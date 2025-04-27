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Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии
Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии - 27.04.2025 Украина.ру
Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии
Задержанный в кишинёвском аэропорту лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович освобождён. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсети.
2025-04-27T10:15
2025-04-27T10:15
2025-04-27T10:15
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"После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников Пограничной полиции (а точнее тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра ничего запрещённого не обнаружено. Продолжаю движение дальше", - рассказал Петрович.По его словам, общение с представителями Пограничной полиции было хорошим. С сотрудницей ведомств он даже обменялся комплиментами."Так теперь начинаются мои командировки за рубеж, весело, задорно и с интригой, - сообщил Петрович. - Работаем, Братья!"Как сообщалось ранее, власти Молдавии решили праздновать вместо Дня Победы 9 мая "день Европы". Аналогичное решение реализуется руководством соседней Украины, которая вместе с Молдавией участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство". Также утром воскресенья 27 апреля стало известно, что Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, кишинёв, день победы, оппозиция, снг, бывший ссср, происшествия, бессмертный полк, восточное партнерство
Новости, Молдавия, Кишинёв, День Победы, оппозиция, СНГ, бывший СССР, происшествия, Бессмертный полк, Восточное партнерство
Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии
Задержанный в кишинёвском аэропорту лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович освобождён. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсети.
"После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников Пограничной полиции (а точнее тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра ничего запрещённого не обнаружено. Продолжаю движение дальше", - рассказал Петрович.
По его словам, общение с представителями Пограничной полиции было хорошим. С сотрудницей ведомств он даже обменялся комплиментами.
"Так теперь начинаются мои командировки за рубеж, весело, задорно и с интригой, - сообщил Петрович. - Работаем, Братья!"
Как сообщалось ранее, власти Молдавии
решили праздновать вместо Дня Победы 9 мая "день Европы". Аналогичное решение реализуется руководством соседней Украины
, которая вместе с Молдавией участвует в программе Евросоюза
для постсоветских республик "Восточное партнерство".