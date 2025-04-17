Лютежский плацдарм: легенда, родившаяся из неудачи - 17.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250417/1025114529.html
Лютежский плацдарм: легенда, родившаяся из неудачи
Лютежский плацдарм: легенда, родившаяся из неудачи - 17.04.2025 Украина.ру
Лютежский плацдарм: легенда, родившаяся из неудачи
Рассуждение о хитром маневре, когда неудача Букринского плацдарма и крупные потери на нем являлись отвлекающим ударом для наступления на Лютеже, почему-то популярно. Хотя на самом деле Лютеж стал основным только из-за неуспеха главного наступления. Даже первая высадка здесь состоялась 26 сентября 1943 года, на четыре дня позже, чем в других местах
2025-04-17T08:06
2025-04-17T08:06
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/46/1025114643_0:3:3000:1691_1920x0_80_0_0_d9f2bd4129c53492b6e86da6cc430e3e.jpg
киев
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Заборин
Дмитрий Заборин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/46/1025114643_372:0:2629:1693_1920x0_80_0_0_815f2f12e0440262b80e4b70bc864742.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, киев, великая отечественная война, ватутин, 1943, история ссср, история украины, днепр (река), 80 лет победы
История, Киев, Великая Отечественная война, Ватутин, 1943, История, история СССР, история Украины, Днепр (река), плацдарм, наступление, 80 лет Победы

Лютежский плацдарм: легенда, родившаяся из неудачи

08:06 17.04.2025
 
© РИА Новости . Ефим Копыт / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Ефим Копыт
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Заборин
обозреватель
Все материалы
Рассуждение о хитром маневре, когда неудача Букринского плацдарма и крупные потери на нем являлись отвлекающим ударом для наступления на Лютеже, почему-то популярно. Хотя на самом деле Лютеж стал основным только из-за неуспеха главного наступления. Даже первая высадка здесь состоялась 26 сентября 1943 года, на четыре дня позже, чем в других местах

На самом деле Букрин изначально рассматривался как основное направление удара, что определяла обстановка. Юго-Западный фронт преследовал 6-ю армию Манштейна, которая с 16 сентября отходила на линию Мелитополь — Днепр. У Киева, Канева и Черкасс находились три из пяти основных немецких переправ, куда и устремились советские войска следом за противником.

Правда, сорвать отступление и вывоз имущества, включая то, которое могло бы помочь в будущей переправе, не получилось. Немецкие заслоны, прикрывавшие отход, тоже планово свернули сопротивление. Но это было воспринято с энтузиазмом. 

- РИА Новости, 1920, 13.08.2019
13 августа 2019, 15:00
Битва за Донбасс. Как освобождали край угля и железа13 августа 1943 года началась операция по освобождению Донбасса. Значение региона для противоборствующих сторон заключалось не только в стратегическом расположении (с донецких степей открывалась прямая дорога как на восток к Волге, так и на запад к Днепру), огромную роль имел также экономический аспект

«Обстановка на фронте вновь резко изменилась в нашу пользу. Учитывая все это, командующий войсками Воронежского фронта отдал новую директиву, в которой потребовал быстрее выйти на Днепр и форсировать его. Эту задачу должны были прежде всего выполнить 3-я гвардейская танковая и 40-я армии. Было приказано к исходу 24 сентября первой из них совместно с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом выйти в район Ковалин, Козинцы, Городище, Козлов, Московцы в готовности с ходу форсировать Днепр», — пишет тогдашний командарм-40 Кирилл Москаленко.

Одновременно севернее к Днепру подошли и приготовились его перепрыгнуть ватутинская 38-я армия севернее Киева и 60-я армия Центрального фронта за Припятью.

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн с высокого правого берега прекрасно видел обстановку.

В своих «Утерянных победах» он пишет, что «две армии в составе примерно 12 стрелковых дивизий, двух танковых корпусов и одного механизированного корпуса, a за ними танковая армия, также в составе трех корпусов, двигались к Днепру между Черкассами и Ржищевом. В направлении на Киев и участок Днепра севернее города пока был обнаружен подход только трех стрелковых корпусов и одного механизированного корпуса противника. Очевидно, противник хотел нанести сначала главный удар по Днепровской дуге (на Букрине, где река делает крутой поворот влево — ред.) Правда, как раз к участку по обе стороны Киева противник мог, скорее всего, перебросить свои силы с центрального участка фронта».

