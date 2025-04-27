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Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва

Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва - 27.04.2025 Украина.ру

Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту Кишинёва

Лидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович задержан в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщил сам Петрович воскресным утром 27 апреля.

2025-04-27T10:00

2025-04-27T10:00

2025-04-27T10:00

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"Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником Пограничной полиции. Ожидаю решения", - рассказал Петрович в соцсети.Ранее он опубликовал несколько заявлений о запретах властей Молдавии, касающихся празднования 9 мая Дня Победы и ношения символа этого праздника - георгиевской ленточки. Петрович также регулярно рассказывал об установке в Молдавии памятников военнослужащим королевской армии Румынии – союзницы гитлеровской Германии.Тем временем Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"

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новости, молдавия, кишинёв, румыния, снг, постсоветское пространство, 9 мая, день победы, оппозиция, бессмертный полк