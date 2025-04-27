Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля - 27.04.2025 Украина.ру
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Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля
Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля - 27.04.2025 Украина.ру
Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля
Президент США Дональд Трамп оценил требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы
2025-04-27T10:00
2025-04-27T10:02
эксклюзив
хроники
украина
россия
крым
дональд трамп
владимир зеленский
александр коц
new york times
вооруженные силы украины
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Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Таким образом он прокомментировал публикацию издания The New York Times и, в частности, ее шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия хозяина Белого дома за первые сто дней его президентства якобы играют на руку Москве."Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключённых, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Её очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", — написал он.При этом за несколько часов до этого Трамп, после встречи на похоронах Папы Римского Франциска с Владимиром Зеленским критиковал Россию и даже грозил РФ санкциями. Во всё той же соцсети Truth Social Трамп написал, что у президента России Владимира Путина не было причин "выпускать ракеты" по различных объектам на территории Украины в последние несколько дней."Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто поддакивает мне, и что с ним нужно бороться по-другому, например, через “банковские” или "вторичные" санкции?" — предположил президент США.Кроме того, Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот допустил конфликт между Россией и Украиной, в очередной раз заявив, что если бы он был у власти, то этого бы не произошло.Сам Зеленский назвал проведённую в соборе Святого Петра встречу с Трампом "хорошей"."Один на один успели обговорить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизни наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надёжный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, у которой есть потенциал стать исторической, если достигнем совместных результатов. Благодарю, президент Дональд Трамп!" — писал Зеленский 26 апреля в своём телеграм-канале.Примечательно, что до этого, в среду, 23 апреля, Трамп критиковал Зеленского за слова последнего о том, что Украина не признает воссоединение Крыма с Россией и российский статус региона.На частую смену риторики американского президента обратили внимание и в России."Трамп уже "не наш"? Трамп после встречи с Зеленским заявил, что, возможно, Россия не хочет останавливать конфликт на Украине, а "просто морочит ему голову". Он задался вопросом, стоит ли ему применить "банковские" или "вторичные санкции"", — указал на заявление Трампа российский военкор, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.Он заявил, что произошедшее — удар по тем, кто поверил: американская администрация играет на стороне России."Ну вот и удар под дых согражданам, уверовавшим, что "Трамп наш". Не знаю, что там Зеленский ему в Ватикане наобещал, помимо украинских природных ресурсов. Но Трамп внезапно поменял риторику. Теперь "морочит голову" ему Россия", — отметил Коц.Он призвал сограждан к адекватному восприятию действительности."Пора уже понять. Он нам не друг и не союзник. Пока Трамп балаболит о мире, американские транспортные самолеты продолжают перебрасывать военные грузы для ВСУ в польский Жешув. А Илон Маск исправно отгружает украинской армии "Старлинки"", — указал Коц.Он также отметил, что Россия нормально выдерживает западное давление и призвал обратить внимание на другие регионы Крыма."Мы неплохо держимся в последние три года. Западные санкции не смогли обвалить рубль в небытие, западные бренды все еще доступны в России (во многом, благодаря "серому импорту"), народ, в большинстве своем, СВО поддерживает. Может быть, не стоит искать друзей на Западе? Восток в этом плане гораздо важнее. За нас воевали корейцы, как признал сегодня Герасимов. А настоящий друг - это тот, кто без лишних разговоров впишется за тебя в драке", — подытожил Коц.Заявление Трампа прокомментировал и политолог Марат Баширов."Стало чуть понятнее. Трамп, вылетая из Рима, начал нам угрожать, санкции и т.д. То есть, мы готовы на переговоры, но условия выдвинули серьёзные. Зеленский их отверг, Трамп, Макрон и кто там ещё был согласились, что надо ещё попробовать на нас нажать", — отметил Баширов.Он указал на проблемы для Запада."Проблема для них всех в том, что есть Китай, есть война между Индией с Пакистаном, есть неубиваемые хуситы, есть переговоры с Ирана в Омане, есть тарифная война США. В таком замесе сложно говорить об управляемом хаосе, а неуправляемый не известно как обернется. Нам проще всего - у нас всё плохое уже случилось, у нас есть позиция и цели. А у них?" — резюмировал эксперт.Таким образом, угрозы Трампа не напугали россиян.А вот украинцы отнеслись к встрече Трампа и Зеленского настороженно."Наш источник сообщает, что Трамп на встрече с Зеленским в Риме спросил у президента Украины, готов ли он к личной встречи с Путиным для урегулирования конфликта и далее подписания мирных соглашений. Зеленский ответил, что готов (думаем соврал, чтобы затянуть время. Глобалистам необходимо как можно на дольше оставить Трампа в игре по Украинскому кризису). Второй встречи Трампа и Зеленского не было (в ней не было необходимости). Трамп очень быстро покинул Европу", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала отметили, что встреча в Риме может стать последней встречей для Зеленского."По данным нашего источника, это последняя встреча Зеленского и Трампа, если президент Украины не примет мирный план и откажется от своего кулуарного обещания, встретится с Путиным для переговоров", — отмечалось в публикации.Таким образом, на Украине ожидают, что украинскому режиму придётся пойти на уступки.Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".
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Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, крым, дональд трамп, владимир зеленский, александр коц, new york times, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Крым, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Коц, New York Times, Вооруженные силы Украины

Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля

10:00 27.04.2025 (обновлено: 10:02 27.04.2025)
 