То есть будущий маневр Ватутина был для его противника вполне предсказуемым.

Кстати, интересно, что Манштейн считал решение о переправе сильно запоздавшим: если бы советские войска в середине месяца не пытались гоняться за отступающим противником, а сразу отправились к Днепру, это сорвало бы все планы.

Но что сделано, то сделано, и теперь сверху постоянно подгоняли. Сроки выхода к могучей реке указанных формирований тут же были заменены на 22 сентября.

8 сентября 2024, 08:00
День освобождения Сталино8 сентября 1943 года от немецких захватчиков и их союзников был освобождён город Сталино. В прошлом он носил название Юзовка, а затем стал именоваться Донецком. О вкладе тех или иных соединений Красной армии в освобождение города до сих пор идут споры

Командование считало, что преодоление водной преграды с ходу должно дезорганизовать мероприятия врага по обороне правого берега теперь, когда он уже туда организованно вышел на заранее подготовленные полевые позиции. Причем настолько с ходу, что все наличные понтоны, отставшие в пути и прибывающие по частям, отдали танкистам Рыбалко, а пехоте было предложено переправляться на подручных средствах.

В ночь на 22 сентября начали форсирование передовые отряды 237-й, 42-й гвардейской, 161-й и 337-й стрелковых дивизий, которые захватили первые маленькие плацдармы. Одновременно рота автоматчиков 51-й гвардейской танковой бригады вместе с партизанами отряда им. Чапаева захватили село Григоровка, которому вскоре предстояло стать одним из центров ожесточенных боев. За Припятью в то же время высадилась 332-я стрелковая дивизия 60-й армии, с ходу вступившая в бой.

А в ночь на 26 сентября в районе села Лютеж форсировали Днепр передовые части 167-й и 240-й стрелковых дивизий 38-й армии.

Бойцы были воодушевлены: приказ Ставки гласил, что те, кто первым форсирует Днепр, представляются к званию Героя Советского Союза.

Дальнейшее развитие событий известно. Оказавшись сначала как на ладони под нависающим колоссальной стеной правым берегом, а затем на изрезанном глубокими ярами, заминированном Букрине, против глубоко эшелонированной обороны, наши войска не сумели одолеть противника. Немцы искусно оперировали танковыми частями как подвижным резервом, а неудачно сброшенный в ночь на 25 сентября десант рассеяли, частично уничтожили и сковали в действиях.

На плацдармах севернее без особого успеха шли бои. В течение месяца 60-я армия перебросила еще часть войск севернее Лютежа, захватив малые плацдармы у Казаровичей, Ясногородки и Глебовки, а 38-я южнее, почти до Вышгорода. К началу ноября удалось продвинуться вперед только на несколько километров.

О том, как воевалось на будущем мемуарном «огненном плацдарме», нам рассказывал участник событий, профессор Киевского политеха (а тогда — мобилизованный хуторянин из-под Бахмача) Владимир Хильчевский:

24 сентября 2019, 15:00
«Украина забыла их». Трагедия и подвиг Букринского десантаБукринский десант, высаженный 24 сентября 1943 г. за Днепром, чтобы помочь Воронежскому фронту форсировать великую реку, стал крупнейшей воздушно-десантной операцией РККА и очередной неуспешной. Но неудачами, сотнями жизней и подвигом была оплачена будущая грозная слава ВДВ. А сегодняшние ложь и забвение оказались страшнее тех давних потерь

«Контратаки менялись длинным муторно-бездеятельным сидением в окопах, когда ни вылезти, ни размяться, ни раздеться-переодеться, и снова атаки, и снова контратаки… Иногда я с тоской оглядывался вокруг на наши позиции: жиденькие цепочки разрозненных стрелковых окопчиков, даже не связанных сплошными траншеями. Из окопов изредка выглядывали такие же как я бедолаги, полусолдаты-полугражданские.

