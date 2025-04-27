"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России
Трамп в раздражении
Президент США Дональд Трамп считает нелепыми требования о возвращении Украине российских территорий, включая Крым. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
Президент США подверг жёсткой критике публикацию в газете The New York Times, где накануне Дональда Трампа обвинили в признании Крыма и новых регионов России российскими территориями. Шеф-корреспондент издания по Белому дому Питер Бейкер опубликовал статью с заголовком "Как Трамп играет на руку Путину: от Украины до сокращения институтов США".
"Неважно, какую сделку я заключу в отношении России и Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных - The New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Её очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, худшую со времен Второй мировой войны", - написал Трамп.
Ранее в Белом доме указывали на близость газеты к Демпартии, представители которой создали множество проблем не только в США - включая травлю Трампа, но и во внешней политике – включая создание украинской проблемы.
"Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Это было проигрышное дело с самого первого дня, и его вообще не должно было случиться — и не случилось бы, если бы я тогда был президентом. Сейчас я просто пытаюсь разобраться с тем бардаком, который мне оставили Обама и Байден, и какой же это ужасный бардак", — заявил Трамп.
С подобными заявлениями Трамп неоднократно выступал ранее. С возвращением в Белый дом он санкционировал пересмотр бюджетных расходов. Помимо прочего, он резко сократи траты на СМИ и другие структуры, близкие к Демпартии.
Актуальное интервью на эту тему: Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма
Подписывайся на