Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии - 27.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250427/osvobozhdn-koordinator-bessmertnogo-polka-v-moldavii-1062778327.html
Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии
Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии - 27.04.2025 Украина.ру
Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии
Задержанный в кишинёвском аэропорту лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович освобождён. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсети.
2025-04-27T10:15
2025-04-27T10:15
новости
молдавия
кишинёв
день победы
оппозиция
снг
бывший ссср
происшествия
бессмертный полк
восточное партнерство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1b/1062778207_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_87da73f0d6c59ee288bd3f9e8a828f5e.jpg
"После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников Пограничной полиции (а точнее тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра ничего запрещённого не обнаружено. Продолжаю движение дальше", - рассказал Петрович.По его словам, общение с представителями Пограничной полиции было хорошим. С сотрудницей ведомств он даже обменялся комплиментами."Так теперь начинаются мои командировки за рубеж, весело, задорно и с интригой, - сообщил Петрович. - Работаем, Братья!"Как сообщалось ранее, власти Молдавии решили праздновать вместо Дня Победы 9 мая "день Европы". Аналогичное решение реализуется руководством соседней Украины, которая вместе с Молдавией участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство". Также утром воскресенья 27 апреля стало известно, что Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва
молдавия
кишинёв
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1b/1062778207_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d117b62feb31fac78e7f207aa54a519d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, кишинёв, день победы, оппозиция, снг, бывший ссср, происшествия, бессмертный полк, восточное партнерство
Новости, Молдавия, Кишинёв, День Победы, оппозиция, СНГ, бывший СССР, происшествия, Бессмертный полк, Восточное партнерство

Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии

10:15 27.04.2025
 
паспорт Молдавии
паспорт Молдавии
Читать в
ДзенTelegram
Задержанный в кишинёвском аэропорту лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович освобождён. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсети.
"После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников Пограничной полиции (а точнее тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра ничего запрещённого не обнаружено. Продолжаю движение дальше", - рассказал Петрович.
По его словам, общение с представителями Пограничной полиции было хорошим. С сотрудницей ведомств он даже обменялся комплиментами.
"Так теперь начинаются мои командировки за рубеж, весело, задорно и с интригой, - сообщил Петрович. - Работаем, Братья!"
Как сообщалось ранее, власти Молдавии решили праздновать вместо Дня Победы 9 мая "день Европы". Аналогичное решение реализуется руководством соседней Украины, которая вместе с Молдавией участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство".
Также утром воскресенья 27 апреля стало известно, что Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМолдавияКишинёвДень ПобедыоппозицияСНГбывший СССРпроисшествияБессмертный полкВосточное партнерство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор
12:09Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом
12:09Синдром Безуглой
12:01"Вокруг Булгакова": 90 лет явлению сатаны в американском посольстве
11:39"Полностью освобождена Курская область, нацистская мразь должна навсегда исчезнуть" - Медведев
11:22"Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
10:46ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ
10:15Освобождён координатор "Бессмертного полка" в Молдавии
10:00Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля
10:00Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва
09:35"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России
07:45Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом
07:30Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев
07:15России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев
07:00Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность
06:45Киев взять сложно: Самойлов объяснил, почему ВС РФ не разумно идти на столицу Украины
06:30Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта
06:15Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира
06:00Западу и Украине выгодно признать российские территории — Миронов
05:54Западная Украина за минувшую неделю: релоканты с Донбасса уничтожают карпатские леса
Лента новостейМолния