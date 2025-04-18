Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР - 18.04.2025 Украина.ру
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Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР
Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР - 18.04.2025 Украина.ру
Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР
За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ
2025-04-18T13:34
2025-04-18T13:34
новости
россия
украина
вс рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
минобороны
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ВС РФ за неделю освободили 4 населенных пункта в регионе, в том числе Валентиновку за прошедшие сутки, подчеркивается в сообщении военного ведомства. Также отмечается, что потери ВСУ за неделю составили до 10 040 военных. Был сбит украинский F-16 и более 1600 беспилотников, добавили в оборонном ведомстве.В понедельник, 14 апреля, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины писал, что под Дзержинском ВС РФ заняли позиции в районе Валентиновки, которая находится около трассы в сторону Константиновки. О других новостях с поля боя — в материале США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля.
https://ukraina.ru/20250414/rossiyskaya-armiya-nastupaet-srazu-na-neskolkikh-napravleniyakh--deep-state-1062503400.html
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новости, россия, украина, вс рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, минобороны
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Минобороны

Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР

13:34 18.04.2025
 
© Украина.руДНР
ДНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Украина.ру
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За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ
ВС РФ за неделю освободили 4 населенных пункта в регионе, в том числе Валентиновку за прошедшие сутки, подчеркивается в сообщении военного ведомства.
"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике", — говорится в публикации Минобороны.
Также отмечается, что потери ВСУ за неделю составили до 10 040 военных. Был сбит украинский F-16 и более 1600 беспилотников, добавили в оборонном ведомстве.
В понедельник, 14 апреля, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины писал, что под Дзержинском ВС РФ заняли позиции в районе Валентиновки, которая находится около трассы в сторону Константиновки.
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 11:11
Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep StateВойска российской армии продвигаются на нескольких направлениях. Об этом 14 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
О других новостях с поля боя — в материале США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля.
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