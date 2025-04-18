https://ukraina.ru/20250418/chudesa-menedzhmenta-parlamentariy-rasskazal-kogda-vsu-budut-vooruzheny-na-100-ukrainskim-1062603614.html

"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским

"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским - 18.04.2025 Украина.ру

"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским

Украинская бюрократия демонстрирует чудеса менеджмента в снабжении ВСУ. Об этом 18 апреля рассказал депутат украинского парламента Александр Дубинский

2025-04-18T13:49

2025-04-18T13:49

2025-04-18T13:49

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минобороны украины

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"Чудеса менеджмента! Еще недавно Украина обеспечивала оружием собственного производства армию на 30%, а тут у Зеленского уже 40%", - констатировал нардеп.По его мнению, чудеса объясняются коррупцией."При этом, зная какие дол…бы управляют промышленностью (Милованов), и как воруют Камышин, Сметанин и Умеров (180 млн $ на одной закупке у Regulus Global LLC), Татаров, Ермак и Клименко (554 млн $ на одной закупке у Lechmar) - секрет этого “успеха” очень легко раскрыть. Чем меньше у армии остается импортного оружия, тем больше доля отечественного", - пояснил Дубинский.По его мнению, ВСУ будут полностью обеспечены украинским оружием тогда, когда товарищи Зеленского разворуют западную военную помощь.Александр Дубинский находится в СИЗО Киева по обвинению в госизмене. При этом он находит возможности регулярно публично критиковать нынешнее руководство Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации "Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни

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новости, украина, киев, сша, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, минобороны украины, военная помощь, закупки, коррупция, торговля оружием, оружие