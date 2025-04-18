Сотрудник Минобороны Украины помогал уклонистам - ГБР
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниМинистерство обороны украины минобороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Фиктивное трудоустройство мужчин в одном из Центров Минобороны Украины для уклонения от мобилизации вскрыло Государственное бюро расследований постсоветской републики. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГБР.
В фиктивном трудоустройстве уклонистов в неназванный центр Минобороны Украины подозревается неназванный офицер этого центра. Именно он и организовал схему незаконного бронирования военнообязанных, уверены следователи.
"За деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре Центра и в других подразделениях Минобороны. На основании соответствующих приказов мужчины получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег", - сказано в официальном сообщении.
Офицер Минобороны благодаря своим связям и служебным полномочиям оказал влияние на должностных лиц ТЦК (переименованных военкоматов), которые вносили соответствующие сведения в реестр. При этом от уклонистов коррумпированный офицер получал деньги не в гривнах, а наличными в валюте США и в криптовалюте.
"Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте, - рассказали в ГБР. - Трудоустроенные сотрудники фактически никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей".
Следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать зарплату. Предварительно установлено не менее полусотни таких фиктивно трудоустроенных только одним этим офицером.
"Офицер был задержан "на горячем" — при получении 8 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном повторно (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Проведены обыски по местам жительства фигуранта, его подельников, должностных лиц ТЦК и "клиентов". Изъяты документы о бронировании, переписке и других доказательствах получения взяток", - сообщили в ГБР.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следователями устанавливается полный круг причастных к криминальной схеме, в том числе среди должностных лиц Минобороны, Вооруженных Сил Украины, ТЦК и правоохранительных органов. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны офиса генпрокурора.
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