Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта - 18.04.2025 Украина.ру
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Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта
Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта - 18.04.2025 Украина.ру
Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта
Ещё 20 деятелей культуры и спорта подвергнутся санкциям со стороны нынешнего руководства Украины. Соответствующий указ 18 апреля подписал Владимир Зеленский.
2025-04-18T15:15
2025-04-18T15:15
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кино
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Согласно опубликованному документу, санкции нынешнего руководства Украины вводятся против 20 российских деятелей культуры и спорта. Среди них композиторы и исполнители песен, актёры кино и цирка.В санкционном списке значатся артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин (имеет также украинское гражданство), артист цирка Юрий Куклачев, режиссёр Егор Кончаловский, артисты театра и кино Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, Виталий Гогунский, Ирина Апексимова.Санкции также вводятся против российских спортсменов – боксёров Руслана Проводникова и Дениса Лебедева, гимнаста Никиты Нагорного, фехтовальщицы Софьи Великой и лыжницы Елены Вяльбе.Зеленский и СНБО Украины также посчитали правомерным и нравственным подвергнуть санкциям музыкальных исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, Александра Розенбаума, Игоря (Гарика) Сукачева.Всех их Зеленский и другие нынешние руководители Украины намерены лишить наград и званий, а также интеллектуальной и иной собственности. Подвергнутым дискриминации деятелям культуры и спорта запрещено въезжать на Украину.В указе Зеленского также упомянуты и "иные санкции".Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину
https://ukraina.ru/20241120/1059084024.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, руслан проводников, софья великая, снбо, актер, спортсмены, кино, цирк, антироссийские санкции, дискриминация, русофобия, репрессии
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Руслан Проводников, Софья Великая, СНБО, актер, спортсмены, кино, цирк, антироссийские санкции, дискриминация, Русофобия, репрессии

Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта

15:15 18.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Студия "Квартал 95"Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Студия "Квартал 95"
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Ещё 20 деятелей культуры и спорта подвергнутся санкциям со стороны нынешнего руководства Украины. Соответствующий указ 18 апреля подписал Владимир Зеленский.
Согласно опубликованному документу, санкции нынешнего руководства Украины вводятся против 20 российских деятелей культуры и спорта. Среди них композиторы и исполнители песен, актёры кино и цирка.
В санкционном списке значатся артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин (имеет также украинское гражданство), артист цирка Юрий Куклачев, режиссёр Егор Кончаловский, артисты театра и кино Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, Виталий Гогунский, Ирина Апексимова.
Сериал Ликвидация
20 ноября 2024, 18:26
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Санкции также вводятся против российских спортсменов – боксёров Руслана Проводникова и Дениса Лебедева, гимнаста Никиты Нагорного, фехтовальщицы Софьи Великой и лыжницы Елены Вяльбе.
Зеленский и СНБО Украины также посчитали правомерным и нравственным подвергнуть санкциям музыкальных исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, Александра Розенбаума, Игоря (Гарика) Сукачева.
- РИА Новости, 1920, 11.12.2024
11 декабря 2024, 15:38
CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера ТимощукаСпортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил спортивные титулы тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука, которых пыталась его лишить Украинская ассоциация футбола (УАФ). Заявление об этом опубликовано на сайте CAS.
Всех их Зеленский и другие нынешние руководители Украины намерены лишить наград и званий, а также интеллектуальной и иной собственности. Подвергнутым дискриминации деятелям культуры и спорта запрещено въезжать на Украину.
В указе Зеленского также упомянуты и "иные санкции".
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину
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