведке

"У нас не проскочишь!": Замкомандира разведгруппы "Микс" о вражеских расчётах БПЛА и современной разведке - 28.11.2026 Украина.ру

"У нас не проскочишь!": Замкомандира разведгруппы "Микс" о вражеских расчётах БПЛА и современной разведке

О подавлении вражеских БПЛА, современной развездке, охоте на роботизированные наземные комплексы и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал заместитель командира разведывательной группы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Микс"

2026-11-28T14:01

2026-11-28T14:01

2026-11-28T14:01

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— Микс, верно ли я понимаю, что ты и твои ребята отвечаете за поиск целей для расчётов ударных БПЛА?— Так точно. Моим расчётам была поставлена задача по выявлению интересных целей. Это и живая сила противника, и пункты управления БПЛА, и маршруты, по которым перемещается личный состав. За всё это отвечали мы.— Вы используете "мавики" или что-то покрупнее?— Используем "мавики", используем "аутели".— "Аутели" ещё актуальны? Помню времена, когда операторы не лучшим образом о них отзывались.— Конечно. Нет, это были другие модели. Мы сейчас летаем на 4Т. Получили от государства, доработали маленько. В хорошую погоду на семнадцать-восемнадцать километров летают спокойно.— И мы, и противник вынуждены были учиться маскироваться на качественно другом уровне. Как в таких условиях выявить цель?— Летаем в режиме свободного поиска. Для этого выбираем квадрат разведки. Каждый день эти квадраты меняются, хотя бывает, что по дороге к нужному все равно мониторим уже разведанные квадраты. Бывает, что противник снова и снова выставляет антенны там, где мы их не раз поражали.В основном, конечно, ищем пункты управления БПЛА, чтобы ослепить противника и не позволить ему фиксировать перемещения нашей пехоты. То есть выявляем, передаем на расчёты FPV, а уже они поражают цели.— Всё никак не могу привыкнуть к тому, что в приоритете именно пункты управления БПЛА противника. Ещё каких-то два-три года назад было радикально иначе.— Совершенно верно. Как бы избито это ни звучало, но воевать нам довелось в эпоху стремительного развития технологий. Нам сейчас важней всего обеспечить продвижение пехоты, а вот у противника пехота ничего толком не делает. Потому что упор в основном делается на технику. На разведывательные, на ударные дроны. А поскольку это война технологий, то именно их в первую очередь мы должны поражать.— Как вражеские операторы себя показывают?— С маскировкой у них неважно. Часто незамаскированные антенны просто выставляют на крышу, на полный штатив. Либо же маскируют их, но "палятся" на точках взлёта. Если это операторы FPV, то где-то рядом с ними обязательно два шлакоблока или два кирпича, с которых удобнее запускать "птичку", груженую боеприпасом. Если же это операторы разведывательного квадрокоптера, то в частном секторе или в руинах городской застройки используют дверь, снятую с петель, в качестве точки посадки. К местам, рядом с которыми замечаем эти и многие другие признаки, внимание уже более пристальное. Значит, рядом либо какой-то блиндаж, либо укрепрайон.— То есть ловите их на лени?— Тут скорее не лень даже сказывается, а недостаток опыта. Если расчёт слаженный, если давно работает, то и с маскировкой у них получше. А если расчёт свежий, то делает все спустя рукава и на этом "горит".— За время операции по освобождению Доброполья какие-нибудь интересные цели доводилось выявлять?— Да. В основном, конечно, это пункты управления БПЛА, а также маршруты передвижения живой силы и НРТК. Последних в этот раз много было. Поскольку мы контролировали все логистические маршруты вокруг Доброполья, противник делал ставку на наземные роботизированные комплексы. Старались жечь их на подступах, но порой и в черте города приходилось ловить.— То есть НРТК (наземный робототехничекий комплекс — Ред.) ВСУ используют на всю катушку?— Ну-у-у… не так, чтобы на всю, поскольку вещь дорогая. Думаю, что на батальон пара штук у них работает. Конкретнее не скажу, поскольку уничтожением занимались FPV-шники. Они и подсчёты вели.— Трудно заметить эдакую "тележку"? Они ведь достаточно небольшие.— Ездят они небыстро. Если она не на "Старлинк", то, как правило, за НРТК либо один их боец идет, либо сразу трое. К тому же НРТК они используют крупные. Для доставки материальных средств: топлива, продуктов, боеприпасов.— А попытки лихо прорваться на мотоциклах или пикапах, как в былые времена, враг предпринимал?— Предпринимал, но безуспешно. Всё уничтожалось на подступах. Времена теперь уже другие. У нас не проскочишь.— Ты сам давно уже воюешь?— С 2018 года. Я в школе учился. На самом деле с детства мечтал стать военным. В общем, отдала меня мама в военный лицей. Это у нас, в Донецке. Отучился полтора года. Юношеский максимализм – не понравилось мне, и вернулся в обычную школу. А уже после, когда восемнадцать лет исполнилось, пошел служить в батальон "Хан".— Мог ли ты предположить в те времена, что разведка будет осуществляться посредством видеокамер с пропеллерами?— Нет, конечно. Даже и не думал в эту сторону. Тогда мы занимались классической разведкой. Тренировки у нас были 24/7 и 365 дней в году. Обучались тактике, работе двойками, работе в составе группы. О дронах даже и не думали.Еще до начала СВО у нас появились беспилотники. Мы тренировались с ними на полигоне, тренировались в боевых условиях. Корректировали артиллерию. Тогда всё это было невероятно интересно. Но и тогда не думали о том, в какую сторону все это разовьется. Мечтали, фантазировали, но такого даже представить себе не могли.Активно я начал использовать БПЛА в Мариуполе. Сначала были зачистки, осмотры, эвакуация гражданских. В какой-то момент выдали "мавик" 3 PRO. Только-только он вообще появился на тот момент. Вот с ним занимались разведкой. А зачем идти человеку, если можно "птичку" отправить? Под этот "мавик" нашли схему "сбросника", распечатали на 3D-принтере. Всё ещё по афганскому варианту было: искали стаканы, кружки. Кладешь гранату в стакан и отправляешь. В Мариуполе, как правило, ВСУ оборонялись в жилой застройке, но где-то и в окопах стояли. Для гранаты Ф-1, в принципе, один накат – это не проблема. Как-то так все для меня начиналось.

https://ukraina.ru/20261127/kazhdyy-boets--snayper-reportazh-s-okhoty-na-drony-vsu-v-kurskoy-oblasti-1084773075.html

https://ukraina.ru/20261127/ogon-i-vzryvy-na-belom-kak-vypavshiy-sneg-menyaet-pole-boya-v-svo-1084784589.html

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Игорь Гомольский https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1083994485_0:0:400:400_100x100_80_0_0_432fb75d74f903d04479403ad1285cc2.jpg

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Игорь Гомольский https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1083994485_0:0:400:400_100x100_80_0_0_432fb75d74f903d04479403ad1285cc2.jpg

интервью, мариуполь, доброполье, донецк, украина.ру, вооруженные силы украины