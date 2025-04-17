https://ukraina.ru/20250417/v-sluchae-sryva-peregovorov-vs-rf-poydut-do-lvova-chtoby-bit-banderovtsev-i-stroit-mirnuyu-zhizn--1062564101.html

В случае срыва переговоров ВС РФ пойдут до Львова, чтобы бить бандеровцев и строить мирную жизнь – Ищенко

В случае срыва переговоров ВС РФ пойдут до Львова, чтобы бить бандеровцев и строить мирную жизнь – Ищенко - 17.04.2025 Украина.ру

В случае срыва переговоров ВС РФ пойдут до Львова, чтобы бить бандеровцев и строить мирную жизнь – Ищенко

Если переговоры о мире начнутся тогда, когда войска освободят Сумскую и Черниговскую области или дойдут до Днепра, то Россия эти территории уже не будет отдавать, потому что это будет совсем другая ситуация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-17T05:00

2025-04-17T05:00

2025-04-17T14:16

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Пока в ходе переговоров Россия претендует только на те регионы, которые по Конституции входят в состав РФ, отметил эксперт. Помимо них, ВС РФ контролируют маленький кусочек Харьковской области и пару сел в Сумской области, добавил Ищенко.А если переговоры о мире начнутся тогда, когда войска освободят Сумскую и Черниговскую области или дойдут до Днепра, мы эти территории не будем отдавать, потому что ситуация будет уже другая, подчеркнул собеседник издания."А что мы будем делать, если переговоры о мире вообще не начнутся, и войскам придется идти до Львова? Будем просто сидеть на границе, вооруженные до зубов, и печально смотреть, не нападет ли на нас Польша? А что будем делать на украинской территории? Гонять голых-босых бандеровцев? Или налаживать там нормальную жизнь?" – отметил Ищенко.Скорее всего, Россия будет налаживать нормальную жизнь, потому что ей нужен нормальный тыл. А если мы будем там восстанавливать инфраструктуру, тогда незачем отдавать эти территории, потому что на них уже потрачены ресурсы, указал политолог.И если потом начнутся какие-то переговоры о мире, Россия их начнет следующим образом: "Знаете, о том, что когда-то была Украина, речи вообще нет. Теперь это уже Россия. У нас уже референдумы прошли вдоль и поперек", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/sergey-sazonov-esli-sumy-stanut-gorodom-prizrakom-kursk-i-belgorod-vzdokhnut-spokoyno-1062558423.html

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