https://ukraina.ru/20250427/nelepye-trebovaniya-prezident-ssha-vyskazalsya-o-novykh-regionakh-rossii-1062777439.html

"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России

"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России - 27.04.2025 Украина.ру

"Нелепые требования": президент США высказался о новых регионах России

Президент США Дональд Трамп считает нелепыми требования о возвращении Украине российских территорий, включая Крым. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

2025-04-27T09:35

2025-04-27T09:35

2025-04-27T09:35

новости

сша

украина

крым

дональд трамп

джо байден

владимир путин

барак обама

внешняя политика

чей крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062713306_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8bddaf617bd2b2707dd10353bdbdcc5a.jpg.webp

Президент США подверг жёсткой критике публикацию в газете The New York Times, где накануне Дональда Трампа обвинили в признании Крыма и новых регионов России российскими территориями. Шеф-корреспондент издания по Белому дому Питер Бейкер опубликовал статью с заголовком "Как Трамп играет на руку Путину: от Украины до сокращения институтов США"."Неважно, какую сделку я заключу в отношении России и Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных - The New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Её очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, худшую со времен Второй мировой войны", - написал Трамп.Ранее в Белом доме указывали на близость газеты к Демпартии, представители которой создали множество проблем не только в США - включая травлю Трампа, но и во внешней политике – включая создание украинской проблемы.С подобными заявлениями Трамп неоднократно выступал ранее. С возвращением в Белый дом он санкционировал пересмотр бюджетных расходов. Помимо прочего, он резко сократи траты на СМИ и другие структуры, близкие к Демпартии.Актуальное интервью на эту тему: Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма

сша

украина

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, крым, дональд трамп, джо байден, владимир путин, барак обама, внешняя политика, чей крым, новые регионы