https://ukraina.ru/20250417/kievskiy-rezhim-ispolzuet-zhenschin-i-detey-v-kachestve-zhivogo-schita---zakharova-1062565608.html

Киевский режим использует женщин и детей в качестве "живого щита" - Захарова

Киевский режим использует женщин и детей в качестве "живого щита" - Захарова - 17.04.2025 Украина.ру

Киевский режим использует женщин и детей в качестве "живого щита" - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале привела доказательства того, что киевский режим использует женщин и детей в качестве "живого щита"

2025-04-17T07:56

2025-04-17T07:56

2025-04-17T07:58

новости

конотоп

россия

мария захарова

швеция

владимир зеленский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061782175_154:0:1102:533_1920x0_80_0_0_5c36d47ccb24e86610580a542fcb0d9a.jpg

"Украинский сегмент интернета полнится некрологами военных, ликвидированных 13 апреля в Сумах в ходе удара по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" ВСУ", - написала Захарова.В качестве подтверждения она привела несколько публикаций в соцсетях о гибели украинских военных, в том числе заявление украинского мэра Конотопа Артема Семенихина, который обвинил главу Сумской областной военной администрации в том, что тот организовал "сходку боевиков ВСУ" с привлечением на мероприятие женщин и детей.Также Захарова напомнила о выступлении депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая публично потребовала разобраться, кто приказал использовать женщин и детей как "живой щит". Зеленский, подчеркнула она, подтвердил обрушившиеся на него обвинения, уволив главу Сумской военной администрации.Она возмутилась, что из-за случившегося в местные МИД вызвали представителей российских посольств в Швеции и Литве, а также подчеркнула, что "евромиротворцы" молчали, а секретариат ООН только призывал к миру, когда ВСУ атаковали гражданских на Крымском мосту, когда в Подмосковье и Петербурге взрывали российских журналистов.В минувшие выходные российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск", информировали в Минобороны РФ. Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.Подробнее - в материале Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня на сайте Украина.ру.

конотоп

россия

швеция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, конотоп, россия, мария захарова, швеция, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, мид