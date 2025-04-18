https://ukraina.ru/20250418/vizit-genseka-nato-i-mirotvortsy-v-ozhidanii-razderbana-chto-proiskhodit-v-odesse--1062604293.html

Визит генсека НАТО и "миротворцы" в ожидании раздербана. Что происходит в Одессе

Визит генсека НАТО и "миротворцы" в ожидании раздербана. Что происходит в Одессе - 18.04.2025 Украина.ру

Визит генсека НАТО и "миротворцы" в ожидании раздербана. Что происходит в Одессе

В Одессу на этой неделе Зеленский привез генсека НАТО Марка Рютте, где тот заявил о непоколебимости альянса. "Поддержка НАТО непоколебима. Мы и в дальнейшем... Украина.ру, 18.04.2025

2025-04-18T15:36

2025-04-18T15:36

2025-04-18T15:36

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дональд трамп

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В Одессу на этой неделе Зеленский привез генсека НАТО Марка Рютте, где тот заявил о непоколебимости альянса. "Поддержка НАТО непоколебима. Мы и в дальнейшем будем помогать Украине, чтобы она могла защитить себя сегодня и сдерживать будущую агрессию", - заявил Рютте. Зеленский привез Рютте в госпиталь, как он это обычно делает с именитыми гостями ради слезливого пиара."Зеленский в Одессе. Выгуливает Рютте по госпиталю с раненными украинскими военными. Фоточки на память, разумеется, медали", - так прокомментировал визит украинский журналист Александр Шелест*.Сам Рютте пытается сейчас лавировать между европейскими членами альянса и Вашингтоном по поводу натовских перспектив Украины. В Одессе он заявил, что путь Украины в НАТО является как бы необратимым. В администрации же Дональда Трампа не раз заявляли, что Киеву следует забыть о членстве, а США являются все-таки основной военной силой и спонсором альянса. Рютте также осторожно попросил не связывать между собой перспективы членства и перемирия на Украине, выразив поддержку Трампу, у которого совершенно иное мнение относительно членства Киева в альянсе.Зеленский в свою очередь в Одессе призвал к подготовке контингента иностранных войск сразу же после заключения перемирия. Хочет Зеленский ввести и военно-морские силы новой Антанты в Черное море, о чем он также заявил в Одессе. По его словам, в переговорах об этом участвуют делегации Украины, Британии, Франции и Турции.Одесский анархист Вячеслав Азаров отмечает, что неожиданный визит генсека НАТО в Одессу и его встреча здесь с Зеленским наглядно демонстрируют, насколько порты Одесской агломерации важны для Альянса и Европы в экономическом плане. Он утверждает также, что этот визит является гарантией от размораживания "приднестровского кейса", слухи о котором гуляют по Одессе. С другой стороны, по его мнению, встреча такого уровня может говорить о последнем этапе подготовки к развертыванию миротворцев в этом регионе. Зеленский в Одессе на встрече с главой НАТО не преминул "пнуть" спецпосланника США Стива Уиткоффа, который ранее говорил о том, что есть понимание по мирному кейсу Трампа, с намёком, что РФ получит территории, которые Украина считает своими.Свои претензии на Одессу на днях озвучили и в Польше. Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава должна арендовать или купить у Украины порт в Одессе, чтобы получить доступ к Черному морю, а также экспортировать свое и европейское зерно. Колодзейчик также требует поделиться не только портом, но и землей. По его мнению, польские компании должны иметь возможность использовать полмиллиона гектаров земли на Украине. Его предложение следует воспринимать в контексте "ресурсной сделки", которую Дональд Трамп предложил Зеленскому. Прочие союзники Киева теперь тоже спешат урвать свой кусок.Президент Франции Макрон ранее намеревался ввести войска в Одессу. У Британии были планы на военно-морскую базу в регионе, а ресурсная сделка, предложенная Дональдом Трампом, предполагает контроль над основным портом для вывоза ресурсов из Украины.На фоне разговоров о возможном перемирии в Одессе вновь обострилась борьба заезжих националистов с историей и самобытностью Южной Пальмиры. В очередной раз вандалы поглумились над памятником Александру Пушкину, а в сети националисты ежедневно возмущаются подростками, которые на Дерибасовской поют песни на русском языке.На днях Украинский институт нацпамяти заявил, что одесский сатирик Михаил Жванецкий тоже якобы занимался "пропагандой российской имперской политики", после чего вандалы-националисты уничтожили памятную табличку с именем сатирика. Примечательно, что в обвинении со стороны Института нацпамяти фигурирует такое "преступление", как длительное проживание в России.Издание "Зеркало недели" недоумевает, почему именно Одесса снова и снова оказывается в эпицентре российского "мягкого влияния" и "антиукраинских практик", к которым причисляет тех же русскоязычных подростков. Издание приходит к выводу, что это, дескать, местные власти культивируют "мифы" о героическом прошлом Одессы, создавая предпосылки для "российского вторжения".В вину местным властям ставят даже тот факт, что по их инициативе якобы историческая часть города была внесена в 2022 году в список культурного наследия ЮНЕСКО. Три года назад этот факт объявляли "победой" Украины, а сейчас в Киеве ищут способы убрать Одессу из этого списка. Основная причина кроется опять же в пещерном национализме, который требует уничтожить исторические памятники, включая памятник Пушкину, поставленный в далеком 1889 году на пожертвования горожан. Однако ЮНЕСКО формально запрещает менять облик города, раз уж его внесли в список культурного наследия."Команда [мэра Одессы] Труханова использовала ЮНЕСКО как инструмент политической манипуляции и щит для сохранения российской версии истории Одессы. Под прикрытием "культурного престижа" — стремление закрепить имперские маркеры на международном уровне", - возмущается "Зеркало недели".На днях националисты буквально затравили Одесский театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного. "Грех" театра заключался в том, что они поставили мюзикл по роману "Золотой теленок" на том языке, на котором роман написали авторы.Постепенно подбираются националисты и к визитной карточке города – памятнику "Дюку", поскольку герцог де Ришелье состоял на российской службе. В Одессе недавно переименовали улицу Коблевскую, названную в честь соратника Ришелье, шотландца Томаса Кобле, поскольку тот тоже состоял на российской службе. Соответственно, националисты ставят вопрос, не следует ли уничтожить и упоминания о Ришелье, де Рибасе и Ланжероне.* признан в РФ иноагентомО происходящем в ещё одном украинском областном центре: Налеты "Гераней", истерики Филатова* и русский рэп для подростков. Что происходит в Днепропетровске

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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