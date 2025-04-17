Ван Дамм отправил "большой поцелуй" Путину и захотел стать "послом мира" - 17.04.2025 Украина.ру
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Ван Дамм отправил "большой поцелуй" Путину и захотел стать "послом мира"
Ван Дамм отправил "большой поцелуй" Путину и захотел стать "послом мира" - 17.04.2025 Украина.ру
Ван Дамм отправил "большой поцелуй" Путину и захотел стать "послом мира"
Актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту России Владимиру Путину, ролик разместили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко
2025-04-17T07:31
2025-04-17T07:31
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"Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность - ред.) стать послом мира... Давайте это сделаем - посол мира!", - призвал Ван Дамм.Он подчеркнул, что не готов обсуждать с российским лидером политику, а хочет поговорить исключительно про "мир, спорт и счастье". В завершение Ван Дамм передал "большой поцелуй" Путину, его семье и России.На кадрах обращения вместе с Ван Даммом находится украинский предприниматель и экс-депутат от "Парии регионов" Александр Онищенко. На прошлой неделе он опубликовал в соцсетях сделанную в Дубае совместную фотографию с Ван Даммом, однако дата записи актером обращения неизвестна.Служба безопасности Украины в январе 2023 года обвинила журналистку Диану Панченко в поддержке российской спецоперации из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Позже СБУ завела против нее еще одно дело по обвинению в госизмене.О поддержке актером ВСУ - в материале Жан-Клод Ван Дамм покричал бандеровский лозунг в Закарпатье на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дубай, украина, владимир путин, сбу, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Дубай, Украина, Владимир Путин, СБУ, Вооруженные силы Украины

Ван Дамм отправил "большой поцелуй" Путину и захотел стать "послом мира"

07:31 17.04.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДень города Грозного
День города Грозного - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту России Владимиру Путину, ролик разместили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко
"Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность - ред.) стать послом мира... Давайте это сделаем - посол мира!", - призвал Ван Дамм.
Он подчеркнул, что не готов обсуждать с российским лидером политику, а хочет поговорить исключительно про "мир, спорт и счастье".
В завершение Ван Дамм передал "большой поцелуй" Путину, его семье и России.
На кадрах обращения вместе с Ван Даммом находится украинский предприниматель и экс-депутат от "Парии регионов" Александр Онищенко. На прошлой неделе он опубликовал в соцсетях сделанную в Дубае совместную фотографию с Ван Даммом, однако дата записи актером обращения неизвестна.
Служба безопасности Украины в январе 2023 года обвинила журналистку Диану Панченко в поддержке российской спецоперации из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Позже СБУ завела против нее еще одно дело по обвинению в госизмене.
О поддержке актером ВСУ - в материале Жан-Клод Ван Дамм покричал бандеровский лозунг в Закарпатье на сайте Украина.ру.
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