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"Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации

"Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации - 18.04.2025 Украина.ру

"Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации

Насильственная мобилизация активно проходит в восточных регионах Украины потому, что на призывников в других регионах у Владимира Зеленского есть свои виды. Об этом 18 апреля рассказал депутат украинского парламента Александр Дубинский

2025-04-18T14:05

2025-04-18T14:05

2025-04-18T14:05

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По мнению оппозиционного депутата, сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) менее активны в Киеве не столько из-за коррупции, сколько из-за других планов на использование киевских призывников.Именно тогда, по мнению оппозиционного депутата, блокпосты на въезд превратятся в блокпосты на выезд, как это было в Харькове и Мариуполе, а мосты подорвут и "порешавших" киевлян отправят в бой."Поверьте, этот шанс отомстить жителям Киева, которые не любят Зелебобика - он не упустит", - заверил депутат украинского парламента.Накануне он сообщил, что в пятницу 18 апреля в Киеве стартует кинофестиваль содомитов. Дубинский усомнился в достаточности усилий, чтобы удержать Зеленского от визита на открытие этого мероприятия.Также накануне, 17 апреля СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"

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