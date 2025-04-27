Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва - 27.04.2025 Украина.ру
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Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва
Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва - 27.04.2025 Украина.ру
Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва
Лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович задержан в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщил сам Петрович воскресным утром 27 апреля.
2025-04-27T10:00
2025-04-27T10:00
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9 мая
день победы
оппозиция
бессмертный полк
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"Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником Пограничной полиции. Ожидаю решения", - рассказал Петрович в соцсети.Ранее он опубликовал несколько заявлений о запретах властей Молдавии, касающихся празднования 9 мая Дня Победы и ношения символа этого праздника - георгиевской ленточки. Петрович также регулярно рассказывал об установке в Молдавии памятников военнослужащим королевской армии Румынии – союзницы гитлеровской Германии.Тем временем Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
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новости, молдавия, кишинёв, румыния, снг, постсоветское пространство, 9 мая, день победы, оппозиция, бессмертный полк
Новости, Молдавия, Кишинёв, Румыния, СНГ, постсоветское пространство, 9 мая, День Победы, оппозиция, Бессмертный полк

Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва

10:00 27.04.2025
 
Лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович
Лидер координационного комитета Победа - координатор Бессмертного полка в Молдавии Алексей Петрович
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Лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович задержан в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщил сам Петрович воскресным утром 27 апреля.
"Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником Пограничной полиции. Ожидаю решения", - рассказал Петрович в соцсети.
Ранее он опубликовал несколько заявлений о запретах властей Молдавии, касающихся празднования 9 мая Дня Победы и ношения символа этого праздника - георгиевской ленточки. Петрович также регулярно рассказывал об установке в Молдавии памятников военнослужащим королевской армии Румынии – союзницы гитлеровской Германии.
Тем временем Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
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