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Президент Финляндии призвал Россию согласиться на полное прекращение огня
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на полное прекращение огня - 17.04.2025 Украина.ру
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на полное прекращение огня
Президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в соцсети X написал, что поговорил с Владимиром Зеленским
2025-04-17T07:16
2025-04-17T07:16
2025-04-17T07:17
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"Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира", - написал Стубб.Ранее президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Российский лидер Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина также поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако с этого момента ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам. Подробнее - в материале Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, александр стубб, финляндия, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Украина, Александр Стубб, Финляндия, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Минобороны
Президент Финляндии призвал Россию согласиться на полное прекращение огня
07:16 17.04.2025 (обновлено: 07:17 17.04.2025)
Президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в соцсети X написал, что поговорил с Владимиром Зеленским
"Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира", - написал Стубб.
Ранее президент США
выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Российский лидер Владимир Путин
поддержал эту инициативу.
Владимир Зеленский
заявил, что Украина
также поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако с этого момента ВСУ
ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам.