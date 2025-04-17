Киевский режим использует женщин и детей в качестве "живого щита" - Захарова
07:56 17.04.2025 (обновлено: 07:58 17.04.2025)
© МИД России / TelegramМария Захарова
© МИД России / Telegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале привела доказательства того, что киевский режим использует женщин и детей в качестве "живого щита"
"Украинский сегмент интернета полнится некрологами военных, ликвидированных 13 апреля в Сумах в ходе удара по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" ВСУ", - написала Захарова.
В качестве подтверждения она привела несколько публикаций в соцсетях о гибели украинских военных, в том числе заявление украинского мэра Конотопа Артема Семенихина, который обвинил главу Сумской областной военной администрации в том, что тот организовал "сходку боевиков ВСУ" с привлечением на мероприятие женщин и детей.
Также Захарова напомнила о выступлении депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая публично потребовала разобраться, кто приказал использовать женщин и детей как "живой щит". Зеленский, подчеркнула она, подтвердил обрушившиеся на него обвинения, уволив главу Сумской военной администрации.
"Все перечисленные факты не просто доказывают, а демонстрируют с обезоруживающей прямотой: киевский режим использует женщин и детей в качестве "живого щита", а потом выдают инсценировки за якобы российскую агрессию. Укронацистские боевики де-факто берут своих же сограждан в заложники. Кровь мирных погибших — на руках Зеленского и его подручных, а также всей этой западной кодлы", - заявила Захарова.
Она возмутилась, что из-за случившегося в местные МИД вызвали представителей российских посольств в Швеции и Литве, а также подчеркнула, что "евромиротворцы" молчали, а секретариат ООН только призывал к миру, когда ВСУ атаковали гражданских на Крымском мосту, когда в Подмосковье и Петербурге взрывали российских журналистов.
В минувшие выходные российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск", информировали в Минобороны РФ.
Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.
Подробнее - в материале Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня на сайте Украина.ру.
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