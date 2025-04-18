https://ukraina.ru/20250418/vens-zayavil-ob-uspekhakh-v-uregulirovanii-ukrainskogo-konflikta-za-poslednie-24-chasa-1062605681.html

Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа

Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа - 18.04.2025 Украина.ру

Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа достигнуты некие подвижки. Такое заявление он сделал 18 апреля на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони

2025-04-18T15:29

2025-04-18T15:29

2025-04-18T15:29

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Что касается возможности завершения конфликта, вице-президент США выразил оптимизм по этому поводу. Также в пятницу, 18 апреля, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", а затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Подробности в публикации США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о прогрессе по Украине.

https://ukraina.ru/20250418/vo-vremya-vizita-v-rossiiyu-uitkoff-obsudil-s-putinym-vopros-territoriy--wsj-1062594023.html

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новости, сша, джей ди вэнс, марко рубио, вашингтон, украина, россия