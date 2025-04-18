Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ - 18.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250418/polsha-pomogaet-ukraine-tolko-gromkimi-zayavleniyami-i-obeschaniyami---posol-rf-1062604726.html
Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ
Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ - 18.04.2025 Украина.ру
Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ
Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире канала "Россия 24"
2025-04-18T14:42
2025-04-18T14:42
новости
украина
польша
россия
помощь
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg
"Возможностей поменьше стало. Вооружение тяжелое - все, которое могли - они уже украинцам отдали, оставшееся самим нужно. Денег свободных тоже не так чтобы очень много", - сказал дипломат.Он добавил, что сейчас поддержка сводится в основном к громким заявлениям и обещаниям.О попытках страны заработать на Киеве - в материале Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск на сайте Украина.ру.
украина
польша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_e54c2fc4d83a44cb31ef4c060ec33ee1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, россия, помощь, вооружения
Новости, Украина, Польша, Россия, помощь, вооружения

Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ

14:42 18.04.2025
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Польские власти уже передали Украине все тяжелое вооружение, которое могли. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире канала "Россия 24"
"Возможностей поменьше стало. Вооружение тяжелое - все, которое могли - они уже украинцам отдали, оставшееся самим нужно. Денег свободных тоже не так чтобы очень много", - сказал дипломат.
Он добавил, что сейчас поддержка сводится в основном к громким заявлениям и обещаниям.
О попытках страны заработать на Киеве - в материале Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПольшаРоссияпомощьвооружения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:34Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
20:30"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
20:15Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую
20:08Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
20:00Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
19:55Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом
19:45"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине
19:41Президент США рассматривает увольнение главы ФРС
19:30Владимир Брутер: Трамп не обсуждает реальные предложения о мире, потому что боится половины своей команды
19:20"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области
19:11СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
19:11Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов
19:06Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров
18:50ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ
18:35Зеленский – Трамп: счёт 2:0
18:19"Интересные вещи" Вэнса и что будет с территориями. Итоги 18 апреля на Украине
18:02Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
17:42Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"
17:23Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны
16:55Признание территорий и ослабление санкции: Bloomberg раскрыл условия США по завершению войны
Лента новостейМолния