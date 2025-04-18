https://ukraina.ru/20250418/rossiyskaya-armiya-za-nedelyu-osvobodila-4-naselennykh-punkta-v-dnr--1062603406.html
Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР
Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР - 18.04.2025 Украина.ру
Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР
За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ
2025-04-18T13:34
2025-04-18T13:34
2025-04-18T13:34
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ВС РФ за неделю освободили 4 населенных пункта в регионе, в том числе Валентиновку за прошедшие сутки, подчеркивается в сообщении военного ведомства. Также отмечается, что потери ВСУ за неделю составили до 10 040 военных. Был сбит украинский F-16 и более 1600 беспилотников, добавили в оборонном ведомстве.В понедельник, 14 апреля, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины писал, что под Дзержинском ВС РФ заняли позиции в районе Валентиновки, которая находится около трассы в сторону Константиновки. О других новостях с поля боя — в материале США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля.
https://ukraina.ru/20250414/rossiyskaya-armiya-nastupaet-srazu-na-neskolkikh-napravleniyakh--deep-state-1062503400.html
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новости, россия, украина, вс рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, минобороны
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Минобороны
Российская армия за неделю освободила 4 населенных пункта в ДНР
За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