https://ukraina.ru/20250418/zelenskiy-reshil-diskriminirovat-tsiskaridze-konchalovskogo-kuklacheva-i-drugikh-deyateley-kultury-i-1062605095.html

Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта

Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта - 18.04.2025 Украина.ру

Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта

Ещё 20 деятелей культуры и спорта подвергнутся санкциям со стороны нынешнего руководства Украины. Соответствующий указ 18 апреля подписал Владимир Зеленский.

2025-04-18T15:15

2025-04-18T15:15

2025-04-18T15:15

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Согласно опубликованному документу, санкции нынешнего руководства Украины вводятся против 20 российских деятелей культуры и спорта. Среди них композиторы и исполнители песен, актёры кино и цирка.В санкционном списке значатся артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин (имеет также украинское гражданство), артист цирка Юрий Куклачев, режиссёр Егор Кончаловский, артисты театра и кино Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, Виталий Гогунский, Ирина Апексимова.Санкции также вводятся против российских спортсменов – боксёров Руслана Проводникова и Дениса Лебедева, гимнаста Никиты Нагорного, фехтовальщицы Софьи Великой и лыжницы Елены Вяльбе.Зеленский и СНБО Украины также посчитали правомерным и нравственным подвергнуть санкциям музыкальных исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, Александра Розенбаума, Игоря (Гарика) Сукачева.Всех их Зеленский и другие нынешние руководители Украины намерены лишить наград и званий, а также интеллектуальной и иной собственности. Подвергнутым дискриминации деятелям культуры и спорта запрещено въезжать на Украину.В указе Зеленского также упомянуты и "иные санкции".Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину

https://ukraina.ru/20241120/1059084024.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, руслан проводников, софья великая, снбо, актер, спортсмены, кино, цирк, антироссийские санкции, дискриминация, русофобия, репрессии