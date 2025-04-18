Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа
Вэнс спокойный и решительный
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа достигнуты некие подвижки. Такое заявление он сделал 18 апреля на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони
Что касается возможности завершения конфликта, вице-президент США выразил оптимизм по этому поводу.
"В последние 24 часа у нас есть интересные вещи, о которых сообщу [Мелони] в частном порядке", — заявил Вэнс.
Также в пятницу, 18 апреля, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", а затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Подробности в публикации США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио.
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