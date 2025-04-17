В случае срыва переговоров ВС РФ пойдут до Львова, чтобы бить бандеровцев и строить мирную жизнь – Ищенко - 17.04.2025 Украина.ру
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В случае срыва переговоров ВС РФ пойдут до Львова, чтобы бить бандеровцев и строить мирную жизнь – Ищенко
В случае срыва переговоров ВС РФ пойдут до Львова, чтобы бить бандеровцев и строить мирную жизнь – Ищенко - 17.04.2025 Украина.ру
В случае срыва переговоров ВС РФ пойдут до Львова, чтобы бить бандеровцев и строить мирную жизнь – Ищенко
Если переговоры о мире начнутся тогда, когда войска освободят Сумскую и Черниговскую области или дойдут до Днепра, то Россия эти территории уже не будет отдавать, потому что это будет совсем другая ситуация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-17T05:00
2025-04-17T14:16
новости
россия
львов
харьковская область
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украина.ру
наступление
вс рф
переговоры
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Пока в ходе переговоров Россия претендует только на те регионы, которые по Конституции входят в состав РФ, отметил эксперт. Помимо них, ВС РФ контролируют маленький кусочек Харьковской области и пару сел в Сумской области, добавил Ищенко.А если переговоры о мире начнутся тогда, когда войска освободят Сумскую и Черниговскую области или дойдут до Днепра, мы эти территории не будем отдавать, потому что ситуация будет уже другая, подчеркнул собеседник издания."А что мы будем делать, если переговоры о мире вообще не начнутся, и войскам придется идти до Львова? Будем просто сидеть на границе, вооруженные до зубов, и печально смотреть, не нападет ли на нас Польша? А что будем делать на украинской территории? Гонять голых-босых бандеровцев? Или налаживать там нормальную жизнь?" – отметил Ищенко.Скорее всего, Россия будет налаживать нормальную жизнь, потому что ей нужен нормальный тыл. А если мы будем там восстанавливать инфраструктуру, тогда незачем отдавать эти территории, потому что на них уже потрачены ресурсы, указал политолог.И если потом начнутся какие-то переговоры о мире, Россия их начнет следующим образом: "Знаете, о том, что когда-то была Украина, речи вообще нет. Теперь это уже Россия. У нас уже референдумы прошли вдоль и поперек", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/sergey-sazonov-esli-sumy-stanut-gorodom-prizrakom-kursk-i-belgorod-vzdokhnut-spokoyno-1062558423.html
россия
львов
харьковская область
сумская область
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, львов, харьковская область, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, наступление, вс рф, переговоры, сумская область, война, война на украине
Новости, Россия, Львов, Харьковская область, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, наступление, ВС РФ, переговоры, Сумская область, война, война на Украине

В случае срыва переговоров ВС РФ пойдут до Львова, чтобы бить бандеровцев и строить мирную жизнь – Ищенко

05:00 17.04.2025 (обновлено: 14:16 17.04.2025)
 
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Если переговоры о мире начнутся тогда, когда войска освободят Сумскую и Черниговскую области или дойдут до Днепра, то Россия эти территории уже не будет отдавать, потому что это будет совсем другая ситуация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Пока в ходе переговоров Россия претендует только на те регионы, которые по Конституции входят в состав РФ, отметил эксперт. Помимо них, ВС РФ контролируют маленький кусочек Харьковской области и пару сел в Сумской области, добавил Ищенко.
А если переговоры о мире начнутся тогда, когда войска освободят Сумскую и Черниговскую области или дойдут до Днепра, мы эти территории не будем отдавать, потому что ситуация будет уже другая, подчеркнул собеседник издания.
"А что мы будем делать, если переговоры о мире вообще не начнутся, и войскам придется идти до Львова? Будем просто сидеть на границе, вооруженные до зубов, и печально смотреть, не нападет ли на нас Польша? А что будем делать на украинской территории? Гонять голых-босых бандеровцев? Или налаживать там нормальную жизнь?" – отметил Ищенко.
Скорее всего, Россия будет налаживать нормальную жизнь, потому что ей нужен нормальный тыл. А если мы будем там восстанавливать инфраструктуру, тогда незачем отдавать эти территории, потому что на них уже потрачены ресурсы, указал политолог.
И если потом начнутся какие-то переговоры о мире, Россия их начнет следующим образом: "Знаете, о том, что когда-то была Украина, речи вообще нет. Теперь это уже Россия. У нас уже референдумы прошли вдоль и поперек", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 19:30
Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
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