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Сотрудник Минобороны Украины помогал уклонистам - ГБР

Сотрудник Минобороны Украины помогал уклонистам - ГБР - 18.04.2025 Украина.ру

Сотрудник Минобороны Украины помогал уклонистам - ГБР

Фиктивное трудоустройство мужчин в одном из Центров Минобороны Украины для уклонения от мобилизации вскрыло Государственное бюро расследований постсоветской републики. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГБР.

2025-04-18T14:39

2025-04-18T14:39

2025-04-18T14:39

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В фиктивном трудоустройстве уклонистов в неназванный центр Минобороны Украины подозревается неназванный офицер этого центра. Именно он и организовал схему незаконного бронирования военнообязанных, уверены следователи.Офицер Минобороны благодаря своим связям и служебным полномочиям оказал влияние на должностных лиц ТЦК (переименованных военкоматов), которые вносили соответствующие сведения в реестр. При этом от уклонистов коррумпированный офицер получал деньги не в гривнах, а наличными в валюте США и в криптовалюте."Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте, - рассказали в ГБР. - Трудоустроенные сотрудники фактически никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей".Следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать зарплату. Предварительно установлено не менее полусотни таких фиктивно трудоустроенных только одним этим офицером."Офицер был задержан "на горячем" — при получении 8 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном повторно (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Проведены обыски по местам жительства фигуранта, его подельников, должностных лиц ТЦК и "клиентов". Изъяты документы о бронировании, переписке и других доказательствах получения взяток", - сообщили в ГБР.Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Следователями устанавливается полный круг причастных к криминальной схеме, в том числе среди должностных лиц Минобороны, Вооруженных Сил Украины, ТЦК и правоохранительных органов. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны офиса генпрокурора.До этого, в марте стало известно, что Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностьюНакануне, 17 апреля СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем" Новости на эту тему: "Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации

https://ukraina.ru/20250417/sbu-i-natspolitsiya-zaderzhali-psikhiatrov-pomogavshikh-uklonistam-v-odesskoy-oblasti-1062579031.html

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