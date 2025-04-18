"Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации - 18.04.2025 Украина.ру
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"Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации
"Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации - 18.04.2025 Украина.ру
"Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации
Насильственная мобилизация активно проходит в восточных регионах Украины потому, что на призывников в других регионах у Владимира Зеленского есть свои виды. Об этом 18 апреля рассказал депутат украинского парламента Александр Дубинский
2025-04-18T14:05
2025-04-18T14:05
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украина
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александр дубинский
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По мнению оппозиционного депутата, сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) менее активны в Киеве не столько из-за коррупции, сколько из-за других планов на использование киевских призывников.Именно тогда, по мнению оппозиционного депутата, блокпосты на въезд превратятся в блокпосты на выезд, как это было в Харькове и Мариуполе, а мосты подорвут и "порешавших" киевлян отправят в бой."Поверьте, этот шанс отомстить жителям Киева, которые не любят Зелебобика - он не упустит", - заверил депутат украинского парламента.Накануне он сообщил, что в пятницу 18 апреля в Киеве стартует кинофестиваль содомитов. Дубинский усомнился в достаточности усилий, чтобы удержать Зеленского от визита на открытие этого мероприятия.Также накануне, 17 апреля СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
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новости, киев, харьков, украина, владимир зеленский, александр дубинский, всу, мобилизация, сво, новости сво сейчас, новости украины, уклонисты, лгбт
Новости, Киев, Харьков, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, ВСУ, мобилизация, СВО, новости СВО сейчас, Новости Украины, уклонисты, ЛГБТ

"Киев — это консерва с призывниками": украинский депутат объяснил региональные особенности мобилизации

14:05 18.04.2025
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"
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Насильственная мобилизация активно проходит в восточных регионах Украины потому, что на призывников в других регионах у Владимира Зеленского есть свои виды. Об этом 18 апреля рассказал депутат украинского парламента Александр Дубинский
По мнению оппозиционного депутата, сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) менее активны в Киеве не столько из-за коррупции, сколько из-за других планов на использование киевских призывников.
"Недоумевающей публике, которая не понимает, почему в том же Харькове ТЦК-шники жестко винтят граждан, а в Киеве - нет. Мол, тут все порешали, блат и вой в ТГ-каналах - рассказал нардеп. - Глупенькие. Киев - это консерва с призывниками, которых будут отлавливать и кидать в бой, если Зе сорвет мирные переговоры и русские начнут наступление на Киев".
Именно тогда, по мнению оппозиционного депутата, блокпосты на въезд превратятся в блокпосты на выезд, как это было в Харькове и Мариуполе, а мосты подорвут и "порешавших" киевлян отправят в бой.
"Поверьте, этот шанс отомстить жителям Киева, которые не любят Зелебобика - он не упустит", - заверил депутат украинского парламента.
Накануне он сообщил, что в пятницу 18 апреля в Киеве стартует кинофестиваль содомитов. Дубинский усомнился в достаточности усилий, чтобы удержать Зеленского от визита на открытие этого мероприятия.
Также накануне, 17 апреля СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
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