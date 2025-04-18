https://ukraina.ru/20250418/polsha-pomogaet-ukraine-tolko-gromkimi-zayavleniyami-i-obeschaniyami---posol-rf-1062604726.html

Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ

Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ - 18.04.2025 Украина.ру

Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ

Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире канала "Россия 24"

2025-04-18T14:42

2025-04-18T14:42

2025-04-18T14:42

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"Возможностей поменьше стало. Вооружение тяжелое - все, которое могли - они уже украинцам отдали, оставшееся самим нужно. Денег свободных тоже не так чтобы очень много", - сказал дипломат.Он добавил, что сейчас поддержка сводится в основном к громким заявлениям и обещаниям.О попытках страны заработать на Киеве - в материале Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, россия, помощь, вооружения