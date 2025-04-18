Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа - 18.04.2025 Украина.ру
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Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа
Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа - 18.04.2025 Украина.ру
Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа достигнуты некие подвижки. Такое заявление он сделал 18 апреля на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони
2025-04-18T15:29
2025-04-18T15:29
новости
сша
джей ди вэнс
марко рубио
вашингтон
украина
россия
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Что касается возможности завершения конфликта, вице-президент США выразил оптимизм по этому поводу. Также в пятницу, 18 апреля, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", а затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Подробности в публикации США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о прогрессе по Украине.
https://ukraina.ru/20250418/vo-vremya-vizita-v-rossiiyu-uitkoff-obsudil-s-putinym-vopros-territoriy--wsj-1062594023.html
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новости, сша, джей ди вэнс, марко рубио, вашингтон, украина, россия
Новости, США, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Вашингтон, Украина, Россия

Вэнс заявил об успехах в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа

15:29 18.04.2025
 
Вэнс спокойный и решительный
Вэнс спокойный и решительный
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа достигнуты некие подвижки. Такое заявление он сделал 18 апреля на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони
Что касается возможности завершения конфликта, вице-президент США выразил оптимизм по этому поводу.
"В последние 24 часа у нас есть интересные вещи, о которых сообщу [Мелони] в частном порядке", — заявил Вэнс.
Также в пятницу, 18 апреля, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", а затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Подробности в публикации США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио.
Вчера, 10:36
Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJВо время встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге поднимался вопрос территорий. Об этом 18 апреля написала газета Wall Street Journal, взявшая интервью у американского политика
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о прогрессе по Украине.
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