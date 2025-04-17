https://ukraina.ru/20250417/budem-dobivat-ischenko-rasskazal-s-kakimi-stranami-rossiya-mozhet-podelit-ukrainu-1062564275.html

"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину

"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину - 17.04.2025 Украина.ру

"Будем добивать": Ищенко рассказал, с какими странами Россия может "поделить" Украину

Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. Мы должны постоянно демонстрировать, что готовы идти до конца и "добить Украину". Потому что пока даже в России не все верят, что она к этому готова. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-17T05:15

2025-04-17T05:15

2025-04-17T14:20

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Если Россия с кем-то и будет делить Украину, то точно не с Америкой. Она может поделить ее с соседними государствами: Белоруссией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, считает эксперт.По его мнению, это вопрос не столько политический, сколько военный. Потому что даже с точки зрения укрепления позиций дипломатов Россия должна все время наступать и "добивать Украину", указал Ищенко.Он напомнил, что президент России Владимир Путин открыто заявил об этом: "Будем добивать".Все-таки "добивание Украины" – это большая ресурсная нагрузка на Россию. Поэтому мы должны постоянно демонстрировать, что готовы это сделать. А для этого армии необходимо наступать и громить ВСУ."Украинская армия не вечная. То, о чем я говорил еще год назад, уже говорят украинские и американские эксперты: "ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/reparatsii-posle-voyny-s-ssha-i-poterya-truby-gazproma-nepriyatnyy-syurpriz-dlya-ukrainy-v-sdelke-po-1062556913.html

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