Трамп в раздражении
Трамп в раздражении
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп оценил требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы
Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Таким образом он прокомментировал публикацию издания The New York Times и, в частности, ее шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия хозяина Белого дома за первые сто дней его президентства якобы играют на руку Москве.
"Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключённых, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Её очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", — написал он.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Вчера, 19:00
Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреляПрезидент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова России об освобождении Курской области. Среди прочего Герасимов рассказал о роли в освобождении региона бойцов из КНДР
При этом за несколько часов до этого Трамп, после встречи на похоронах Папы Римского Франциска с Владимиром Зеленским критиковал Россию и даже грозил РФ санкциями. Во всё той же соцсети Truth Social Трамп написал, что у президента России Владимира Путина не было причин "выпускать ракеты" по различных объектам на территории Украины в последние несколько дней.
"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто поддакивает мне, и что с ним нужно бороться по-другому, например, через “банковские” или "вторичные" санкции?" — предположил президент США.
Кроме того, Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот допустил конфликт между Россией и Украиной, в очередной раз заявив, что если бы он был у власти, то этого бы не произошло.
Сам Зеленский назвал проведённую в соборе Святого Петра встречу с Трампом "хорошей".
"Один на один успели обговорить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизни наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надёжный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, у которой есть потенциал стать исторической, если достигнем совместных результатов. Благодарю, президент Дональд Трамп!" — писал Зеленский 26 апреля в своём телеграм-канале.
Примечательно, что до этого, в среду, 23 апреля, Трамп критиковал Зеленского за слова последнего о том, что Украина не признает воссоединение Крыма с Россией и российский статус региона.
Трамп и Зеленский в Риме - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Вчера, 13:06
Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреляВладимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
На частую смену риторики американского президента обратили внимание и в России.
"Трамп уже "не наш"? Трамп после встречи с Зеленским заявил, что, возможно, Россия не хочет останавливать конфликт на Украине, а "просто морочит ему голову". Он задался вопросом, стоит ли ему применить "банковские" или "вторичные санкции"", — указал на заявление Трампа российский военкор, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.
Он заявил, что произошедшее — удар по тем, кто поверил: американская администрация играет на стороне России.

"Ну вот и удар под дых согражданам, уверовавшим, что "Трамп наш". Не знаю, что там Зеленский ему в Ватикане наобещал, помимо украинских природных ресурсов. Но Трамп внезапно поменял риторику. Теперь "морочит голову" ему Россия", — отметил Коц.
Он призвал сограждан к адекватному восприятию действительности.

"Пора уже понять. Он нам не друг и не союзник. Пока Трамп балаболит о мире, американские транспортные самолеты продолжают перебрасывать военные грузы для ВСУ в польский Жешув. А Илон Маск исправно отгружает украинской армии "Старлинки"", — указал Коц.
Он также отметил, что Россия нормально выдерживает западное давление и призвал обратить внимание на другие регионы Крыма.

"Мы неплохо держимся в последние три года. Западные санкции не смогли обвалить рубль в небытие, западные бренды все еще доступны в России (во многом, благодаря "серому импорту"), народ, в большинстве своем, СВО поддерживает. Может быть, не стоит искать друзей на Западе? Восток в этом плане гораздо важнее. За нас воевали корейцы, как признал сегодня Герасимов. А настоящий друг - это тот, кто без лишних разговоров впишется за тебя в драке", — подытожил Коц.
- РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Вчера, 09:16
Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреляСделка по Украине состоится в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о российском подходе к переговорам
Заявление Трампа прокомментировал и политолог Марат Баширов.
"Стало чуть понятнее. Трамп, вылетая из Рима, начал нам угрожать, санкции и т.д. То есть, мы готовы на переговоры, но условия выдвинули серьёзные. Зеленский их отверг, Трамп, Макрон и кто там ещё был согласились, что надо ещё попробовать на нас нажать", — отметил Баширов.
Он указал на проблемы для Запада.
"Проблема для них всех в том, что есть Китай, есть война между Индией с Пакистаном, есть неубиваемые хуситы, есть переговоры с Ирана в Омане, есть тарифная война США. В таком замесе сложно говорить об управляемом хаосе, а неуправляемый не известно как обернется. Нам проще всего - у нас всё плохое уже случилось, у нас есть позиция и цели. А у них?" — резюмировал эксперт.
Таким образом, угрозы Трампа не напугали россиян.
А вот украинцы отнеслись к встрече Трампа и Зеленского настороженно.
"Наш источник сообщает, что Трамп на встрече с Зеленским в Риме спросил у президента Украины, готов ли он к личной встречи с Путиным для урегулирования конфликта и далее подписания мирных соглашений. Зеленский ответил, что готов (думаем соврал, чтобы затянуть время. Глобалистам необходимо как можно на дольше оставить Трампа в игре по Украинскому кризису). Второй встречи Трампа и Зеленского не было (в ней не было необходимости). Трамп очень быстро покинул Европу", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала отметили, что встреча в Риме может стать последней встречей для Зеленского.
"По данным нашего источника, это последняя встреча Зеленского и Трампа, если президент Украины не примет мирный план и откажется от своего кулуарного обещания, встретится с Путиным для переговоров", — отмечалось в публикации.
Таким образом, на Украине ожидают, что украинскому режиму придётся пойти на уступки.
Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".
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ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияКрымДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр КоцNew York TimesВооруженные силы Украины
 
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