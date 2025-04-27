"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России - 27.04.2025 Украина.ру
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"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России
"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России - 27.04.2025 Украина.ру
"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России
Президент США Дональд Трамп считает нелепыми требования о возвращении Украине российских территорий, включая Крым. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
2025-04-27T09:35
2025-04-27T09:35
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Президент США подверг жёсткой критике публикацию в газете The New York Times, где накануне Дональда Трампа обвинили в признании Крыма и новых регионов России российскими территориями. Шеф-корреспондент издания по Белому дому Питер Бейкер опубликовал статью с заголовком "Как Трамп играет на руку Путину: от Украины до сокращения институтов США"."Неважно, какую сделку я заключу в отношении России и Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных - The New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Её очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, худшую со времен Второй мировой войны", - написал Трамп.Ранее в Белом доме указывали на близость газеты к Демпартии, представители которой создали множество проблем не только в США - включая травлю Трампа, но и во внешней политике – включая создание украинской проблемы.С подобными заявлениями Трамп неоднократно выступал ранее. С возвращением в Белый дом он санкционировал пересмотр бюджетных расходов. Помимо прочего, он резко сократи траты на СМИ и другие структуры, близкие к Демпартии.Актуальное интервью на эту тему: Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма
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новости, сша, украина, крым, дональд трамп, джо байден, владимир путин, барак обама, внешняя политика, чей крым, новые регионы
Новости, США, Украина, Крым, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Барак Обама, внешняя политика, Чей Крым, Новые регионы

"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России

09:35 27.04.2025
 
Трамп в раздражении
Трамп в раздражении
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Президент США Дональд Трамп считает нелепыми требования о возвращении Украине российских территорий, включая Крым. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
Президент США подверг жёсткой критике публикацию в газете The New York Times, где накануне Дональда Трампа обвинили в признании Крыма и новых регионов России российскими территориями. Шеф-корреспондент издания по Белому дому Питер Бейкер опубликовал статью с заголовком "Как Трамп играет на руку Путину: от Украины до сокращения институтов США".
"Неважно, какую сделку я заключу в отношении России и Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных - The New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Её очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, худшую со времен Второй мировой войны", - написал Трамп.
Ранее в Белом доме указывали на близость газеты к Демпартии, представители которой создали множество проблем не только в США - включая травлю Трампа, но и во внешней политике – включая создание украинской проблемы.
"Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Это было проигрышное дело с самого первого дня, и его вообще не должно было случиться — и не случилось бы, если бы я тогда был президентом. Сейчас я просто пытаюсь разобраться с тем бардаком, который мне оставили Обама и Байден, и какой же это ужасный бардак", — заявил Трамп.
С подобными заявлениями Трамп неоднократно выступал ранее. С возвращением в Белый дом он санкционировал пересмотр бюджетных расходов. Помимо прочего, он резко сократи траты на СМИ и другие структуры, близкие к Демпартии.
Актуальное интервью на эту тему: Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма
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