"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским - 18.04.2025 Украина.ру
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"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским
"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским - 18.04.2025 Украина.ру
"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским
Украинская бюрократия демонстрирует чудеса менеджмента в снабжении ВСУ. Об этом 18 апреля рассказал депутат украинского парламента Александр Дубинский
2025-04-18T13:49
2025-04-18T13:49
новости
украина
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александр дубинский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
минобороны украины
военная помощь
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"Чудеса менеджмента! Еще недавно Украина обеспечивала оружием собственного производства армию на 30%, а тут у Зеленского уже 40%", - констатировал нардеп.По его мнению, чудеса объясняются коррупцией."При этом, зная какие дол…бы управляют промышленностью (Милованов), и как воруют Камышин, Сметанин и Умеров (180 млн $ на одной закупке у Regulus Global LLC), Татаров, Ермак и Клименко (554 млн $ на одной закупке у Lechmar) - секрет этого “успеха” очень легко раскрыть. Чем меньше у армии остается импортного оружия, тем больше доля отечественного", - пояснил Дубинский.По его мнению, ВСУ будут полностью обеспечены украинским оружием тогда, когда товарищи Зеленского разворуют западную военную помощь.Александр Дубинский находится в СИЗО Киева по обвинению в госизмене. При этом он находит возможности регулярно публично критиковать нынешнее руководство Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации "Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни
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новости, украина, киев, сша, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, минобороны украины, военная помощь, закупки, коррупция, торговля оружием, оружие
Новости, Украина, Киев, США, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны Украины, военная помощь, закупки, коррупция, торговля оружием, оружие

"Чудеса менеджмента": парламентарий рассказал, когда ВСУ будут вооружены на 100% украинским

13:49 18.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр ДубинскийАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Дубинский
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Украинская бюрократия демонстрирует чудеса менеджмента в снабжении ВСУ. Об этом 18 апреля рассказал депутат украинского парламента Александр Дубинский
"Чудеса менеджмента! Еще недавно Украина обеспечивала оружием собственного производства армию на 30%, а тут у Зеленского уже 40%", - констатировал нардеп.
По его мнению, чудеса объясняются коррупцией.
"При этом, зная какие дол…бы управляют промышленностью (Милованов), и как воруют Камышин, Сметанин и Умеров (180 млн $ на одной закупке у Regulus Global LLC), Татаров, Ермак и Клименко (554 млн $ на одной закупке у Lechmar) - секрет этого “успеха” очень легко раскрыть. Чем меньше у армии остается импортного оружия, тем больше доля отечественного", - пояснил Дубинский.
По его мнению, ВСУ будут полностью обеспечены украинским оружием тогда, когда товарищи Зеленского разворуют западную военную помощь.
"Когда Зе-крысы украдут все импортное, то армия будет обеспечена украинским оружием на все 100%", - подчеркнул оппозиционный парламентарий.
Александр Дубинский находится в СИЗО Киева по обвинению в госизмене. При этом он находит возможности регулярно публично критиковать нынешнее руководство Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации "Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни
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НовостиУкраинаКиевСШААлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУМинобороны Украинывоенная помощьзакупкикоррупцияторговля оружиеморужие
 
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