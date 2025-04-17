Главное за ночь 17 апреля - 17.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 17 апреля
Главное за ночь 17 апреля - 17.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 17 апреля
ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Днепропетровске, Сумах и Харьковской области. Украина.ру, 17.04.2025
2025-04-17T08:05
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новости
россия
украина
днепропетровск
андрей марочко
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Днепропетровске, Сумах и Харьковской области.Российская ПВО уничтожила за ночь 71 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ. Над Курской областью перехвачено 49 БПЛА, по семь - над Орловской и Рязанской, четыре - над Брянской, три - над Владимирской, один - над Тульской областью.ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта в районе населенного пункта Фиголевка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Элитный отряд ВСУ "Скала" трижды штурмовал Воздвиженку ДНР, но понес существенные потери и был вынужден отступить, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Саб".Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, — Минобороны РФ.ВСУ атакуют дронами своих же солдат, не давая возможности сдаться российским войскам, рассказали РИА Новости пленные.Разные подразделения ВСУ в Угледаре (ДНР) вели между собой перестрелки, чтобы получать "боевые", рассказал житель Угледара по имени Виктор.Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем.Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ, остается неизвестной.Подробнее об успехах российских военных - в материале Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, днепропетровск, андрей марочко, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Андрей Марочко, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 17 апреля

08:05 17.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Днепропетровске, Сумах и Харьковской области.
Российская ПВО уничтожила за ночь 71 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ. Над Курской областью перехвачено 49 БПЛА, по семь - над Орловской и Рязанской, четыре - над Брянской, три - над Владимирской, один - над Тульской областью.
ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта в районе населенного пункта Фиголевка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Элитный отряд ВСУ "Скала" трижды штурмовал Воздвиженку ДНР, но понес существенные потери и был вынужден отступить, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Саб".
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, — Минобороны РФ.
ВСУ атакуют дронами своих же солдат, не давая возможности сдаться российским войскам, рассказали РИА Новости пленные.
Разные подразделения ВСУ в Угледаре (ДНР) вели между собой перестрелки, чтобы получать "боевые", рассказал житель Угледара по имени Виктор.
Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем.
Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ, остается неизвестной.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияУкраинаДнепропетровскАндрей МарочкоГеннадий АлехинВооруженные силы Украины
 
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