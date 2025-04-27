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Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии

Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии - 27.04.2025 Украина.ру

Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии

Задержанный в кишинёвском аэропорту лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович освобождён. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсети.

2025-04-27T10:15

2025-04-27T10:15

2025-04-27T10:15

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молдавия

кишинёв

день победы

оппозиция

снг

бывший ссср

происшествия

бессмертный полк

восточное партнерство

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"После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников Пограничной полиции (а точнее тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра ничего запрещённого не обнаружено. Продолжаю движение дальше", - рассказал Петрович.По его словам, общение с представителями Пограничной полиции было хорошим. С сотрудницей ведомств он даже обменялся комплиментами."Так теперь начинаются мои командировки за рубеж, весело, задорно и с интригой, - сообщил Петрович. - Работаем, Братья!"Как сообщалось ранее, власти Молдавии решили праздновать вместо Дня Победы 9 мая "день Европы". Аналогичное решение реализуется руководством соседней Украины, которая вместе с Молдавией участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство". Также утром воскресенья 27 апреля стало известно, что Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва

молдавия

кишинёв

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новости, молдавия, кишинёв, день победы, оппозиция, снг, бывший ссср, происшествия, бессмертный полк, восточное партнерство