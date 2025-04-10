Освобождаются серьезные резервы: эксперт о том, почему на Западе заговорили о новом наступлении России - 10.04.2025 Украина.ру
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Освобождаются серьезные резервы: эксперт о том, почему на Западе заговорили о новом наступлении России
Освобождаются серьезные резервы: эксперт о том, почему на Западе заговорили о новом наступлении России - 10.04.2025 Украина.ру
Освобождаются серьезные резервы: эксперт о том, почему на Западе заговорили о новом наступлении России
С точки зрения пополнения вооружениями и формированиями новых частей ситуация на Украине лучше не становится. До конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери от неполученной или недополученной техники из Вашингтона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-10T04:15
2025-04-10T04:15
новости
украина
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Летом может сложиться удачная ситуация, когда российские войска получат возможность вести маневренные боевые действия, отметил эксперт.Если бы президент США Дональд Трамп не пытался "всех помирить и склонить к сделке", к лету российская армия готовилась бы к активизации кампании. И сейчас на Западе все чаще говорят о том, что Россия готовится к наступательным действиям, добавил он."Технически это возможно. КТО (контртеррористическая операция. — Ред.) в Курской области практически завершилась. Освобождаются наши серьезные резервы, которые требовались для ее проведения", — подчеркнул Корнев.Ситуация на Украине с точки зрения пополнения вооружениями и формированиями новых частей лучше не становится. Маловероятно, что Киев где-то найдет дополнительную технику и людей, уточнил обозреватель.Был прогноз, что даже если американский "кран" поставок будет полностью перекрыт, то Украина "на старых запасах" сможет вести боевые действия до конца лета. Но до конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери от неполученной или недополученной американской техники, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, вс рф, наступление, сво, спецоперация, война, кто, дональд трамп, вооруженные силы украины, война на украине, техника, военная техника, поставки, европа
Новости, Украина, Запад, Россия, ВС РФ, наступление, СВО, Спецоперация, война, КТО, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, война на Украине, техника, военная техника, поставки, Европа

Освобождаются серьезные резервы: эксперт о том, почему на Западе заговорили о новом наступлении России

04:15 10.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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С точки зрения пополнения вооружениями и формированиями новых частей ситуация на Украине лучше не становится. До конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери от неполученной или недополученной техники из Вашингтона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Летом может сложиться удачная ситуация, когда российские войска получат возможность вести маневренные боевые действия, отметил эксперт.
Если бы президент США Дональд Трамп не пытался "всех помирить и склонить к сделке", к лету российская армия готовилась бы к активизации кампании. И сейчас на Западе все чаще говорят о том, что Россия готовится к наступательным действиям, добавил он.
"Технически это возможно. КТО (контртеррористическая операция. — Ред.) в Курской области практически завершилась. Освобождаются наши серьезные резервы, которые требовались для ее проведения", — подчеркнул Корнев.
Ситуация на Украине с точки зрения пополнения вооружениями и формированиями новых частей лучше не становится. Маловероятно, что Киев где-то найдет дополнительную технику и людей, уточнил обозреватель.
Был прогноз, что даже если американский "кран" поставок будет полностью перекрыт, то Украина "на старых запасах" сможет вести боевые действия до конца лета. Но до конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери от неполученной или недополученной американской техники, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.
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