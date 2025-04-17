"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину
05:15 17.04.2025 (обновлено: 14:20 17.04.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР
Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. Мы должны постоянно демонстрировать, что готовы идти до конца и "добить Украину". Потому что пока даже в России не все верят, что она к этому готова. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если Россия с кем-то и будет делить Украину, то точно не с Америкой. Она может поделить ее с соседними государствами: Белоруссией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, считает эксперт.
По его мнению, это вопрос не столько политический, сколько военный. Потому что даже с точки зрения укрепления позиций дипломатов Россия должна все время наступать и "добивать Украину", указал Ищенко.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин открыто заявил об этом: "Будем добивать".
"Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. И мы должны демонстрировать, что готовы идти до конца и Украину добить. Потому что пока даже в России не все верят, что мы к этому готовы. Тем более, за рубежом", – подчеркнул политолог.
Все-таки "добивание Украины" – это большая ресурсная нагрузка на Россию. Поэтому мы должны постоянно демонстрировать, что готовы это сделать. А для этого армии необходимо наступать и громить ВСУ.
"Украинская армия не вечная. То, о чем я говорил еще год назад, уже говорят украинские и американские эксперты: "ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
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