Ну, а как сейчас пойдут немцы, неужели это я смогу их отбить, преградить им путь к новой оккупации? Откуда мне, сельско-хуторскому мальчишке, в мои неполные девятнадцать лет, было знать, что где-то есть разведка, всякая и разная — от воздушной до агентурной, что есть штабы, где все знают: как могут пойти немцы — когда и сколько, где не могут и не должны, где надо сосредоточить "живую силу" и технику, а где можно пока на время оставлять такие жиденькие цепочки окопов — какие сейчас у нас? Откуда мне было знать, что уже где-то тайно с Букринского на Лютежский пладцарм перебрасывается мощная танковая армада Рыбалко?

Потом, постепенно я начал понимать, стал, как мне казалось, заправским солдатом. А пока я думал, что именно на мне и тех бедлолагах-воинах, которые сидели в окопах на склоне высоты, с которыми я даже не был знаком, лежит ответственность за судьбу Родины».

На немецкой аэрофотосъемке участка севернее Лютежа четко видно, что никакой грозной фортификации там создано не было. У Манштейна просто не оставалось ресурсов, по всему берегу от Киева до самой Припяти оперировала одна 4-я танковая армия. Немецкая пехота расположилась на опорных пунктах, по сравнению с обороной на Букрине выглядящих весьма скромно. Против нее действовало пополнение, набранное совсем недавно в Сумской и Черниговской областях, частично даже необмундированное.

Наша поисковая организация находила у Ясногородки таких солдат — гражданское пальто, стоптанные сапоги, измочаленный дерматиновый ремешок-перепояска, полный «сидор» патронов и свеженькая, сияющая эмалью кружка.

Пошли осенние дожди, окопы затопило, а в чавкающей грязи лежали раненые, которых можно было вывезти только ночью, — днем переправы прицельно бомбились и простреливались артиллерией.

Тогда и было принято решение, которое Манштейн предвидел изначально. 24 октября из Москвы прилетела директива за подписью Сталина, в которой предписывалось:

- РИА Новости, 1920, 16.11.2018
16 ноября 2018, 16:34
Крах «Восточного вала». Топила ли Красная армия «хохлов в Днепре», освобождая КиевЛетом 1943 года вермахт в последний раз вел стратегическое наступление, действительно дававшее немцам надежду на победу в войне на Восточном фронте. Поражение нацистов под Курском считается переломным для Великой Отечественной войны. Однако о крахе вермахта говорить не приходилось

— 3-ю гвардейскую танковую армию перевести на участок фронта севернее Киева, используя ее совместно с 1-м гвардейским кавкорпусом;

— принять две дивизии из резерва и перебросить три-четыре с левого фланга фронта для усиления будущего удара;

— сосредоточить усилия всех армий, захвативших плацдармы на севере, оставив букринский как отвлекающий.

Видимо, из этого распоряжения и родилась легенда о том, что бои на Букрине были только ради шума.

Решительное наступление на Лютеже было назначено на 1 ноября, и всего за неделю Ватутин перебросил сотни тысяч солдат и технику с Букринского плацдарма на Лютежский. С 40-й армии на 38-ю перешел и набравшийся опыта Москаленко. Противопоставить этой силе у немцев уже было просто нечего, ведь и на юге огромной силой ломил Степной фронт.

Отсюда началось освобождение Киева и стремительное движение на запад. Несколько островков, на которых пехота топталась бесконечный месяц, превратились в легендарный подвиг, воспетый официальной литературой и затмивший бои на «Днепровской дуге».

Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВатутинКиевДнепр (река)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
20:00Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева
19:45Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
19:35Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя Украину
19:32Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
19:30Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников США
19:30Решения, которые принимает Трамп для многих неприятны, но они не обрушат мировую экономику – Перенджиев
19:01Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко
18:52Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая
18:44В поисках гаранта. Почему Болгария не продает Украине российские реакторы
18:30Зачем Зеленский поднял шум по поводу пленных китайцев?
18:20Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков
18:08Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
18:00Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями
17:50СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
17:30СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
17:20Налеты "Гераней", истерики Филатова* и русский рэп для подростков. Что происходит в Днепропетровске
17:00Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков
16:43Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов?
16:20Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину
Лента новостейМолния