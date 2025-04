https://ukraina.ru/20250427/raznovektornyy-tramp--glavnoe-na-utro-27-aprelya-1062777855.html

Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля

Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля - 27.04.2025 Украина.ру

Разновекторный Трамп . Главное на утро 27 апреля

Президент США Дональд Трамп оценил требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы

2025-04-27T10:00

2025-04-27T10:00

2025-04-27T10:02

эксклюзив

хроники

украина

россия

крым

дональд трамп

владимир зеленский

александр коц

new york times

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062713306_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8bddaf617bd2b2707dd10353bdbdcc5a.jpg.webp

Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Таким образом он прокомментировал публикацию издания The New York Times и, в частности, ее шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия хозяина Белого дома за первые сто дней его президентства якобы играют на руку Москве."Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключённых, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Её очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", — написал он.При этом за несколько часов до этого Трамп, после встречи на похоронах Папы Римского Франциска с Владимиром Зеленским критиковал Россию и даже грозил РФ санкциями. Во всё той же соцсети Truth Social Трамп написал, что у президента России Владимира Путина не было причин "выпускать ракеты" по различных объектам на территории Украины в последние несколько дней."Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто поддакивает мне, и что с ним нужно бороться по-другому, например, через “банковские” или "вторичные" санкции?" — предположил президент США.Кроме того, Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот допустил конфликт между Россией и Украиной, в очередной раз заявив, что если бы он был у власти, то этого бы не произошло.Сам Зеленский назвал проведённую в соборе Святого Петра встречу с Трампом "хорошей"."Один на один успели обговорить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизни наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надёжный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, у которой есть потенциал стать исторической, если достигнем совместных результатов. Благодарю, президент Дональд Трамп!" — писал Зеленский 26 апреля в своём телеграм-канале.Примечательно, что до этого, в среду, 23 апреля, Трамп критиковал Зеленского за слова последнего о том, что Украина не признает воссоединение Крыма с Россией и российский статус региона.На частую смену риторики американского президента обратили внимание и в России."Трамп уже "не наш"? Трамп после встречи с Зеленским заявил, что, возможно, Россия не хочет останавливать конфликт на Украине, а "просто морочит ему голову". Он задался вопросом, стоит ли ему применить "банковские" или "вторичные санкции"", — указал на заявление Трампа российский военкор, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.Он заявил, что произошедшее — удар по тем, кто поверил: американская администрация играет на стороне России."Ну вот и удар под дых согражданам, уверовавшим, что "Трамп наш". Не знаю, что там Зеленский ему в Ватикане наобещал, помимо украинских природных ресурсов. Но Трамп внезапно поменял риторику. Теперь "морочит голову" ему Россия", — отметил Коц.Он призвал сограждан к адекватному восприятию действительности."Пора уже понять. Он нам не друг и не союзник. Пока Трамп балаболит о мире, американские транспортные самолеты продолжают перебрасывать военные грузы для ВСУ в польский Жешув. А Илон Маск исправно отгружает украинской армии "Старлинки"", — указал Коц.Он также отметил, что Россия нормально выдерживает западное давление и призвал обратить внимание на другие регионы Крыма."Мы неплохо держимся в последние три года. Западные санкции не смогли обвалить рубль в небытие, западные бренды все еще доступны в России (во многом, благодаря "серому импорту"), народ, в большинстве своем, СВО поддерживает. Может быть, не стоит искать друзей на Западе? Восток в этом плане гораздо важнее. За нас воевали корейцы, как признал сегодня Герасимов. А настоящий друг - это тот, кто без лишних разговоров впишется за тебя в драке", — подытожил Коц.Заявление Трампа прокомментировал и политолог Марат Баширов."Стало чуть понятнее. Трамп, вылетая из Рима, начал нам угрожать, санкции и т.д. То есть, мы готовы на переговоры, но условия выдвинули серьёзные. Зеленский их отверг, Трамп, Макрон и кто там ещё был согласились, что надо ещё попробовать на нас нажать", — отметил Баширов.Он указал на проблемы для Запада."Проблема для них всех в том, что есть Китай, есть война между Индией с Пакистаном, есть неубиваемые хуситы, есть переговоры с Ирана в Омане, есть тарифная война США. В таком замесе сложно говорить об управляемом хаосе, а неуправляемый не известно как обернется. Нам проще всего - у нас всё плохое уже случилось, у нас есть позиция и цели. А у них?" — резюмировал эксперт.Таким образом, угрозы Трампа не напугали россиян.А вот украинцы отнеслись к встрече Трампа и Зеленского настороженно."Наш источник сообщает, что Трамп на встрече с Зеленским в Риме спросил у президента Украины, готов ли он к личной встречи с Путиным для урегулирования конфликта и далее подписания мирных соглашений. Зеленский ответил, что готов (думаем соврал, чтобы затянуть время. Глобалистам необходимо как можно на дольше оставить Трампа в игре по Украинскому кризису). Второй встречи Трампа и Зеленского не было (в ней не было необходимости). Трамп очень быстро покинул Европу", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала отметили, что встреча в Риме может стать последней встречей для Зеленского."По данным нашего источника, это последняя встреча Зеленского и Трампа, если президент Украины не примет мирный план и откажется от своего кулуарного обещания, встретится с Путиным для переговоров", — отмечалось в публикации.Таким образом, на Украине ожидают, что украинскому режиму придётся пойти на уступки.Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".

https://ukraina.ru/20250426/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-i-rol-boytsov-kndr-itogi-26-aprelya-1062776420.html

https://ukraina.ru/20250426/zelenskiy-vstretilsya-s-trampom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-26-aprelya-1062772039.html

https://ukraina.ru/20250426/sdelka-priblizhaetsya-rossiya-khranit-taynu-glavnoe-na-utro-26-aprelya-1062768554.html

украина

россия

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, крым, дональд трамп, владимир зеленский, александр коц, new york times, вооруженные силы украины