"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину - 17.04.2025 Украина.ру
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"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину
"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину - 17.04.2025 Украина.ру
"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину
Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. Мы должны постоянно демонстрировать, что готовы идти до конца и "добить Украину". Потому что пока даже в России не все верят, что она к этому готова. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-17T05:15
2025-04-17T14:20
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Если Россия с кем-то и будет делить Украину, то точно не с Америкой. Она может поделить ее с соседними государствами: Белоруссией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, считает эксперт.По его мнению, это вопрос не столько политический, сколько военный. Потому что даже с точки зрения укрепления позиций дипломатов Россия должна все время наступать и "добивать Украину", указал Ищенко.Он напомнил, что президент России Владимир Путин открыто заявил об этом: "Будем добивать".Все-таки "добивание Украины" – это большая ресурсная нагрузка на Россию. Поэтому мы должны постоянно демонстрировать, что готовы это сделать. А для этого армии необходимо наступать и громить ВСУ."Украинская армия не вечная. То, о чем я говорил еще год назад, уже говорят украинские и американские эксперты: "ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/reparatsii-posle-voyny-s-ssha-i-poterya-truby-gazproma-nepriyatnyy-syurpriz-dlya-ukrainy-v-sdelke-po-1062556913.html
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новости, россия, украина, москва, ростислав ищенко, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, белоруссия, польша, венгрия, словакия, наступление, наступление вс рф, наступление россии, война, сво, спецоперация, крах всу
Новости, Россия, Украина, Москва, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Белоруссия, Польша, Венгрия, Словакия, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, война, СВО, Спецоперация, крах ВСУ

"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину

05:15 17.04.2025 (обновлено: 14:20 17.04.2025)
 
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Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. Мы должны постоянно демонстрировать, что готовы идти до конца и "добить Украину". Потому что пока даже в России не все верят, что она к этому готова. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если Россия с кем-то и будет делить Украину, то точно не с Америкой. Она может поделить ее с соседними государствами: Белоруссией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, считает эксперт.
По его мнению, это вопрос не столько политический, сколько военный. Потому что даже с точки зрения укрепления позиций дипломатов Россия должна все время наступать и "добивать Украину", указал Ищенко.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин открыто заявил об этом: "Будем добивать".
"Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. И мы должны демонстрировать, что готовы идти до конца и Украину добить. Потому что пока даже в России не все верят, что мы к этому готовы. Тем более, за рубежом", – подчеркнул политолог.
Все-таки "добивание Украины" – это большая ресурсная нагрузка на Россию. Поэтому мы должны постоянно демонстрировать, что готовы это сделать. А для этого армии необходимо наступать и громить ВСУ.
"Украинская армия не вечная. То, о чем я говорил еще год назад, уже говорят украинские и американские эксперты: "ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.
Фото: Владимир Зеленский
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