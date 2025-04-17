https://ukraina.ru/20250417/glavnoe-za-noch-17-aprelya--1062565829.html
Главное за ночь 17 апреля
Главное за ночь 17 апреля - 17.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 17 апреля
ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Днепропетровске, Сумах и Харьковской области. Украина.ру, 17.04.2025
2025-04-17T08:05
2025-04-17T08:05
2025-04-17T08:05
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днепропетровск
андрей марочко
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Днепропетровске, Сумах и Харьковской области.Российская ПВО уничтожила за ночь 71 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ. Над Курской областью перехвачено 49 БПЛА, по семь - над Орловской и Рязанской, четыре - над Брянской, три - над Владимирской, один - над Тульской областью.ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта в районе населенного пункта Фиголевка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Элитный отряд ВСУ "Скала" трижды штурмовал Воздвиженку ДНР, но понес существенные потери и был вынужден отступить, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Саб".Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, — Минобороны РФ.ВСУ атакуют дронами своих же солдат, не давая возможности сдаться российским войскам, рассказали РИА Новости пленные.Разные подразделения ВСУ в Угледаре (ДНР) вели между собой перестрелки, чтобы получать "боевые", рассказал житель Угледара по имени Виктор.Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем.Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ, остается неизвестной.Подробнее об успехах российских военных - в материале Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, днепропетровск, андрей марочко, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Андрей Марочко, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины
ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Днепропетровске, Сумах и Харьковской области.
Российская ПВО уничтожила за ночь 71 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ. Над Курской областью перехвачено 49 БПЛА, по семь - над Орловской и Рязанской, четыре - над Брянской, три - над Владимирской, один - над Тульской областью.
ВС РФ продвинулись на Купянском участке фронта в районе населенного пункта Фиголевка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко
.
Элитный отряд ВСУ "Скала" трижды штурмовал Воздвиженку ДНР, но понес существенные потери и был вынужден отступить, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Саб".
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, — Минобороны РФ.
ВСУ атакуют дронами своих же солдат, не давая возможности сдаться российским войскам, рассказали РИА Новости пленные.
Разные подразделения ВСУ в Угледаре (ДНР) вели между собой перестрелки, чтобы получать "боевые", рассказал житель Угледара по имени Виктор.
Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем.
Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ
, остается неизвестной.