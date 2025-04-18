"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр ДубинскийАлександр Дубинский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Дубинский
Украинская бюрократия демонстрирует чудеса менеджмента в снабжении ВСУ. Об этом 18 апреля рассказал депутат украинского парламента Александр Дубинский
"Чудеса менеджмента! Еще недавно Украина обеспечивала оружием собственного производства армию на 30%, а тут у Зеленского уже 40%", - констатировал нардеп.
По его мнению, чудеса объясняются коррупцией.
"При этом, зная какие дол…бы управляют промышленностью (Милованов), и как воруют Камышин, Сметанин и Умеров (180 млн $ на одной закупке у Regulus Global LLC), Татаров, Ермак и Клименко (554 млн $ на одной закупке у Lechmar) - секрет этого “успеха” очень легко раскрыть. Чем меньше у армии остается импортного оружия, тем больше доля отечественного", - пояснил Дубинский.
По его мнению, ВСУ будут полностью обеспечены украинским оружием тогда, когда товарищи Зеленского разворуют западную военную помощь.
"Когда Зе-крысы украдут все импортное, то армия будет обеспечена украинским оружием на все 100%", - подчеркнул оппозиционный парламентарий.
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